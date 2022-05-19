Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Скорбь через океан: история одного француза на чемпионате мира 1930.

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19 мая 2022, 16:27

Данная статья немного выбивается из общей канвы предыдущих материалов о родственниках на чемпионатах мира. Дело в том, что в истории первого чемпионата мира 1930 г. есть две очень похожие истории. Хотя они и различаются в некоторых моментах кардинально.

Одно их объединяет — это скорбные истории. Но обе эти истории происходили не на чемпионате мира, не в Монтевидео.

Так уж совпало, что оба человека, с родственником которых произошло несчастье, — оба добирались в Монтевидео на одном корабле «Конте Верде» в 15-дневном путешествии.

Эта история об одном из них.

Известно, что зафрахтованный хозяевами турнира, уругвайцами, этот шикарный корабль доставлял в Южную Америку 3 команды и главных официальных лиц ФИФА (и почти в тайне — сам золотой Кубок богини Победы Нике).

На борту судна из Европы путешествовали делегации Румынии, Франции и Бельгии. После пересечения Атлантики на борт добавилась и команда Бразилии.

В Париже делегацию Франции провожал сам Жюль Римэ, так как команда отплывала из французского городка Вильфра́нш-сюр-Мер. Вот фото всей делегации в Париже:

Слева стоит с сигаретой в руке как раз Жорж Бальвэ.

Вместе с президентом ФИФА Жюлем Римэ и другими руководителями этой организации в Монтевидео добирались также европейские представители судейского корпуса. Они все сели на корабль в Барселоне, как и сборная Бельгии. Всего было на борту 4 арбитра: два бельгийца Джон Лангенус и Анри Кристоф, француз Жорж Бальвэ и румын Константин Радулеску. Правда, последний, т.е. Радулеску, находясь на корабле, ещё не знал, что он будет арбитром на турнире. Ведь он был одним из тренеров сборной Румынии. Кстати, Джон Лангенус был заядлым курильщиком, и вёз с собой чемодан сигарет.

На борту был и всемирно известный Фёдор Шаляпин, добиравшийся на гастроли. Кстати, потом по Южной Америке он летал на самолётах. Но к нашим историям Фёдор Иванович отношения не имеет.

Вот фото двух бельгийских рефери и одного французского на борту «Конте Верде»:

Это, конечно, современная раскрашенная версия. Слева направо: бельгийцы А.Кристоф и Дж.Лангенус, и француз Ж.Бальвэ. На оригинальном фото слева стоит ещё группа из 3 человек, среди которых Жюль Римэ. Все трое этих арбитров работали и на футбольном турнире Олимпийских игр в Амстердаме в 1928 году.

Как видим у арбитров на борту было хорошее настроение. Но по приезду в Монтевидео одного из них ждала телеграмма со скорбной вестью. Француз Жорж Бальвэ (42 года) весь чемпионат мира провёл, зная, что его жена умерла во Франции. На похороны он не успевал никак. В Европу он прибыл, скорее всего, 14 августа на итальянском судне «Дуильо» (Duilio), вновь вместе с командами Румынии, Франции и Бельгии. Бельгийские арбитры и румын Радулеску также возвращались на том судне.

Жорж Бальвэ оказался самым первым французским арбитром, обслуживавшим матчи чемпионатов мира. Всего с 1930 по 2018 гг. главными арбитрами на мундиалях были 16 французов. Среди них Жорж Бальвэ — единственный, кто родился в восьмидесятых годах XIX века.

С датами его жизни, а особенно с его именем и фамилией существует просто невероятная путаница. Но об этом чуть позже.

Бальвэ начал работать лайнсменом уже во второй игровой день ЧМ -1930 14 июля (в день взятия Бастилии), в матче Югославия — Бразилия (2:1). Его включили в судейскую бригаду к двум уругвайским рефери.

Вот фото перед матчем:

Бальвэ справа с флажком в руках. Два уругвайских арбитра в одинаковых пиджаках. Как видим, единой формы для арбитров и лайнсменов не существовало, работали в своём. Капитаны команд бразилец Прегиньо и югослав Милутин Ивкович.

Затем вся троица европейских арбитров, которых мы видели на цветном фото на борту «Конте Верде» выше — все трое обслуживали 18 июля матч открытия стадиона «Сентенарио» (де факто — открытие чемпионата) между Уругваем и Перу (1:0). В поле работал Дж.Лангенус.

20 июля Жорж Бальвэ провёл свой первый и единственный матч на мундиалях в качестве главного арбитра. Он реферировал встречу Бразилия — Боливия (4:0). Кажется, это был первый в истории мундиалей случай, когда игрокам одной из команд по ходу матча пришлось переодеваться. Все 20 полевых игроков начали играть в белом, затем арбитр матч остановил, и номинальным гостям, боливийцам, пришлось облачаться в светло-голубые футболки уругвайской сборной. Ассистировали арбитру в той игре уругваец и мексиканец. Заметим, что это первый матч в истории чемпионатов мира для арбитров из Северной Америки.

В полуфинале Уругвай — Югославия (6:1) Бальвэ снова был с флажком на боковой линии. «Юги» на него крупно обиделись, когда француз отменил их гол, зафиксировав офсайд (при счёте 1:0 в их пользу). Поговаривали, что лайнсмен «отрабатывал» свои 500 долларов, полученных от хозяев турнира «мимо кассы». Но основные судейские ляпы совершал в том матче (и не только в нём) бразилец Регу, бегавший со свистком.

Вовлечённый практически со старта до решающих матчей в футбольное действо первого чемпионата мира, Жорж Бальвэ немного отвлекся от скорбных мыслей. Но, думается, обратное двухнедельное плавание через океан в Европу заставило его о многом вспомнить, вновь пережить горькое известие о смерти жены.

Её звали Луиза Франсуаза Серполле (Louise Francoise Serpollet). Есть сведения, что после возвращения на родину Жорж 55 дней подряд приходил на могилу супруги и медитировал, общался с ней.

А теперь весьма загадочная история с его датами жизни, именами и фамилией, а также с его национальностью.

Итак, Жорж Бальвэ, по-французски Georges Balvay. Не характерная для французов фамилия. Поэтому очень часто его фамилию писали Balway. Бразильская газета в отчёте переиначила его в Baldway. Капитан «Конте Верде» в своих воспоминаниях о плавании и вовсе написал Galway. Но это можно списать на опечатки.

Но как быть с тем, что почти везде он фигурировал как Тома́(с), по-французски Tomas, с ударением на последний слог. В других отчётах и изданиях он вдруг всплывал как Джон (John). Была версия, что он всё-таки никакой не француз, а живущий во Франции учитель английского языка, или что-то вроде того.

Французские газеты тех лет по имени его никогда и не называли, да и оба варианта написания фамилии (Balvay и Balway) использовали. Как обычно перед фамилией французы ставили заглавную букву М с точкой, что означает мсье — M.Balvay.

Попробуйте сегодня в интернете поискать даты жизни Жоржа (или Томаса) Бальвэ (Бальвей как вариант). Удивительно, но вы получите в 99% случаях обе неверные даты.

Родился он в Париже 17 сентября 1887 года (а не в Бургундии в 1888, как дают поисковики в интернете). И умер он не в 1945 г., а в 1949. Вот в объявлении о его смерти и похоронах впервые (кажется) во французской прессе было написано его НАСТОЯЩЕЕ имя.

Долгие годы во многих изданиях он оставался Томасом Бальвэ. И только в 2010 г. его внучка Амаранда, популярная певица и актриса, рассказала в интервью, что в семье дедушку звали Жорж. И именно дедушка привил ей любовь к футболу, брал её на тренировки на стадион. Жорж работал в системе клуба «Ред Старс».

Внучке было в 2010 г. 77 лет, кое-что она могла перепутать. У неё у самой года рождения указывают то 1933, то 1939. Но она утверждает, что дедушка умер, когда ей было 6-7 лет. На самом деле, она 1933 г. рождения и в 1949 г. ей уже было 15-16 лет.

Мари-Луиза Люси Шамаранд (Marie-Louise Lucie Chamarande), сценическое имя Амаранда, умерла 2 месяца назад, 11 марта 2022 года в возрасте 88 лет. Через 3 дня скончалась и её 66-летняя дочь Брижит, тоже актриса. В ноябре 2021 г. умер и сын Амаранды 67-летний Сильвен, также актёр. Кроме футбола, Амаранда полюбила и регби. Даже принимала участие в создании какой-то регбийной команды. Вот и рекламный плакат с её участием:

По всем метрикам, которые сохранились, имя заслуженного французского арбитра Клод Жорж Бальвэ (Claude Georges Balvay). Он был другом Жюля Римэ.

На его похоронах были и Римэ, и Анри Делоне, и все известные французские арбитры:

А в архивах парижского ЗАГСа есть и запись о его смерти, с указанием дат его жизни (прописью, ни одной цифры в датах!), с перечислением имён его сына и дочери (мамы Амаранды) и двух его жён. Второй раз он женился менее, чем через год после смерти своей первой жены — 30 мая 1931 года.

Вот документ из архива Парижа:

Клод Жорж Бальвэ: 17 сентября 1887 — 29 января 1949.



Вот данные с его военно-учётной карточки, где красивым почерком выведена его фамилия и дано полное имя:

Документы живут дольше людей!