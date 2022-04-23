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Онопко: «Карпин совсем не изменился за 30 лет. Такой же активный»

23 апреля 2022, 09:12

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о дружбе с Валерием Карпиным.

Получается так. Зимой-1991/1992 я переехал из Донецка в «Спартак». Валера тоже тогда жил на базе. Там и познакомились, сдружились.

У нас вся команда тесно общалась вне поля, и это потом помогало в игре. Мы выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино.

Это был важнейший компонент в формировании новой команды, и Романцев уделял ему большое внимание.

Там в основном картежники были: объединялись в команды, рубились. Тогда это модно было. А я нарды, настольный теннис предпочитал.

Мы со спартаковских времен отпуска проводили вместе и, даже разъехавшись по разным командам, сохранили эту традицию.

Обычно делили каникулы на два этапа: с детьми и без, чтобы полноценно отдохнуть после сезона. Летом собирались где-то в Испании, на Новый год выезжали в другие страны – например, к Юре Никифорову в Голландию. Дед Мороз, елки, подарки – дети счастливы были.

Как Карпин изменился за 30 лет? Совсем не изменился. Такой же активный, эмоциональный, как и 30 лет назад. Только тогда он за себя и партнеров переживал, а сейчас – за своих пацанов.

Теперь Валерий Георгиевич еще и многодетный папа – тем более нужно держать себя в тонусе, некогда расслабляться. И это здорово.

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Все комментарии
протон
протон
23 апреля в 13:54
Выезжали на природу и играли там в бильярд....)
zooveterinar
zooveterinar
23 апреля в 10:43
Да ребята,это были святейшие времена карты,кино,вино,домино,шахматы простые посиделки,небыло ни гуглов,ни шмугло ,яндексов,уяндексов!!! Ну что, оно приехало в наушниках выходит из автобуса морда кирпичом,как будто это какой-то бог,а всего лишь обычный футболист,и таких море,и кто будет общяться, они все в плэстейшенах сидят, скоро и бабы не нужны будут им!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 10:02
Георгиевич станет героем если завтра поставит спартак на место.
shur
shur
23 апреля в 09:44
...Онопка непотопляемый, как в команде Испании женщина ,как увижу её на
кромке, значит у испанцев всё норм ! Интересно кроме домино они хоть одну книжку прочли в отпуске?!
Трезвый повар
Трезвый повар
23 апреля в 09:29
У Валерия Карпина 5 детей и он ещё тренирует Ростов и сборную России. Для всего этого действительно нужно много энергии
lotsman
lotsman
23 апреля в 09:25
Не стареют ветераны.
ypapnxfx73jc
ypapnxfx73jc
23 апреля в 09:16
Валера он такой
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