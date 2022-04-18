«„Реал“ способен на особые вещи». Анчелотти о волевой победе над «Севильей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал волевую победу своей команды над «Севильей» в 32-м туре Примеры.
Очень значимая победа. Во втором тайме мы отлично среагировали, игроки показали мастерство и проявили самоотдачу.
Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо стартовали, однако не потеряли уверенности в своих силах.
Все ожидают ошибки «Реала». Мы заслужили победу. Еще не взяли Ла Лигу, но сделали важный шаг к этому.
В матче с «Севильей» Карим Бензема установил личный рекорд в Примере.
Помню, всегда говорили, что Перес жребий покупает в ЛЧ , так потом после того как разок повезло, каждый год самые сложные соперники у Реала на пути. Я не вспомню так сразу, чтоб в плей-офф Реал играл с условными бенфиками, вильяреаллами и прочей мурой на таких высоких стадиях как полуфинал.
Хала Мадрид!
Помню, всегда говорили, что Перес жребий покупает в ЛЧ , так потом после того как разок повезло, каждый год самые сложные соперники у Реала на пути. Я не вспомню так сразу, чтоб в плей-офф Реал играл с условными бенфиками, вильяреаллами и прочей мурой на таких высоких стадиях как полуфинал.
Хала Мадрид!