«Урал» — «Рубин». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1652546399

вчера, 19:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» — «Рубин», который состоится 15 мая 2022 года

«Урал»

«Урал» смог набрать только шесть пунктов в последних пяти турах чемпионата России и продолжает находиться в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ . Команда набрала 27 очков и идет на 14 месте, уступая два пункта нынешнему сопернику «Рубину». Клуб из Екатеринбурга отчетливо понимает, что в этой игре их устроит только победа, которая поможет сохранить шансы подняться выше по турнирной таблице и избежать понижения в классе.

7 мая «Урал» на своем поле проиграл «Спартаку» (1:3), а 30 апреля смог многих удивить, обыграв московское «Динамо» (3:2).

«Рубин»

Клуб из Казани полностью провалил нынешний сезон и не оправдал надежд болельщиков и руководства. Команда проиграла почти все последние матчи и сейчас с 29 баллами идет на 13 месте, которое может привести к плей-офф за выживание с представителями ФНЛ . Коллектив уступает по дополнительным показателям «Химкам» и ему желательно набирать баллы в двух оставшихся турах, чтобы сохранить место в РПЛ и спасти сезон.

8 мая «Рубин» минимально проиграл «Локомотиву» (0:1), а 30 числа разгромно уступили «Сочи» (0:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 2.07

Ничья – 3.45

Победит «Рубин» – 3.65

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют»

«Рубин» проиграл восемь из десяти последних матчей в чемпионате России

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Рубин» выиграл три из четырех последних матчей с «Уралом»

Прогноз

Поставить на «Урал», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Клуб из Екатеринбурга будет играть этот важный поединок на своем поле и это должно сыграть определенную роль. Прогнозируем успех хозяев в один-два мяча.