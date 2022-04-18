«Страх и ненависть на „Олд Траффорд“. Вокруг МЮ сплошной негатив

1650229737

сегодня, 00:08

МЮ под колоссальным давлением со всех сторон. «Соккер.ру» — о новом шквале критики.



«Манчестер Юнайтед» — это клуб, быть болельщиком которого как минимум интересно, не скучно, хотя в последние годы истории вокруг него больше напоминают драмы, чем какие-то боевики со счастливым концом. «Прилетает» МЮ по самым разным поводам. То неожиданно «Эвертону» проиграют, то Криштиану Роналду разобьет телефон ребенка, а через несколько дней отметится историческим хет-триком, то фанаты устроят новую волну протестов, то бывшие футболисты, превратившиеся в экспертов, достанут очередное ведро с критикой.

Ненависть снаружи

Последний матч «Манчестер Юнайтед» против «Норвича» (3:2) кому-то запомнился хет-триком Роналду, о котором мы рассказывали. Но многие свяжут его с возобновлением активных протестов против руководства МЮ . Ведь перед этим матчем «Юнайтед» дома проиграл «Атлетико» (0:1) в Лиге чемпионов, поделил очки с «Лестером» (1:1) и уступил «Эвертону» (0:1). Народное негодование приняло открытую форму.

Организаторами протестов стали представители фанатской группы The 1958, которые перед игрой двинулись по улицам Манчестера к «Олд Траффорд» с флагами и файерами, а также с оскорбительными кричалками в адрес семьи Глейзеров – американских владельцев клуба. Также они бойкотировали первые 17 минут матча с «Норвичем» — по минуте за каждый год под управлением семьей Глейзеров. Среди кричалок были как стандартные призывы к уходу этой семьи, так и совсем уж некрасивые пожелания смерти.

Интересно, что снаружи «Олд Траффорд» к началу матча осталось около двух тысяч болельщиков, которые призывали простых опоздавших фанатов присоединяться к ним, скандируя: «Любишь „Юнайтед“ — оставайся снаружи». Впрочем, на стадион они позднее пришли, пропустив один из трех голов Роналду. Уже на стадионе перекличка единомышленников проходила под слоганом: «Встаньте, если ненавидите Глейзеров». Тут присоединилось большее число людей.

«Это было потрясающе, — сказал по поводу всей этой акции протеста один из представителей группы The 1958. – Нас это устроило. Болельщикам надоело обходиться только соцсетями. Мы будем продолжать в том же духе. Глейзеры думают только о выкачивании денег через спонсоров. Но у нас есть команда, мы – болельщики МЮ . Это все, что у нас есть. И мы опираемся на людей».

К слову, обошлось без погромов и стычек с полицией, хотя та приняла некоторые меры безопасности, перекрыв ряд подходов к магазинам и стадиону. Активисты продолжили выступать и после игры, хотя их было куда меньше. Некоторые приехали даже не столько на игру, сколько ради участия в этой акции. Многие запаслись зелено-золотыми шарфами клуба «Ньютон Хит» — предшественника «Юнайтед».

Ненависть изнутри

Надо отметить, что достается не только владельцам клуба, которых обвиняют в погружении МЮ в долги, в извлечении прибыли без попыток добиться спортивных результатов. Под град критики попадают и футболисты. Уже по традиции объектом гнева фанатов стал Поль Погба, который для многих является олицетворением кризиса в «Юнайтед» и отношения многих в этом клубе к своему делу.

В том же матче с «Норвичем» в адрес Погба раздавались негативные выкрики, его освистывали, ему гудели. Поль, будучи парнем эксцентричным, подогревал эти настроения, прикладывая ладонь к уху, якобы прислушиваясь к тому, что в его адрес доносится с трибун. А там хватало и нецензурных выражений. Особенно отчетливо они были слышны, когда француза в середине второго тайма при счете 2:2 заменили на Маркуса Рэшфорда.

После игры тренер МЮ Ральф Рангник поддержал Погба и призвал болельщиков отстать от француза:

Я могу понять разочарование болельщиков, но я не думаю, что есть смысл воевать с каким-то отдельным футболистом. Мы несем коллективную ответственность. Поэтому я всегда буду защищать своих игроков. Я не видел, что он сделал, но слышал о его жесте. Это была реакция человека на скандирования. Нет смысла нападать на одного игрока. По игре скажу, что Погба хорошо работал с мячом. Это не лучшая для него позиция, но у нас не было Фреда и Мактоминея, поэтому мне пришлось сделать такой выбор.

Критика со стороны

Добавляет остроты тот факт, что у МЮ много «бывших», скажем так. За время великих достижений и успешных лет «Юнайтед» выросло немало поколений футболистов, которые сейчас выступают в роли экспертов, мнение которых всех журналистов интересует, и чье мнение они транслируют. С высоты своего успешного опыта они вроде как имеют право разражаться праведным гневом и критикой. Тем самым создается еще больший негативный контекст вокруг всего, что происходит с МЮ .

Очередным критиком выступил Рио Фердинанд. Он ударил не столько по нынешнему положению дел в клубе, сколько глобально по той работе, которую руководство ведет в последние годы. Фердинанд заявил, что за последние десять лет только один из дорогостоящих футболистов, приобретенных «Юнайтед», стал лучше в команде. Это Бруну Фернандеш. Все остальные в «Манчестере» не прибавляли, а лишь теряли в качестве и в цене.

Стоит учесть, что МЮ потратил 1,15 миллиарда фунтов стерлингов на новичков, начиная с последнего сезона Алекса Фергюсона, то есть за те самые десять лет. Лишь пришедший в 2020 году в клуб Фернандеш смог прибавить в цене и вырасти в настоящую звезду, которой еще не был в «Спортинге». Работа с остальными демонстрирует отсутствие какой-то общей политики руководства клуба, а также выработанной стратегии и видения будущего команды. Каждый год – метания.

Можно вернуться на десять лет назад и вспомнить приход ван Перси. Но голландец уже в «Арсенале» был звездой, в МЮ он немного сверкнул, а потом его карьера была омрачена травмами и спадом формы. В какой-то степени можно вспомнить в позитивном ключе появление Маты, который был в течение пары-тройки лет главным вскрывателем замков в полузащите «Юнайтед», помог выиграть Кубок Англии и Лигу Европы. Но Хуан и в «Челси» был на высоте, забил 33 мяча, сделал 58 голевых передач за «синих», помог им выиграть Лигу чемпионов. Так что это просто сохранение уровня. Можно сказать о некоторых улучшениях у Эрреры и Шоу, но оба прошли и тяжелые отрезки, так что однозначно успешным их пребывание в МЮ не назовешь.