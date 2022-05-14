«Тоттенхэм» — «Бернли» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Бернли», который состоится 15 мая 2022 года

«Тоттенхэм»

Шпоры в прошлом туре крупно обыграл «Арсенал» в принципиальном дерби, чем порадовали своих болельщиков, для которых эта победа гораздо важнее, чем три очка. Таким образом, «Тоттенхем» набрал 65 очков и продолжает находиться на пятом месте в турнирной таблице, но отставание от «канониров» сокращено до одного балла. В предстоящем поединке хозяевам нужна победа, чтобы продолжить борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

12 мая «Тоттенхэм» выиграл у «Арсенала» (3:0), а седьмого числа разошелся миром с «Ливерпулем» (1:1).

«Бернли»

«Бернли» только в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате и продолжает бороться за сохранение места в АПЛ на следующий сезон. Перед стартом очередного тура команда идет на 17 месте с 34 баллами и только по дополнительным показателям опережает прямого конкурента. Несмотря на тяжелый выездной матч, который предстоит коллективу, он обязан цепляться за очки, чтобы не опуститься в зону вылета.

7 мая «Бернли» на своем поле уступил «Астон Вилле» (1:3), а 30 апреля смог на выезде обыграть «Уотфорд» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.35

Ничья – 5.2

Победит «Бернли» – 9.5

Статистика

«Бернли» проиграл пять матчей из десяти последних в чемпионате Англии

«Тоттенхэм» выиграл пять из шести домашних поединков за последнее время

«Бернли» уступил «Тоттенхэму» в трех из четырех последних встречах

Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Шпоры гораздо сильнее своего соперника и имеют задачу пробиться на четвертое место в Лигу Чемпионов, поэтому вероятнее всего, команда не оставит шансов аутсайдеру.