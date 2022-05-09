«Валенсия» — «Бетис» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» — «Бетис», который состоится 10 мая 2022 года

«Валенсия»

«Валенсия» давно не показывает тех результатов, к которым привыкли ранее их более опытные болельщики. За несколько туров до окончания сезона команда давно потеряла шансы на еврокубки через Ла Лигу и занимает низкое для себя 10 место с 54 очками, при этом имея серию без побед из нескольких матчей. Игра с «Бетисом» будет очень сложная, ведь соперник еще сохраняет шансы на попадание в первую четверку и будет самоотверженно сражаться за три пункта.

7 мая «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0), а 30 числа разошлась миром с «Леванте» (1:1).

«Бетис»

Команда долгое время шла в первой четверке, однако последние результаты откинули команду на пятую позицию с 58 очками в активе. Ситуацию осложняет отставание от четвертого места на целых шесть баллов, которые отыграть за три тура очень проблематично. Тем не менее, «бело-зеленые» настроены бороться до последнего тура и приезжают в Валенсию исключительно за победой, которая может им оставить шансы на общий успех.

7 мая «Бетис» уступил на своем поле «Барселоне» (1:2), а второго числа не смог дожать «Хетафе» (0:0). Оба матча прошли в рамках Ла Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 3.65

Ничья – 3.6

Победит «Бетис» – 2.03

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Валенсия» не побеждает на протяжении семи поединков во всех турнирах

«Бетис» одержал победу в трех из последних четырех встречах с «Валенсией»

В шести из семи последних матчах между клубами был зафиксирован тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. «Валенсия» давно не побеждала и команде неоткуда брать силы и ресурсы, чтобы обыграть более крепкого оппонента. Прогнозируем успех гостей в этом поединке.