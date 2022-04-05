У соискателей победы в ЛЧ 29 титулов на восьмерых, а «Вильярреал» ни разу не был даже национальным чемпионом

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вчера, 15:36

Только факты о четвертьфиналистах.

«Реал» (Мадрид, Испания)

Титулы в Кубке/Лиге чемпионов: 13 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018).

Национальные титулы: 34 (рекорд Испании).

- Мадридский «Реал» с огромным отрывом лидирует по количеству завоеванных титулов в Кубке/Лиге чемпионов. У ближайшего преследователя почти вдвое меньше побед: «Милан» становился сильнейшим клубом Европы 7 раз.

- По количеству побед в чемпионатах Испании «Королевскому клубу» тоже нет равных. 34 раза «Реал» становился сильнейшей командой своей страны, у занимающей вторую строчку «Барселоны» 26 титулов. Скорее всего, в конце нынешнего сезона «Мадрид» станет чемпионом Испании в 35-й раз.

- «Реал» в 37-й раз вошел в восьмерку сильнейших команд Старого Света с момента образования турнира в сезоне 1955/56.

«Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия)

Титулы в Кубке/Лиге чемпионов: 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019).

Национальные титулы: 19 (второй результат в Англии).

- «Ливерпуль» входит в пятерку самых титулованных команд в истории Кубка/Лиги чемпионов наравне с «Реалом», «Миланом», «Баварией» и «Барселоной», а также в топ-3 самых титулованных клубов, продолжающих борьбу за трофей в нынешнем сезоне.

- На протяжении 35 лет (1976-2011) «Ливерпуль» являлся самой титулованной командой Англии, но в начале прошлого десятилетия «красных» превзошел «Манчестер Юнайтед», выигравший 13 титулов под руководством сэра Алекса Фергюсона, в то время как у «Ливерпуля» одна победа в чемпионате Англии за последние 32 года. Впрочем, если команда Юргена Клоппа закончит нынешний сезон на первой строчке АПЛ , то сравняется с МЮ по количеству чемпионств.

- «Ливерпуль» в 17-й раз сыграет в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов.

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

Титулы в Кубке/Лиге чемпионов: 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020).

Национальные титулы: 31 (рекорд Германии).

- «Бавария», как и «Ливерпуль», шесть раз становилась сильнейшей командой Европы, при этом проиграла пять финалов. Больше поражений в решающих матчах только у «Ювентуса» (7), столько же у «Бенфики».

- «Бавария» 31 раз побеждала в Бундеслиге, в том числе выиграла 9 последних розыгрышей, а сейчас движется к десятому титулу подряд. У занимающего второе место по количеству побед в национальном чемпионате «Нюрнберга» всего 9 чемпионств. Абсолютный гегемон футбольной Германии.

- 32-е попадание в четвертьфинал турнира для сильнейших клубов Старого Света для «Баварии», в том числе 20-е в новейшей истории Лиги чемпионов, что является рекордом турнира.

«Челси» (Лондон, Англия)

Титулы в Кубке/Лиге чемпионов: 2 (2012, 2021).

Национальные титулы: 6 (седьмой результат в Англии наравне с «Сандерлендом»).

- «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, в прошлом году «синие» во второй раз в истории выиграли престижный турнир. Четвертьфинальная пара «Реал» — «Челси» является самой представительной по общему количеству трофеев — 15.

- У «Челси» была всего одна победа в чемпионате Англии до наступления эры Романа Абрамовича (в сезоне 1954/55), зато в новом веке лондонцы пять раз побеждали в Английской Премьер-Лиге.

- 11-й выход в четвертьфинал в истории «Челси», причем впервые в восьмерку сильнейших команд Европы «синие» вошли в сезоне 1999/2000.

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

Титулы в Кубке/Лиге чемпионов: 2 (1961, 1962).

Национальные титулы: 37 (рекорд Португалии).

- «Бенфика» стала второй командой, которой покорился Кубок чемпионов: после пяти побед «Реала» на заре турнира «орлы» сделали свой золотой дубль, но впоследствии проиграли пять финалов, став жертвой так называемого «проклятия Белы Гуттманна».

- «Бенфика» — самая успешная из «Большой троицы» португальских команд. У «Порту» 29 побед в чемпионате Португалии, у «Спортинга» — 19.

- У «Бенфики» на один четвертьфинал Кубка/Лиги чемпионов больше, чем у «Ливерпуля», с которым предстоит побороться за выход в полуфинал: португальские «орлы» 18 раз достигали этой высокой стадии.

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

Титулы в Кубке/Лиге чемпионов: 0 (лучшее достижение — финалы 1974, 2014, 2016).

Национальные титулы: 11 (третий результат в Испании).

- «Атлетико» трижды был в шаге от заветного трофея, однако «матрасники» проиграли все свои финалы: в 1974-м уступили «Баварии», а в XXI веке дважды проиграли «Реалу» уже при Диего Симеоне.

- Имеем дело с действующими чемпионами Испании. Которые встретятся в четвертьфинале с действующими чемпионами Англии («Манчестер Сити»).

- 11-е попадание «Атлетико» в топ-8 команд Европы.

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия)

Титулы в Кубке/Лиге чемпионов: 0 (лучшее достижение — финал 2021).

Национальные титулы: 7 (пятый результат в Англии наравне с «Астон Виллой»).

- Ближе всего «Манчестер Сити» подобрался к Кубку чемпионов в прошлом сезоне, когда команда Хосепа Гвардиолы во многом неожиданно уступила в финале «Челси» (0:1), хотя считалась фаворитом матча. Противостояние «Атлетико» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ -2021/22 является единственным, в котором ни у одной из команд нет побед в турнире.

- 5 из 7 своих титулов «Ман Сити» выиграл в новейшей эре, после прихода щедрых шейхов из ОАЭ . Если «горожане» возьмут АПЛ в этом сезоне, то выйдут на чистое пятое место по количеству национальных титулов.

- Всего лишь 6-й четвертьфинал Лиги чемпионов в истории «Манчестер Сити». Из действующих участников турнира меньше только у «Вильярреала».

«Вильярреал» (Вильярреал, Испания)

Титулы в Кубке/Лиге чемпионов: 0 (лучшее достижение — полуфинал 2005/06).

Национальные титулы: 0 (лучший результат — второе место в сезоне 2007/08).

- Единственный из четвертьфиналистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, который прежде не добирался до финала турнира.

- «Вильярреал» не становился сильнейшей командой Испании. Таким образом, «подводники» претендуют на уникальное достижение: могут выиграть Лигу чемпионов, ни разу не примерив на себя корону национального чемпиона.

- Третий выход «Вильярреала» в четвертьфинал Лиги чемпионов.