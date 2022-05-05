«Дженоа» — «Ювентус» : прогноз и обзор ставок БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус», который состоится 06 мая 2022 года
«Дженоа»
Клуб из Генуи так и не смог решить свои проблемы на протяжении всего сезона и за последние пять туров набрал всего три очка. Перед стартом очередного тура команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице с набранными 25 баллами и отстает от спасительного 17 места на три балла, которые при максимальных результатах в оставшихся поединках вполне реально отыграть и сохранить прописку в Серии А.
30 апреля «Дженоа» минимально проиграл в дерби «Сампдории» (0:1), а 24 числа на своем поле оказался сильнее «Кальяри» (1:0).
«Ювентус»
«Старая синьора» полностью провалила старт сезона в Италии, поэтому даже регулярные победы дальше не позволили клубу навязать борьбу за чемпионство. На данный момент «Ювентус» занимает четвертое место с 69 баллами, и реальные шансы имеет только побороться за третье место. В поединке с одним из аутсайдеров Серии А, болельщики ждут от «зебр» уверенной победы, которая улучшит и так хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (54:31).
1 мая «Ювентус» обыграл «Венецию» на своем поле (2:1), а 24 апреля оказался сильнее «Сассуоло» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дженоа» – 4.2
- Ничья – 3.55
- Победит «Ювентус» – 1.9
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Дженоа» завершились поражениями
- «Ювентус» уступил только в трех поединках из десяти последних во всех турнирах
- «Дженоа» уступил «Ювентусу» в пяти из шести последних матчей
- Шесть из семи матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. «Дженоа» необходимо рисковать, и даже если им удастся забить, вряд ли они уйдут с поля без пропущенного мяча. Прогнозируем результативную встречу.