«Бернли» — «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Бернли»
«Бернли» остается в зоне вылета АПЛ, занимая 18 место. В пяти минувших турах лиги клуб победил лишь однажды, обыграв на домашней арене «Эвертон» (3:2). Затем последовало 14 поражение в сезоне по итогам встречи с «Норвичем» (0:2), а также ничейным матч с «Вест Хэмом» (1:1).
Статистика домашних матчей «Бернли» в этом сезоне чемпионата следующая: 3 победы, 6 ничьих и 6 поражений.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» находится на 12 месте и уже не решает турнирных задач в лиге. Клуб в последней игре АПЛ одолел дома «Арсенал», добыв девятую победу в текущем созыве. Прежде команда не могла выиграть на протяжении шести игр подряд.
В гостевых условиях чемпионата Англии «Саутгемптон» выступил так: три победы, пять ниченых встреч и семь поражений.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бернли» — 2.800
- Ничья – 3.430
- Победит «Саутгемптон» — 2.680
Статистика
- «Саутгемптон» и «Бернли» обменивались голами в двух прошлых матчах
- «Бернли» забивал и пропускал голы в 2 из последних 3 матчей АПЛ
- «Саутгемптон» сыграл на «обе забьют» в 7 из предыдущих 8 гостевых игр
Прогноз
Ставки с условием, что в этом матче голы забьют обе команды, букмекерская компания Pinnacle принимает с коэффициентом 1.763.