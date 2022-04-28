«Валенсия» — «Леванте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:18

«Валенсия»

У «Валенсии» отсутствуют победы в четырех прошлых турах чемпионата Испании. После ничейных игр с «Кадисом» (0:0) и «Райо Вальекано» (1:1) команда последовательно проиграла «Осасуне» (1:2) и «Вильярреалу» (0:2).

Отметим, что в пяти последних играх на домашней арене «Валенсия» победила лишь однажды – по две ничьи и два поражения.

«Леванте»

Футболисты «Леванте» отчаянно пытаются избежать понижения в классе. Команда базируется на предпоследнем месте рейтинга, отставая от спасительной зоны на шесть баллов. В четырех прошлых турах Ла Лиги клубу удалось набрать шесть очков в победных матчах с «Вильярреалом» (2:0) и «Гранадой» (4:1), а проигрыши были зафиксированы от «Барселоны» (2:3) и «Севильи» (2:3).

Выделим, что атаке «Леванте» отличалась голами в пяти прошлых гостевых матчах испанской лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» — 2.280

Ничья – 3.620

Победит «Леванте» — 3.250

Статистика

«Валенсия» не проигрывала в 15 прошлых матчах с «Леванте» на своем поле

«Леванте» сыграл на ТБ (2,5) гола в 9 из прошлых 11 гостевых матчей

(2,5) гола в 9 из прошлых 11 гостевых матчей «Леванте» забивал минимум два мяча в 4 прошлых турах Ла Лиги

Прогноз

В четырех прошлых встречах на поле «Валенсии» команды обменивались голами. Разместить ставку с таким условием на предстоящий матч букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.709.