Онопко: «Карпин совсем не изменился за 30 лет. Такой же активный»

Тренер сборной России рассказал о дружбе с .

Получается так. Зимой-1991/1992 я переехал из Донецка в «Спартак». Валера тоже тогда жил на базе. Там и познакомились, сдружились.

У нас вся команда тесно общалась вне поля, и это потом помогало в игре. Мы выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино.

Это был важнейший компонент в формировании новой команды, и Романцев уделял ему большое внимание.

Там в основном картежники были: объединялись в команды, рубились. Тогда это модно было. А я нарды, настольный теннис предпочитал.

Мы со спартаковских времен отпуска проводили вместе и, даже разъехавшись по разным командам, сохранили эту традицию.

Обычно делили каникулы на два этапа: с детьми и без, чтобы полноценно отдохнуть после сезона. Летом собирались где-то в Испании, на Новый год выезжали в другие страны – например, к Юре Никифорову в Голландию. Дед Мороз, елки, подарки – дети счастливы были.

Как Карпин изменился за 30 лет? Совсем не изменился. Такой же активный, эмоциональный, как и 30 лет назад. Только тогда он за себя и партнеров переживал, а сейчас – за своих пацанов.

Теперь Валерий Георгиевич еще и многодетный папа – тем более нужно держать себя в тонусе, некогда расслабляться. И это здорово.