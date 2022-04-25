Промес снял музыкальный клип, Аршавин завёл собаку. Как провели выходные известные футболисты

Собрали для вас самые увлекательные приключения футболистов за пределами полей.
Форвард «Ювентуса» Альваро Мората прогулялся со своей семьей.
Подышать свежим воздухом выбрался и нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
Футболисты ПСЖ попали в один лифт с российской гольфисткой Мартой Сильченко.
У бывшего форварда «Зенита» Халка родилась дочь.
Милота дня. Нападающий «Баварии» Томас Мюллер со своим питомцем.
Легендарному Ривалдо исполнилось 50 лет.
Лидер МЮ Криштиану Роналду взял на руки свою новорожденную дочку.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес анонсировал выпуск своей песни.
Стиляга дня. Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин нашел себе верного товарища.
Голкипер ПСЖ Кейлор Навас обзавелся двухколесным другом.
Защитник парижан Серхио Рамос же показал свои баскетбольные навыки.
А вот полузащитник новоиспеченных чемпионов Франции Юлиан Дракслер объявил, что в его семье ожидается пополнение.
Спутница немца и попадает в нашу рубрику «Девушка дня».
Насыщенными событиями была неделя для футболистов ПСЖ — Лайвен Курзава порадовал поклонников стильной фотосессией с беременной женой.
Великий Пеле порадовал болельщиков новым фото. У бразильца недавно вновь возникли проблемы со здоровьем, но легенда продолжает давать сдачи! На этом наш выпуск завершен, всем здоровья!