Левандовски отказался продлевать контракт с «Баварией». В Мюнхене серия конфликтов

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вчера, 17:59

Салихамиджич подтвердил, что Роберт решил уйти.

Поляк и руководство «Баварии» в ссоре

Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич подтвердил, что Левандовски принял решение уйти:

Он сказал, что хочет попробовать что-то новое. Но наша позиция не изменилась. У Левы контракт до 30 июня 2023 года. Это факт.

Другими словами, немцы просят новый клуб Левандовски заплатить за 33-летнего футболиста. Ту же высокомерную ремарку – о контракте на год, сделал президент «Баварии». Молчит только Кан, но ему досталась непростая раздевалка, и такой же сложный офис с функционерами и менеджерами. Говорят, что Левандовски обиделся на руководство нынешнего клуба.

Во-первых, два года подряд «Бавария» никак не поддерживала Роберта в попытке выиграть «Золотой мяч». И это правда. Реклама в этом вопросе важна еще со времен Джорджа Веа, которому хитрый Сильвио Берлускони выбил престижную награду – форвард ПСЖ играл классно, но по старым правилам приз вручали только европейцам.

Французов заставили переписать правила, с того времени многие бразильцы и один аргентинец получали знаменитую награду. Левандовски не дождался даже открытого письма «Баварии» к парижскому изданию и бывшим обладателям «Золотого мяча» с просьбой не отнимать у Роберта награду в 2020-м. А приз Месси в год, когда разыграли Евро, окончательно убедил поляка, что «Бавария» за него не борется.

Во-вторых, Роберта раздосадовали публичные разговоры Салихамиджича об интересе к Холанду. Когда Эрлинг окончательно выбрал «Манчестер Сити», то Хасан рассказал, будто «Бавария» не вела переговоры. Но Левандовски знает больше, чем журналисты и фанаты «Баварии». Понимал, что замену ищут, а новый контракт не предлагали. Классические немцы решили сэкономить.

В результате пандемии «Бавария» потеряла деньги, поэтому новую сделку возрастному форварду предложили бы на ухудшенных условиях. Такой разворот нападающего не устраивал, а в «Баварии» устали, что клиент цепкого Пини Захави снова мутит воду в пруду. В прошлый раз конфликт из-за условий контракта завершился уходом Алабы в «Реал».

Нагельсманн и Салихамиджич тоже конфликтуют

Остается актуальной тема спортивных директоров, которые мнят себя небожителями. Есть, например, Леонардо. Один из боссов ПСЖ повлиял на все ключевые решения в Париже за последние годы. В результате потеряли Тухеля, взяли именно Почеттино. Зидан не пришел, Неймар не ушел, Месси появился и не проявил себя. В результате французы без финала Лиги чемпионов и останутся без Мбаппе.

Вот и Салихамиджич может быть причиной конфликтов внутри «Баварии». Например, боссы клуба не решили одну понятную проблему. Когда подписали Эрнандеса, то сразу выдали молодому французу много денег. Теперь Нойер, Левандовски и Мюллер хотят условия не хуже, ведь их вклад в серийные победы «Баварии» не меньше, а больше. Пойти на такое руководство не может, отсюда конфликты.

И наставник должен выбрать сторону. Нагельсманн лишь чуть старше, чем Левандовски, к нему поначалу в команде относились настороженно. Но потом многие ветераны его приняли. Это не полное доверие, а любопытство. И теперь Юлиан теряет авторитет, на что повлиял вылет от «Вильярреала» из ЛЧ . А тут Салихамиджич решил показать, кто в доме формальный хозяин.

У «Баварии» ведь есть древняя традиция – конфликты внутри клуба. Они и дрались между собой, и годами не разговаривали, как во времена Беккенбауэра. Ссорились из-за денег, политики, ревновали к популярности и искали виноватых в поражениях. Немцы – непростые ребята, хотя в этом случае причина может быть в боснийце. Хасан называл глупым вопрос об отставке Ковача, а затем уволил тренера. Флик не захотел работать в «Баварии» годами, у него тоже были проблемы с директором, как и у Нагельсманна.

Левандовски давно нужен вызов в другой лиге

Опасно в 33 года менять чемпионат, знаем по Месси. А у Нагельсманна есть причина не тушить этот пожар. Роберт, в отличие от Лионеля, Суареса или Мбаппе, не относится к результативным футболистам, которые замечают напарников. Мюллер – король ассистов, Гнабри и Сане стараются всегда найти поляка на хорошей позиции. Но такой подход позволяет в плохой для поляка вечер обезоружить «Баварию».

Левандовски и клуб из Мюнхена пережили много прекрасных лет, выиграли вместе Лигу чемпионов. Тогда стоило уходить, но «Челси» не оказался достаточно настойчивым. Роберт с женой давно готовился к переезду. Говорят, даже праздновал очередное чемпионство с «Баварией» недолго. Почти сразу отправился к семье. Имеет право, но в таком случае лучше искать новый клуб.

Проблема в том, что «Бавария» хочет около 40 млн евро, отсюда однотипные заявления, что мнение Левандовски руководители услышали, но планируют поторговаться. Поскольку есть явный покупатель, то идут активные переговоры. Холанд не пошел в «Барселону», а Хави обсуждает ключевое сомнение – возраст футболиста. Каталонцам пригодится мастер уровня Левандовски. Но только если кто-то из богатой именами атакующей линии уйдет, а Роберт готов измениться.

Месси в ПСЖ не заиграл так, как должен, поскольку ходит по полю пешком, как привык в Барселоне, где его обслуживала целая команда. Левандовски не прочь занять такую же роль, но ближе к линии чужих ворот. От таких игроков отказываться глупо, хотя очевидно, что больше пользы Роберт принес бы раньше, когда сил было больше. Но критическая потеря резкости не означает, что поляк станет бесполезным. Луис Суарес год назад показал, как может выглядеть результативный нападающий, когда его команда готова к чемпионскому рывку.

«Барселона» с Хави не надеется на победу в ЛЧ , но должна ставить в новом сезоне на лидерство в Ла Лиге, ведь «Реал» тоже будет перестраиваться. Левандовски, который не попал в Мадрид, хотя им не раз интересовались, может оказаться в Барселоне. Каталонцы набрали людей в атаку, но Обамеянг не такой прилежный профессионал. Другое дело, что поляк забыл, как играть, когда твоя команда не главный фаворит. Но если вернется мыслями в дортмундские времена, то принесет коллективу Хави большую пользу.

«Барселона» не та, что была во времена Гвардиолы, Месси и Ибрагимовича, высокий эгоистичный форвард теперь может заиграть. Тем более, к уходу из «Баварии» Левандовски готовился морально не один год, а немцы искали замену, но раньше трансферы срывались. В этот раз лучше не тянуть. Когда открыто объявляют о желании звезды уйти, удерживать футболиста опасно. Особенно в клубе, где тренеры, менеджеры и футболисты между собой не раз спорили, ссорились и конфликтовали.