«Возраст не важен». Хави — о Левандовски в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» открыт к переходу и других возрастных игроков в его команду.

Левандовски 33 года? Я подписал Дани Алвеса, когда ему было 38. Дело не в возрасте, а в игре.

Футболисты серьезно следят за собой, с каждым годом становятся все более профессиональнее. Каждый игрок – это целый мир.

Ибрагимович, Модрич, Дани Алвес… Все они хорошо выступают в больших клубах. Роналду и Месси – тоже. Возраст не является приоритетом. Сделает ли игрок нас лучше – вот что важно.