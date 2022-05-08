Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Верона» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:42
«Верона» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Милан», который состоится 08 мая 2022 года

«Верона»

Команда провела средний сезон, но запомнилась яркими домашними результатами с лидерами итальянского футбола и зачастую победами над ним. Перед стартом очередного тура «Верона» занимает девятое место с набранными 52 баллами и имеет только теоретические шансы побороться за зону еврокубков. Матч с «Миланом» обещает быть интересным и увлекательным, ведь соперник борется за золотые медали.

30 апреля «Верона» обыграла на выезде «Кальяри» (2:1), а 23 числа разошлась мирам с «Сампдорией» (1:1).

«Милан»

«Милан» спустя много лет вновь стремится к чемпионству в Италии и на данный момент имеет очень хорошие шансы взять Скудетто. Команда идет на втором месте в турнирной таблице Серии А и имеет в своем активе 77 очков и отстает от «Интера» всего на один пункт, при этом имея одну игру в запасе. Футболисты понимают, что их устраивает только победа и постараются приложить максимум усилий для ее достижения за несколько туров до конца сезона.

1 мая «Милан» выиграл на последних минутах у «Фиорентины» (1:0), а 24 апреля одолел на выезде «Лацио» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Верона» – 4.8
  • Ничья – 4
  • Победит «Милан» – 1.77

Статистика

  • «Милан» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах, а «Верона» уступила в двух поединках
  • «Верона» забивает уже 10 матчей подряд на своем стадионе
  • «Милан» выиграл четыре из шести последних матчей с «Вероной»
  • Три последних матча между клубами на поле «Вероны» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Команда борется за чемпионство, и осечка в этом поединке может очень дорого стоить «красно-черным». Прогнозируем сложную и минимальную победу гостей.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:02
Победа команды гостей и тотал меньше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:18
В Милане в первом круге темно-красные победили 3-2, да и сейчас у них есть все шансы на 3 очка. Тем не мене, предлагаю такой вот комби вариант с толчком от гостей. Потому что и Верона отсиживаться в тылах не будет, не ее стиль, да и Милану нужна только победа. У гостей куда как более баланса в действиях и надёжности в обороне, не говоря о стабильности по сезону, потому с иксом через небольшой верх мы и заигрываем лидера чемпионата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 