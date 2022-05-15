«Уотфорд» — «Лестер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Лестер», который состоится 15 мая 2022 года

«Уотфорд»

Команду многие называют кочевой, ведь она часто выходит из Чемпионшипа в АПЛ , но никак не может закрепиться здесь. И в нынешнем сезоне «Уотфорд» покидает элитный английский дивизион, находясь на 19 месте с 23 очками и отставая от ближайшего преследователя на целых девять баллов. В предстоящем матче с «Лестером» у клуба будет шанс красиво завершить выступления в АПЛ победой на своем стадионе перед родными болельщиками.

11 мая «Уотфорд» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0), а седьмого числа на выезде минимально проиграл «Кристал Пэлас» (0:1).

«Лестер»

Все чем запомнился болельщикам «Лестер» в этом сезоне – это поздняя стадия Лиги Конференций, однако в финал коллектив так выйти и не сумел. В чемпионате Англии коллектив сыграл очень нестабильно и сейчас занимает только 10 место с 45 набранными баллами. Это говорит о том, что «Лестер» не будет участвовать в еврокубках в следующем сезоне на огорчение болельщиков, которые начали к этому привыкать на постоянной основе.

11 мая «Лестер» крупно обыграл «Норвич» (3:0), а восьмого числа минимально уступил «

Эвертону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 3.85

Ничья – 3.8

Победит «Лестер» – 1.9

Статистика

«Лестер» выиграл три из десяти последних поединков, а «Уотфорд» одержал только одну победу

Шесть из семи выездных встреч «Лестера» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились ставкой «обе забьют»

«Лестер» выиграл три из пяти последних матчей у «Уотфорда»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Клубы в личных встречах довольно часто обмениваются голами и мы предполагаем, что на исходе сезона в этот раз произойдет нечто подобное.