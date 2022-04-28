«Труа» — «Лилль»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

1651156181

вчера, 17:29

«Труа»

«Труа» в двух последних турах с одинаковым счетом (0:1) уступил «Клермону» и «Ницце», и опустился на шестнадцатую позицию в чемпионате Франции. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два очка. Учитывая такие результаты, сложно будет рассчитывать на сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Лилль»

«Лилль» в прошлом туре сумел обыграть «Страсбур» и прервал свою серию из четырех матчей без побед. Благодаря этому команда поднялась на девятую позицию в чемпионате Франции. Единственная проблема, что отрыв от зоны еврокубков составляет шесть очков и ликвидировать его за счет оставшихся турах будет очень непросто.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Труа» — 3,60

Ничья – 3,48

Победит «Лилль» — 2,22

Статистика

«Труа» уступил в одном из шести последних матчей

«Лилль» выиграл два из пяти последних выездных поединков

В пяти последних междусобойчиках «Лилль» побеждал один раз

Прогноз

«Труа» все же уступает «Лиллю» в классе. Предлагаем заиграть победу гостей с нулевой форой 1,58. Как минимум, они не должны проигрывать в предстоящей игре.