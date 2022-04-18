«Реал» против скучных побед. Обнадежили «Севилью» и «Барсу» ради грандиозной ремонтады

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вчера, 12:32

Победа в Ла Лиге все ближе.

Команда-хамелеон. Часто «Реалу» чем хуже — тем лучше

Далеко не в первый раз по ходу нынешнего сезона команда Карло Анчелотти добивается положительного результата в матчах, которые складываются неудачно. Свежи в памяти истории из Лиги чемпионов: выиграли противостояние с ПСЖ в 1/8 финала в последние полчаса, а против «Челси» в четвертьфинале «Реал» разбазарил все преимущество и оказался на краю пропасти, после чего вернулся в игру и победил по сумме двух матчей. Еще был нетривиальный камбэк в Кубке Короля: в матче с «Эльче» превратили 0:1 в 2:1, играя в меньшинстве. И произошло это в дополнительное время.

В Примере «Реал» 10 раз уступал в счете, а проиграл лишь трижды. Две игры удалось свести к ничьим, пять раз «сливочные» одерживали волевые победы. Первый камбэк случился в четвертом туре, когда дважды пришлось отыгрываться после голов Санти Мины и Франко Черви в матче с «Сельтой». В итоге победа 5:2. Неделю спустя «Мадрид» проигрывал «Валенсии» на «Месталье» до 86-й минуты, но в концовке Винисиус и Бензема перевернули все с ног на голову. Волевой оказалась мартовская победа над «Реал Сосьедадом», который открыл счет на 10-й минуте и получил четыре мяча в ответ.

Но самые сладкие ремонтады у «Реала» в чемпионате против «Севильи». Во-первых, именно андалузцы на протяжении большей части сезона выступали в роли главных преследователей «Мадрида». Во-вторых, сюжеты и содержание матчей на загляденье: на «Сантьяго Бернабеу» мадридцы пропустили на 12-й минуте, но выиграли 2:1 с победным голом Винисиуса на 86-й минуте. На «Рамон Санчес Писхуан» команда Анчелотти проигрывала 0:2 после первого тайма, но вырвала победу на 90+2 минуте голом Бензема. Между прочим, это первое домашнее поражение «Севильи» в Примере.

Анчелотти снова ошибся со стартовой тактикой

Перед большим матчем против «Севильи» у «Реала» возникли серьезные кадровые проблемы: единственный настоящий опорный полузащитник команды Каземиро пропускал игру из-за дисквалификации, а левых защитников выкосили травмы. Менди и Марсело получили повреждения в игре с «Челси», а 20-летний Гутьеррес, привлекавшийся в первую команду в начале сезона, недавно перенес операцию.

Анчелотти перебросил Карвахаля на левый фланг, поставив справа Лукаса Васкеса, а центр полузащиты доверил Эдуардо Камавинга, которого окружали опытные Кроос и Модрич. При этом еще один номинальный центрхав, Федерико Вальверде, формально занял позицию на правом фланге атаки. Таким образом, «Реал» остался без полноценной тройки в нападении, а Камавинга провалил свою миссию на ответственном участке под натиском «Севильи»: француз не успевал за соперниками, получил желтую карточку и должен был увидеть перед собой красный свет.

В середине первого тайма «Севилья» воплотила свой игровой перевес в два забитых мяча: Ракитич прошил стенку со штрафного, а Ламела поставил точку в атаке, по ходу которой защита «Реала» была полностью обезоружена. В этот момент очень явными стали параллели с недавним матчем против «Барселоны», в котором «сливочные» проиграли 0:4. К перерыву тогда тоже уступали 0:2, не показывая внятной игры.

На этот раз Анчелотти исправил свои ошибки

Но если в матче с «Барселоной» перестановки Анчелотти в перерыве только усугубили ситуацию и привели к новым пропущенным голам, то против «Севильи» итальянский тренер сделал верный ход, выпустив Родриго вместо Камавинга. Кроос стал опорным полузащитником, Вальверде передвинулся в среднюю линию, а в атаке сформировалась тройка Винисиус-Родриго-Бензема. Эти трое при непосредственной поддержке парочки бодрых защитников и перевернули ход игры.

Родриго забил уже через пять минут после появления на поле, сравнял счет еще один вышедший на замену футболист — Начо, а победный мяч, как и полагается, забил Карим Бензема, тем самым установивший личный рекорд в Примере. Карвахаль отдал две результативные передачи, а Винисиус выдал два крутейших предголевых паса, которые стали определяющими в первой и третьей голевых атаках.

Конечно же, футбол — это танец на двоих, поэтому наравне с преображением «Реала» нужно обратить внимание и на струсившую после перерыва «Севилью». Команда Хулена Лопетеги вышла оборонять счет 2:0, полностью отказавшись от агрессивной игры, которая позволила добиться промежуточного результата. А после 80-й минуте «Севилья» и вовсе «встала», как и в матче первого круга, вновь сказалось неумелое распределение сил.

По общему пробегу к этой отметке превзошли «Реал» на 6 километров, но именно этого исчерпаемого ресурса не хватило на концовку, хозяева «Рамон Санчес Писхуан» повисли на канатах гораздо раньше финального гонга. Карим Бензема забил победный мяч с линии вратарской, в этот момент перед ним располагались вратарь и четыре полевых игрока «Севильи», сбившиеся в бесформенную кучу.

Куадра Фернандес — испанский Вилков

Помимо ремонтады «Реала», сильное впечатление оставило судейство в исполнении Куадра Фернандеса. Увы, в негативном смысле. Как минимум, эти четыре эпизода должны быть рассмотрены испанским аналогом ЭСК:

1. 19-я минута. После подачи углового Буну и Диего Карлос вдвоем пошли на мяч, в результате вратарь выронил мяч из рук после столкновения с собственным защитником, после чего рукой сыграл уже Диего Карлос. Есть и движение, и неестественное положение — все атрибуты для назначения пенальти. Фернандес не заметил, VAR не вмешался.

2. 21-я минута. Перед точным ударом Ракитича со штрафного Эрик Ламела явно толкает стенку из футболистов «Реала», после чего убегает в сторону. Современные правила запрещают игрокам атакующей команды подходить к стенке ближе, чем на метр, а Ламела не только нарушил дистанцию, но и оказал воздействие. Снова никакой реакции со стороны Фернандеса и VAR .

3. 37-я минута. Камавинга сбивает Марсьяля, но Куадра Фернандес не фиксирует нарушение правил, а потом предъявляет желтую карточку форварду «Севильи» за демонстративное несогласие. Кстати, Антони продолжить игру не сумел — травма. Повторы показывают, что Камавинга до мяча не дотянулся, а еще он сорвал перспективную атаку «Севильи». Это бесспорная желтая карточка, которая превратилась бы в красную, ведь Эдуардо уже был предупрежден на 31-й минуте. VAR здесь вмешаться не мог, а Фернандес в эпизоде не разобрался.