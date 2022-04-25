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Промес снял музыкальный клип, Аршавин завёл собаку. Как провели выходные известные футболисты

вчера, 10:00
Аршавин/Промес
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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:25
Интересная и позитивная подборка фактов из жизни людей от футбола.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:17
А причем здесь Аршавин , он же не футболист, а алкоголик со стажем !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:23
Спартак тоже не плохо провёл выходные. Съездил на поезде в Ростов, погонял с местными пацанами мяч, поели раков с ... и поехал домой.

ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 10:17
Мюллеру как будто полтос
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:12
Собака на Андрюху похожа!
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