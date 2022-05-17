«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1652793213

вчера, 16:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас», который состоится 19 мая 2022 года

«Эвертон»

Ливерпульский клуб в нынешнем сезоне откровенно разочаровал своих фанатов и сейчас вынужден бороться за выживание. После 36 сыгранных поединков в АПЛ «Эвертон» располагается на 16 месте с 36 очками и ситуация с зоной вылета напрямую зависит от «ирисок». Победа в предстоящей встрече фактически гарантирует место в АПЛ на следующий сезон, поэтому настрой футболистов ожидается очень серьезный.

15 мая «Эвертон» проиграл на своем поле «Брентфорду» (2:3), а 11 числа команда не смогла одолеть «Уотфорд» (0:0).

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» наоборот провел стабильный сезон и на протяжении всего сезона не давал болельщикам повода для беспокойства. Клуб занимает 13 место с 45 набранными баллами и не проигрывает в чемпионате Англии несколько матчей подряд. В целом оставшиеся матчи для команды не важны с турнирной точки зрения, однако вряд ли коллектив захочет без боя отдавать победы своим соперникам, поэтому зрителям предстоит посмотреть интересное противостояние.

15 мая «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), а седьмого числа на своем поле обыграл «Уотфорд» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 1.9

Ничья – 3.45

Победит «Кристал Пэлас» – 4.3

Статистика

«Кристал Пэлас» выиграл только четыре матча из последних десяти, а «Эвертон» одержал три победы

«Кристал Пэлас» забивал в восьми из десяти последних выездных матчей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Кристал Пэлас» оказался сильнее в последних двух поединках с «Эвертоном»

Прогноз

Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Хозяева отчетливо понимают, что победа в этом поединке их шанс снять вопросы о вылете в Чемпионшип и приложат все усилия, чтобы им правильно воспользоваться.