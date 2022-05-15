«Вулверхэмптон» — «Норвич»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 17:17

«Вулверхэмптон»

«Волки» занимают восьмое место. Шансы остаются подняться до седьмого, а упасть до двенадцатого. Расслабляться ещё очень рано. Впереди ожидают два поединка. В заключительной игре чемпионата «волкам» предстоит сыграть в гостях с «Ливерпулем», которым «Вулверхэмптон» дома уступил в матче первого круга со счётом 0:1. В прошлом туре «волки» проиграли дома «Манчестер Сити» (1:5).

«Норвич»

«Канарейки» находятся на последнем месте. Они уже обеспечили себе вылет в Чемпионшип. В последнем матче чемпионата «Норвич» принимает дома «Тоттенхэм», которому со счётом 0:3 «канарейки» проиграли в матче первого круга. В прошлом туре «Норвич» уступил в гостях «Лестеру» (0:3).

Цифры и статистика:

Из десяти последних матчей на своём поле «волки» выиграли в шести.

«Канарейки» в гостях последний раз выиграли в феврале месяце.

Статистика очных встреч не выявила явного фаворита в этой паре.

Прогноз

Не настолько сильны дома «волки», насколько слабы в гостях «канарейки». «Норвич» уже не имеет шансов остаться в Премьер-лиге, а «волкам» пока есть за что бороться. Наш прогноз: победа «Вулверхэмптона» с форой -1.5. Коэффициент 2.29.