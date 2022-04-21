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«Бернли» — «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:33
«Бернли» — «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Бернли»

«Бернли» остается в зоне вылета АПЛ, занимая 18 место. В пяти минувших турах лиги клуб победил лишь однажды, обыграв на домашней арене «Эвертон» (3:2). Затем последовало 14 поражение в сезоне по итогам встречи с «Норвичем» (0:2), а также ничейным матч с «Вест Хэмом» (1:1).

Статистика домашних матчей «Бернли» в этом сезоне чемпионата следующая: 3 победы, 6 ничьих и 6 поражений.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» находится на 12 месте и уже не решает турнирных задач в лиге. Клуб в последней игре АПЛ одолел дома «Арсенал», добыв девятую победу в текущем созыве. Прежде команда не могла выиграть на протяжении шести игр подряд.

В гостевых условиях чемпионата Англии «Саутгемптон» выступил так: три победы, пять ниченых встреч и семь поражений.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бернли» — 2.800
  • Ничья – 3.430
  • Победит «Саутгемптон» — 2.680

Статистика

  • «Саутгемптон» и «Бернли» обменивались голами в двух прошлых матчах
  • «Бернли» забивал и пропускал голы в 2 из последних 3 матчей АПЛ
  • «Саутгемптон» сыграл на «обе забьют» в 7 из предыдущих 8 гостевых игр

Прогноз

Ставки с условием, что в этом матче голы забьют обе команды, букмекерская компания Pinnacle принимает с коэффициентом 1.763.

Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:36
Будет ничья.
shlomo
shlomo
вчера в 08:45
Думаю сомневаться в голе от Святых совсем не стоит, но а вот что касается Бернли, так здесь конечно же есть немного сомнения, но брать инициативу в свои руки, рвать и метать всё же стоит, ибо поражения в этом матче может стать моментом краха всего, потеря тренера, так ещё и зона вылета. Саутгемптон по сути ни к чему не стремиться, их вполне всё устраивает, но думаю они всё таки потягаются в сегодняшнем матче. Команда Бёрнли в среднем забивает 0.9 голов за матч, пропускает 1.6 голов за матч. Команда Саутгемптон в среднем забивает 1.2 гола, пропускает 1.8 голов за матч. Из этих цифр вполне трезво можно сказать, что обе команды прилично пропускают.
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