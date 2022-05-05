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«Дженоа» — «Ювентус» : прогноз и обзор ставок БК Pinnacle

вчера, 17:26
«Дженоа» — «Ювентус» : прогноз и обзор ставок БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус», который состоится 06 мая 2022 года

«Дженоа»

Клуб из Генуи так и не смог решить свои проблемы на протяжении всего сезона и за последние пять туров набрал всего три очка. Перед стартом очередного тура команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице с набранными 25 баллами и отстает от спасительного 17 места на три балла, которые при максимальных результатах в оставшихся поединках вполне реально отыграть и сохранить прописку в Серии А.

30 апреля «Дженоа» минимально проиграл в дерби «Сампдории» (0:1), а 24 числа на своем поле оказался сильнее «Кальяри» (1:0).

«Ювентус»

«Старая синьора» полностью провалила старт сезона в Италии, поэтому даже регулярные победы дальше не позволили клубу навязать борьбу за чемпионство. На данный момент «Ювентус» занимает четвертое место с 69 баллами, и реальные шансы имеет только побороться за третье место. В поединке с одним из аутсайдеров Серии А, болельщики ждут от «зебр» уверенной победы, которая улучшит и так хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (54:31).

1 мая «Ювентус» обыграл «Венецию» на своем поле (2:1), а 24 апреля оказался сильнее «Сассуоло» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дженоа» – 4.2
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Ювентус» – 1.9

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Дженоа» завершились поражениями
  • «Ювентус» уступил только в трех поединках из десяти последних во всех турнирах
  • «Дженоа» уступил «Ювентусу» в пяти из шести последних матчей
  • Шесть из семи матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. «Дженоа» необходимо рисковать, и даже если им удастся забить, вряд ли они уйдут с поля без пропущенного мяча. Прогнозируем результативную встречу.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 18:21
Обе команды не забьют.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:07
Юве не проиграет этот матч
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