Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиИспания. Примера 2021/2022

«„Реал“ способен на особые вещи». Анчелотти о волевой победе над «Севильей»

18 апреля 2022, 01:04
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал волевую победу своей команды над «Севильей» в 32-м туре Примеры.

Очень значимая победа. Во втором тайме мы отлично среагировали, игроки показали мастерство и проявили самоотдачу.

Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо стартовали, однако не потеряли уверенности в своих силах.

Все ожидают ошибки «Реала». Мы заслужили победу. Еще не взяли Ла Лигу, но сделали важный шаг к этому.

В матче с «Севильей» Карим Бензема установил личный рекорд в Примере.

Все новости
День, когда нужно поздравить Черчесова. Российский тренер досрочно выиграл чемпионат Венгрии
Вчера, 16:34Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии8
«Барса» в течение недели проиграла на «Камп Ноу» «Кадису» и «Райо Вальекано». «Реал» в одной ничьей от титула
Вчера, 12:29Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии16
«Не стоит списывать „Динамо“». Тарханов — о чемпионской гонке в РПЛ
24 апреля
Березуцкий сообщил, что три игрока ЦСКА держат пост Рамадан
24 апреля
«Динамо» рановато в чемпионы. ЦСКА остановил преследователя «Зенита», выявив слабости бело-голубых
24 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Шварц: «Доволен игрой „Динамо“. Были хорошие моменты, не хватало чуть-чуть»
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
18 апреля в 13:16
Реал есть Реал, способен перевернуть игру даже в конце матча, когда казалось бы и надежды никакой
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 апреля в 11:43
Реал всегда борется до 90 (+4) минуты! Назло всем хейтерам, которые на 89-й минуте уже начинают слюнями брызгаться, мол всё, теперь вы точно проиграли... Но нет, каждый раз Реал вколачивает им всё глубже и глубже.
Помню, всегда говорили, что Перес жребий покупает в ЛЧ , так потом после того как разок повезло, каждый год самые сложные соперники у Реала на пути. Я не вспомню так сразу, чтоб в плей-офф Реал играл с условными бенфиками, вильяреаллами и прочей мурой на таких высоких стадиях как полуфинал.

Хала Мадрид!
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 09:04
А ведь может и не прокатить в другом случае
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 09:01
Теперь чемпионству Реала ничто не помешает.
ОПС
ОПС
18 апреля в 08:50
Выиграли и ладно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 апреля в 08:47
Ну все загордяк.
monah-10
monah-10
18 апреля в 08:40
Бензима оставь еще пару хет триков на МС, в ла лиге можно уже не забивать.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
18 апреля в 08:27
Не люблю эту команду.
Птица Феникс
Птица Феникс ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
18 апреля в 08:26
Может и проиграть.
Carl Lewis
Carl Lewis
18 апреля в 08:25
Валидольная игра.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 апреля в 08:23
После счета - 2:0.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 07:52
Реал на сегодня вне конкуренции.
shlomo
shlomo
18 апреля в 07:44
Когда игра удалась, то можно и похвалиться...:)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 07:18
После победы грех не похвалиться...
ABir
ABir
18 апреля в 05:51
Вторую игру за неделю Реал вытаскивает на морально-волевых. Может не надо до этого доводить ситуацию?
alexgurzan
alexgurzan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
18 апреля в 01:58
Речь идёт о кубках, которые были на старом дизайне?
Mangur
Mangur
18 апреля в 01:33
Валидольная игра. Удача на стороне сильнейшего
95-shishani-95
95-shishani-95
18 апреля в 01:33
Почему рядом с моим ником нет кубка, если я в топе за сегодня?
95-shishani-95
95-shishani-95
18 апреля в 01:22
Реал Мадрид на многое способен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 