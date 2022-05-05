«Дженоа» — «Ювентус» : прогноз и обзор ставок БК Pinnacle

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вчера, 17:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус», который состоится 06 мая 2022 года

«Дженоа»

Клуб из Генуи так и не смог решить свои проблемы на протяжении всего сезона и за последние пять туров набрал всего три очка. Перед стартом очередного тура команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице с набранными 25 баллами и отстает от спасительного 17 места на три балла, которые при максимальных результатах в оставшихся поединках вполне реально отыграть и сохранить прописку в Серии А.

30 апреля «Дженоа» минимально проиграл в дерби «Сампдории» (0:1), а 24 числа на своем поле оказался сильнее «Кальяри» (1:0).

«Ювентус»

«Старая синьора» полностью провалила старт сезона в Италии, поэтому даже регулярные победы дальше не позволили клубу навязать борьбу за чемпионство. На данный момент «Ювентус» занимает четвертое место с 69 баллами, и реальные шансы имеет только побороться за третье место. В поединке с одним из аутсайдеров Серии А, болельщики ждут от «зебр» уверенной победы, которая улучшит и так хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (54:31).

1 мая «Ювентус» обыграл «Венецию» на своем поле (2:1), а 24 апреля оказался сильнее «Сассуоло» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 4.2

Ничья – 3.55

Победит «Ювентус» – 1.9

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Дженоа» завершились поражениями

«Ювентус» уступил только в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

«Дженоа» уступил «Ювентусу» в пяти из шести последних матчей

Шесть из семи матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. «Дженоа» необходимо рисковать, и даже если им удастся забить, вряд ли они уйдут с поля без пропущенного мяча. Прогнозируем результативную встречу.