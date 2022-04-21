«Бернли» — «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1650519219

вчера, 08:33

«Бернли»

«Бернли» остается в зоне вылета АПЛ , занимая 18 место. В пяти минувших турах лиги клуб победил лишь однажды, обыграв на домашней арене «Эвертон» (3:2). Затем последовало 14 поражение в сезоне по итогам встречи с «Норвичем» (0:2), а также ничейным матч с «Вест Хэмом» (1:1).

Статистика домашних матчей «Бернли» в этом сезоне чемпионата следующая: 3 победы, 6 ничьих и 6 поражений.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» находится на 12 месте и уже не решает турнирных задач в лиге. Клуб в последней игре АПЛ одолел дома «Арсенал», добыв девятую победу в текущем созыве. Прежде команда не могла выиграть на протяжении шести игр подряд.

В гостевых условиях чемпионата Англии «Саутгемптон» выступил так: три победы, пять ниченых встреч и семь поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» — 2.800

Ничья – 3.430

Победит «Саутгемптон» — 2.680

Статистика

«Саутгемптон» и «Бернли» обменивались голами в двух прошлых матчах

«Бернли» забивал и пропускал голы в 2 из последних 3 матчей АПЛ

«Саутгемптон» сыграл на «обе забьют» в 7 из предыдущих 8 гостевых игр

Прогноз

Ставки с условием, что в этом матче голы забьют обе команды, букмекерская компания Pinnacle принимает с коэффициентом 1.763.