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«Монпелье» — ПСЖ : Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:34
«Монпелье» — ПСЖ : Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — ПСЖ, который состоится 14 мая 2022 года

«Монпелье»

«Монпелье» не радует своих болельщиков в последнее время и имеет серию без побед в чемпионате Франции, которая длится уже несколько матчей подряд. Однако в первой части сезон команда выступала более стабильно и сейчас может чувствовать себя в безопасности на 13 месте с 43 набранными очками. Матчи против ПСЖ всегда вызывают бурю эмоций у любого соперника, поэтому всех болельщиков ждет интересное противостояние.

8 мая «Монпелье» на выезде уступил «Клермону» (1:2), а первого числа разошелся миром с «Мецом» (2:2).

ПСЖ

Парижане совсем не испытывали проблем в этом сезоне в Лиге 1 и еще с самого старта чемпионата обзавелись солидным преимуществом, а затем досрочно завоевали золотые награды. Сейчас ПСЖ опережает ближайшего соперника на 12 пунктов, однако теряет очки уже несколько матчей подряд. В предстоящей встрече болельщики и руководство ждут от столичного клуба красивой игры и победы, которая поднимет моральный дух.

8 мая ПСЖ сыграл вничью с «Труа» (2:2), а 29 апреля разошелся миром со «Страсбуром» (3:3). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монпелье» – 6.7
  • Ничья – 5.4
  • Победит ПСЖ – 1.4

Статистика

  • «Монпелье» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • ПСЖ завершил три последние встречи в чемпионате Франции ничейным результатом
  • ПСЖ выиграл пять из шести матчей с «Монпелье» за последнее время
  • Восемь из десяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. В последних матчах ПСЖ и сам достаточно забивает и дает играть сопернику. Исходя из этого, предполагаем, что вариант результативного матча наиболее возможен.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:06
Победа хозяев.
asraeil
asraeil
вчера в 19:34
ПСЖ думаю, что выиграет
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