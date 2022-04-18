«„Реал“ способен на особые вещи». Анчелотти о волевой победе над «Севильей»

Главный тренер «Реала» прокомментировал волевую победу своей команды над «Севильей» в 32-м туре Примеры.

Очень значимая победа. Во втором тайме мы отлично среагировали, игроки показали мастерство и проявили самоотдачу.

Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо стартовали, однако не потеряли уверенности в своих силах.

Все ожидают ошибки «Реала». Мы заслужили победу. Еще не взяли Ла Лигу, но сделали важный шаг к этому.