«Лацио» — «Верона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 мая 2022, 17:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Верона», который состоится 21 мая 2022 года

«Лацио»

Римский клуб уже обеспечил себе место в Лиге Европы, поэтому минимальную задачу на остаток сезона можно считать выполненной. «Лацио» занимает шестое место с набранными 63 очками и опережает ближайшего соперника на четыре пункта, таким образом, являясь недосягаемым для него. В предстоящей встрече с «Вероной» команда не решает турнирных задач, однако наверняка захочет порадовать болельщиков красивой победой.

16 мая «Лацио» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2), а седьмого числа на своем поле оказался сильнее «Сампдории» (2:0).

«Верона»

«Верона» сделала себе имя грозы авторитетов, но большинство успехов были достигнуты на своем стадионе. В выездных поединках ситуация для команды намного сложнее, однако сейча она просто доигрывает чемпионат и располагается на девятом месте с 52 баллами, что можно считать хорошим результатом. В матче с «Аталантой» футболисты могут помешать «черно-синим» пробиться в еврокубки и достойно завершить сезон.

14 мая «Верона» уступила «Торино» (0:1), а восьмого числа проиграла и «Милану» (1:3). Оба матча прошли в рамках Серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.95

Ничья – 3.7

Победит «Верона» – 3.8

Статистика

Шесть из семи поединков «Лацио» завершились исходом «обе забьют»

«Верона» выиграла только четыре выездных поединка из последних десяти

«Лацио» выиграл три из пяти последних поединков с «Вероной» на своем стадионе

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Римляне имеют хорошую статистику домашних поединков с «Вероной» и в заключительном туре вероятнее всего порадуют своих болельщиков зрелищной победой.