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«Возраст не важен». Хави — о Левандовски в «Барселоне»

сегодня, 15:12

Главный тренер «Барселоны» Хави открыт к переходу Роберта Левандовски и других возрастных игроков в его команду.

Левандовски 33 года? Я подписал Дани Алвеса, когда ему было 38. Дело не в возрасте, а в игре.

Футболисты серьезно следят за собой, с каждым годом становятся все более профессиональнее. Каждый игрок – это целый мир.

Ибрагимович, Модрич, Дани Алвес… Все они хорошо выступают в больших клубах. Роналду и Месси – тоже. Возраст не является приоритетом. Сделает ли игрок нас лучше – вот что важно.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:25
Так бывает не всегда
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:24
Девандовски не нужен
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 16:17
Так это правда)))
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 15:59
да да, давайте купите Левандовски за 150 млн и через 2 года отпустите свободным агентом
asraeil
asraeil
сегодня в 15:51
Зачем тебе возрастные...строй команду с молодежью
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:51
Когда имеются парочка игроков за 34-35 лет в команде, то это ещё ничего, а вот если их станет 4-5, то это уже похожа будет на команду ветеранов, которая будет играть для своего удовольствия, а не на результат. Много он их перечислил.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:16
Хорошо сказал
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:16
На годик точно пригодится. А дальше видно будет.
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