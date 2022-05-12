«Монпелье» — ПСЖ : Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — ПСЖ , который состоится 14 мая 2022 года

«Монпелье»

«Монпелье» не радует своих болельщиков в последнее время и имеет серию без побед в чемпионате Франции, которая длится уже несколько матчей подряд. Однако в первой части сезон команда выступала более стабильно и сейчас может чувствовать себя в безопасности на 13 месте с 43 набранными очками. Матчи против ПСЖ всегда вызывают бурю эмоций у любого соперника, поэтому всех болельщиков ждет интересное противостояние.

8 мая «Монпелье» на выезде уступил «Клермону» (1:2), а первого числа разошелся миром с «Мецом» (2:2).

ПСЖ

Парижане совсем не испытывали проблем в этом сезоне в Лиге 1 и еще с самого старта чемпионата обзавелись солидным преимуществом, а затем досрочно завоевали золотые награды. Сейчас ПСЖ опережает ближайшего соперника на 12 пунктов, однако теряет очки уже несколько матчей подряд. В предстоящей встрече болельщики и руководство ждут от столичного клуба красивой игры и победы, которая поднимет моральный дух.

8 мая ПСЖ сыграл вничью с «Труа» (2:2), а 29 апреля разошелся миром со «Страсбуром» (3:3). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье» – 6.7

Ничья – 5.4

Победит ПСЖ – 1.4

Статистика

«Монпелье» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

ПСЖ завершил три последние встречи в чемпионате Франции ничейным результатом

завершил три последние встречи в чемпионате Франции ничейным результатом ПСЖ выиграл пять из шести матчей с «Монпелье» за последнее время

выиграл пять из шести матчей с «Монпелье» за последнее время Восемь из десяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз