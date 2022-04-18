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«Реал» против скучных побед. Обнадежили «Севилью» и «Барсу» ради грандиозной ремонтады

вчера, 12:32
Бензема
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Победа в Ла Лиге все ближе.

Команда-хамелеон. Часто «Реалу» чем хуже — тем лучше

Далеко не в первый раз по ходу нынешнего сезона команда Карло Анчелотти добивается положительного результата в матчах, которые складываются неудачно. Свежи в памяти истории из Лиги чемпионов: выиграли противостояние с ПСЖ в 1/8 финала в последние полчаса, а против «Челси» в четвертьфинале «Реал» разбазарил все преимущество и оказался на краю пропасти, после чего вернулся в игру и победил по сумме двух матчей. Еще был нетривиальный камбэк в Кубке Короля: в матче с «Эльче» превратили 0:1 в 2:1, играя в меньшинстве. И произошло это в дополнительное время.

В Примере «Реал» 10 раз уступал в счете, а проиграл лишь трижды. Две игры удалось свести к ничьим, пять раз «сливочные» одерживали волевые победы. Первый камбэк случился в четвертом туре, когда дважды пришлось отыгрываться после голов Санти Мины и Франко Черви в матче с «Сельтой». В итоге победа 5:2. Неделю спустя «Мадрид» проигрывал «Валенсии» на «Месталье» до 86-й минуты, но в концовке Винисиус и Бензема перевернули все с ног на голову. Волевой оказалась мартовская победа над «Реал Сосьедадом», который открыл счет на 10-й минуте и получил четыре мяча в ответ.

Но самые сладкие ремонтады у «Реала» в чемпионате против «Севильи». Во-первых, именно андалузцы на протяжении большей части сезона выступали в роли главных преследователей «Мадрида». Во-вторых, сюжеты и содержание матчей на загляденье: на «Сантьяго Бернабеу» мадридцы пропустили на 12-й минуте, но выиграли 2:1 с победным голом Винисиуса на 86-й минуте. На «Рамон Санчес Писхуан» команда Анчелотти проигрывала 0:2 после первого тайма, но вырвала победу на 90+2 минуте голом Бензема. Между прочим, это первое домашнее поражение «Севильи» в Примере.

Анчелотти снова ошибся со стартовой тактикой

Перед большим матчем против «Севильи» у «Реала» возникли серьезные кадровые проблемы: единственный настоящий опорный полузащитник команды Каземиро пропускал игру из-за дисквалификации, а левых защитников выкосили травмы. Менди и Марсело получили повреждения в игре с «Челси», а 20-летний Гутьеррес, привлекавшийся в первую команду в начале сезона, недавно перенес операцию.

Анчелотти перебросил Карвахаля на левый фланг, поставив справа Лукаса Васкеса, а центр полузащиты доверил Эдуардо Камавинга, которого окружали опытные Кроос и Модрич. При этом еще один номинальный центрхав, Федерико Вальверде, формально занял позицию на правом фланге атаки. Таким образом, «Реал» остался без полноценной тройки в нападении, а Камавинга провалил свою миссию на ответственном участке под натиском «Севильи»: француз не успевал за соперниками, получил желтую карточку и должен был увидеть перед собой красный свет.

В середине первого тайма «Севилья» воплотила свой игровой перевес в два забитых мяча: Ракитич прошил стенку со штрафного, а Ламела поставил точку в атаке, по ходу которой защита «Реала» была полностью обезоружена. В этот момент очень явными стали параллели с недавним матчем против «Барселоны», в котором «сливочные» проиграли 0:4. К перерыву тогда тоже уступали 0:2, не показывая внятной игры.

На этот раз Анчелотти исправил свои ошибки

Но если в матче с «Барселоной» перестановки Анчелотти в перерыве только усугубили ситуацию и привели к новым пропущенным голам, то против «Севильи» итальянский тренер сделал верный ход, выпустив Родриго вместо Камавинга. Кроос стал опорным полузащитником, Вальверде передвинулся в среднюю линию, а в атаке сформировалась тройка Винисиус-Родриго-Бензема. Эти трое при непосредственной поддержке парочки бодрых защитников и перевернули ход игры.

Родриго забил уже через пять минут после появления на поле, сравнял счет еще один вышедший на замену футболист — Начо, а победный мяч, как и полагается, забил Карим Бензема, тем самым установивший личный рекорд в Примере. Карвахаль отдал две результативные передачи, а Винисиус выдал два крутейших предголевых паса, которые стали определяющими в первой и третьей голевых атаках.

Конечно же, футбол — это танец на двоих, поэтому наравне с преображением «Реала» нужно обратить внимание и на струсившую после перерыва «Севилью». Команда Хулена Лопетеги вышла оборонять счет 2:0, полностью отказавшись от агрессивной игры, которая позволила добиться промежуточного результата. А после 80-й минуте «Севилья» и вовсе «встала», как и в матче первого круга, вновь сказалось неумелое распределение сил.

По общему пробегу к этой отметке превзошли «Реал» на 6 километров, но именно этого исчерпаемого ресурса не хватило на концовку, хозяева «Рамон Санчес Писхуан» повисли на канатах гораздо раньше финального гонга. Карим Бензема забил победный мяч с линии вратарской, в этот момент перед ним располагались вратарь и четыре полевых игрока «Севильи», сбившиеся в бесформенную кучу.

Куадра Фернандес — испанский Вилков

Помимо ремонтады «Реала», сильное впечатление оставило судейство в исполнении Куадра Фернандеса. Увы, в негативном смысле. Как минимум, эти четыре эпизода должны быть рассмотрены испанским аналогом ЭСК:

1. 19-я минута. После подачи углового Буну и Диего Карлос вдвоем пошли на мяч, в результате вратарь выронил мяч из рук после столкновения с собственным защитником, после чего рукой сыграл уже Диего Карлос. Есть и движение, и неестественное положение — все атрибуты для назначения пенальти. Фернандес не заметил, VAR не вмешался.

2. 21-я минута. Перед точным ударом Ракитича со штрафного Эрик Ламела явно толкает стенку из футболистов «Реала», после чего убегает в сторону. Современные правила запрещают игрокам атакующей команды подходить к стенке ближе, чем на метр, а Ламела не только нарушил дистанцию, но и оказал воздействие. Снова никакой реакции со стороны Фернандеса и VAR.

3. 37-я минута. Камавинга сбивает Марсьяля, но Куадра Фернандес не фиксирует нарушение правил, а потом предъявляет желтую карточку форварду «Севильи» за демонстративное несогласие. Кстати, Антони продолжить игру не сумел — травма. Повторы показывают, что Камавинга до мяча не дотянулся, а еще он сорвал перспективную атаку «Севильи». Это бесспорная желтая карточка, которая превратилась бы в красную, ведь Эдуардо уже был предупрежден на 31-й минуте. VAR здесь вмешаться не мог, а Фернандес в эпизоде не разобрался.

4. 74-я минута. Винисиус забил гол, но Куадра Фернандес зафиксировал игру рукой у бразильца. Включился VAR, видеоассистенты посчитали, что их коллега допустил ошибку и пригласили его к монитору, однако Фернандес даже после просмотра повторов оставил в силе свое первоначальное решение. И это удивительно, ведь Винисиус играл плечом. На «особые вещи» способен не только «Реал», но и испанские судьи.

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NOVA
NOVA
вчера в 18:16, ред.
Реал брависсимо!!! судья конечно начудил в пользу севильи: не назначил 100% пеналь за чистейшую игру рукой защитника севы и потом не засчитал чистейший гол Вини за якобы игру рукой, которой и в помине не было, ну хорошо что справедливость восторжествовала и Реал как и положено выиграл, да и даже по ошибкам судьи, все равно Реал выигрывал бы матч!! в последних матчак кстати видно, что Реал стал командой второго тайма, когда счет на табло горит, тогда только включаются в игру, ну чем то и хорошо, что сражаются до конца, но лучше конечно не доводить до этого!! и такой Реал кстати спокойно обыграл бы барсу и не заметил!! ну вперед, удачи и побед Великому клубу Реал Мадрид!!! надо обязательно обыграть осасуну и спокойно готовиться к игре с мс в лч!!
Dan_Madrid
Dan_Madrid ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:36
Придёт Мбаппе, голы пойдут ещё проще. Вини обрастёт мясом и опытом, барса же щас играет на пике, потому что почувствовали свежий воздух, свежие идеи. Так же было с сульшером, рвал и метал всех вначале
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 13:46, ред.
Камавинга сбил Марсьяля после того как Марсьял его оттолкнул рукой, лишив равновесия. Камавинга уже в полугоризонтальном положении попал под ноги севильцу.
Ни о какой карточке речи быть не могло.

И да рука у Винисиуса все же была и была игра этой рукой, от груди мяч отскочил в район верхней части бицепса, и еще движение было чтоб мяч принять получше. Так как отскок от тела в руку был в заключительной фазе голевого эпизода судья засчитал нарушение как игру рукой.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:45
Реал в этом сезоне конечно займёт первое место, но только из-за ослабления прежде всего Барсы и Атлетико.
Как только Барса поменяла тренера, сразу стал просматриваться другой коленкор.
Барса не только стала подбираться, но и в пух и в прах разбила Реал на Сантьяго Бернабеу 0:4
Ну и конечно в Реале блистает Бензема, почти половину голов команды на его счёте.
Так, что ждём следующий сезон когда Барса будет в полном порядке.
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:52
Хороший заголовок,"обнадёжили Севилью и Барселону и ремонтада"
Ну вчера Реал в очередной паз проявил характер,что это если не чемпионская игра?!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:49
"Реал Мадрид" конечно же станет чемпионом Ла Лиги, и все это было очевидно еще в начале этого сезона. "Атлетико Мадрид" не стал играть так, как в прошлом сезоне, вернее, Суарес и парни не были мотивированы так, как в прошлом сезоне. А вот Севилья смогла противостоять как можно дольше, точнее - до игры с "Барселоной". Потом, еще и вчерашняя игра с Реалом - поставил точку на их мотив. 2:0 был счет игры, но проиграли 2:3 на своем поле. Так что, все, "Реал Мадрид", со своим лидером Каримом станет чемпионом. Всем привет.
shlomo
shlomo
вчера в 12:45
Спасибо за статью.

Мадридский Реал выиграл важнейший матч на пути к золоту Ла Лиги. Севилья уверенно идет в топ-3 . Красавцы, на столь продолжительном времени имеют такой характер и волю к победе.

Я в этом сезоне понял, что если ты поклонник Мадрида и хочешь сохранить психику, то смотреть нужно сразу со второго тайма. Непонятно во что хотел играть Анчи в 1ом тайме. Но Лопетеги тоже не пальцем деланный! Во 2ом тайме показал Папе Карло как надо отвратительно ставить тактические задачи) оставил Севилью даже без нормальных контратак. Ты же не Атлетико, зачем ставить комманду под расстрел Реала?

Чемпионство Реал уже не упустит и во многом благодаря бесподобному гению Бензема, но у них также есть достаточно неплохие шансы на победу в Лиге Чемпионов. НО... Мадрид уже явно уставшая команда. В свою очередь Пеп пожертвовал Кубком в АПЛ, выставив дубль, и пролетел 2-3. Тяжело будет против горожан...
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