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«Уотфорд» — «Лестер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:58
«Уотфорд» — «Лестер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Лестер», который состоится 15 мая 2022 года

«Уотфорд»

Команду многие называют кочевой, ведь она часто выходит из Чемпионшипа в АПЛ, но никак не может закрепиться здесь. И в нынешнем сезоне «Уотфорд» покидает элитный английский дивизион, находясь на 19 месте с 23 очками и отставая от ближайшего преследователя на целых девять баллов. В предстоящем матче с «Лестером» у клуба будет шанс красиво завершить выступления в АПЛ победой на своем стадионе перед родными болельщиками.

11 мая «Уотфорд» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0), а седьмого числа на выезде минимально проиграл «Кристал Пэлас» (0:1).

«Лестер»

Все чем запомнился болельщикам «Лестер» в этом сезоне – это поздняя стадия Лиги Конференций, однако в финал коллектив так выйти и не сумел. В чемпионате Англии коллектив сыграл очень нестабильно и сейчас занимает только 10 место с 45 набранными баллами. Это говорит о том, что «Лестер» не будет участвовать в еврокубках в следующем сезоне на огорчение болельщиков, которые начали к этому привыкать на постоянной основе.

11 мая «Лестер» крупно обыграл «Норвич» (3:0), а восьмого числа минимально уступил «
Эвертону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Уотфорд» – 3.85
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Лестер» – 1.9

Статистика

  • «Лестер» выиграл три из десяти последних поединков, а «Уотфорд» одержал только одну победу
  • Шесть из семи выездных встреч «Лестера» завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились ставкой «обе забьют»
  • «Лестер» выиграл три из пяти последних матчей у «Уотфорда»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Клубы в личных встречах довольно часто обмениваются голами и мы предполагаем, что на исходе сезона в этот раз произойдет нечто подобное.

Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 11:06
Лисы не проиграют
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