«Возраст не важен». Хави — о Левандовски в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави открыт к переходу Роберта Левандовски и других возрастных игроков в его команду.
Левандовски 33 года? Я подписал Дани Алвеса, когда ему было 38. Дело не в возрасте, а в игре.
Футболисты серьезно следят за собой, с каждым годом становятся все более профессиональнее. Каждый игрок – это целый мир.
Ибрагимович, Модрич, Дани Алвес… Все они хорошо выступают в больших клубах. Роналду и Месси – тоже. Возраст не является приоритетом. Сделает ли игрок нас лучше – вот что важно.