«Верона» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Милан», который состоится 08 мая 2022 года

«Верона»

Команда провела средний сезон, но запомнилась яркими домашними результатами с лидерами итальянского футбола и зачастую победами над ним. Перед стартом очередного тура «Верона» занимает девятое место с набранными 52 баллами и имеет только теоретические шансы побороться за зону еврокубков. Матч с «Миланом» обещает быть интересным и увлекательным, ведь соперник борется за золотые медали.

30 апреля «Верона» обыграла на выезде «Кальяри» (2:1), а 23 числа разошлась мирам с «Сампдорией» (1:1).

«Милан»

«Милан» спустя много лет вновь стремится к чемпионству в Италии и на данный момент имеет очень хорошие шансы взять Скудетто. Команда идет на втором месте в турнирной таблице Серии А и имеет в своем активе 77 очков и отстает от «Интера» всего на один пункт, при этом имея одну игру в запасе. Футболисты понимают, что их устраивает только победа и постараются приложить максимум усилий для ее достижения за несколько туров до конца сезона.

1 мая «Милан» выиграл на последних минутах у «Фиорентины» (1:0), а 24 апреля одолел на выезде «Лацио» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 4.8

Ничья – 4

Победит «Милан» – 1.77

Статистика

«Милан» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах, а «Верона» уступила в двух поединках

«Верона» забивает уже 10 матчей подряд на своем стадионе

«Милан» выиграл четыре из шести последних матчей с «Вероной»

Три последних матча между клубами на поле «Вероны» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Команда борется за чемпионство, и осечка в этом поединке может очень дорого стоить «красно-черным». Прогнозируем сложную и минимальную победу гостей.