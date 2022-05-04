«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» : прогноз и обзор ставок от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг», который состоится 05 мая 2022 года
«Рейнджерс»
Шотландский клуб в выездном матче не показал ничего выдающегося и играл исключительно от обороны, при этом добившись не самого плохого результата (0:1). Теперь на своем стадионе при поддержке нескольких десятков тысяч болельщиков, «Рейнджерс» постарается отыграться и выйти в финал, где он последний раз играл в 2008 году и уступил «Зениту». В чемпионате команда идет на втором мете с 81 набранным очков и уступает лидеру четыре пункта.
01 мая «Рейнджерс» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1), а 24 апреля команда обыграла на выезде «Мотеруэлл» (3:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Шотландии.
«РБ Лейпциг»
Подопечные Доменико Тедеско в последних матчах чемпионата Германии не добивались поставленных целей и опустились уже на пятое место с набранными 54 очками, и в оставшихся турах будет стремиться только к победам. В Лиге Европы у команды совсем другой настрой и есть небольшое преимущество после первого поединка, которое коллектив постарается, как минимум сохранить и выйти в финал второго по престижу европейского футбольного турнира.
2 мая «РБ Лейпциг» проиграл «Боруссии» М на выезде (1:3), а 23 апреля уступил на своем поле «Унион» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рейнджерс» – 3.69
- Ничья – 3.8
- Победит «РБ Лейпциг» – 2.02
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились исходом «обе забьют»
- «РБ Лейпциг» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Рейнджерс» проиграл два последних поединка «РБ Лейпциг»
- Четыре из семи последних матчей «РБ Лейпцига» завершились «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. В первом матче команды не порадовали болельщиков забитыми мячами, но ответном поединке игра обещает быть более зрелищной и результативной.