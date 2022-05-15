«Уотфорд» — «Лестер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Лестер», который состоится 15 мая 2022 года
«Уотфорд»
Команду многие называют кочевой, ведь она часто выходит из Чемпионшипа в АПЛ, но никак не может закрепиться здесь. И в нынешнем сезоне «Уотфорд» покидает элитный английский дивизион, находясь на 19 месте с 23 очками и отставая от ближайшего преследователя на целых девять баллов. В предстоящем матче с «Лестером» у клуба будет шанс красиво завершить выступления в АПЛ победой на своем стадионе перед родными болельщиками.
11 мая «Уотфорд» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0), а седьмого числа на выезде минимально проиграл «Кристал Пэлас» (0:1).
«Лестер»
Все чем запомнился болельщикам «Лестер» в этом сезоне – это поздняя стадия Лиги Конференций, однако в финал коллектив так выйти и не сумел. В чемпионате Англии коллектив сыграл очень нестабильно и сейчас занимает только 10 место с 45 набранными баллами. Это говорит о том, что «Лестер» не будет участвовать в еврокубках в следующем сезоне на огорчение болельщиков, которые начали к этому привыкать на постоянной основе.
11 мая «Лестер» крупно обыграл «Норвич» (3:0), а восьмого числа минимально уступил «
Эвертону» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уотфорд» – 3.85
- Ничья – 3.8
- Победит «Лестер» – 1.9
Статистика
- «Лестер» выиграл три из десяти последних поединков, а «Уотфорд» одержал только одну победу
- Шесть из семи выездных встреч «Лестера» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились ставкой «обе забьют»
- «Лестер» выиграл три из пяти последних матчей у «Уотфорда»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Клубы в личных встречах довольно часто обмениваются голами и мы предполагаем, что на исходе сезона в этот раз произойдет нечто подобное.