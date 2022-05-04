«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» : прогноз и обзор ставок от БК Pinnacle

1651679892

вчера, 18:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг», который состоится 05 мая 2022 года

«Рейнджерс»

Шотландский клуб в выездном матче не показал ничего выдающегося и играл исключительно от обороны, при этом добившись не самого плохого результата (0:1). Теперь на своем стадионе при поддержке нескольких десятков тысяч болельщиков, «Рейнджерс» постарается отыграться и выйти в финал, где он последний раз играл в 2008 году и уступил «Зениту». В чемпионате команда идет на втором мете с 81 набранным очков и уступает лидеру четыре пункта.

01 мая «Рейнджерс» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1), а 24 апреля команда обыграла на выезде «Мотеруэлл» (3:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Шотландии.

«РБ Лейпциг»

Подопечные Доменико Тедеско в последних матчах чемпионата Германии не добивались поставленных целей и опустились уже на пятое место с набранными 54 очками, и в оставшихся турах будет стремиться только к победам. В Лиге Европы у команды совсем другой настрой и есть небольшое преимущество после первого поединка, которое коллектив постарается, как минимум сохранить и выйти в финал второго по престижу европейского футбольного турнира.

2 мая «РБ Лейпциг» проиграл «Боруссии» М на выезде (1:3), а 23 апреля уступил на своем поле «Унион» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 3.69

Ничья – 3.8

Победит «РБ Лейпциг» – 2.02

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рейнджерс» проиграл два последних поединка «РБ Лейпциг»

Четыре из семи последних матчей «РБ Лейпцига» завершились «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. В первом матче команды не порадовали болельщиков забитыми мячами, но ответном поединке игра обещает быть более зрелищной и результативной.