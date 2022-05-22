«Сассуоло» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на игру Серии А

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22 мая 2022, 16:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Милан», который состоится 22 мая 2022 года

«Сассуоло»

Команда еще в начале сезона потеряла главного тренера и нескольких ключевых игроков, поэтому ожидать сильного сезона было бы слишком оптимистично. Перед заключительным туром «Сассуоло» идет на 11 месте с 50 очками и только в прошлом туре прервал серию без побед в чемпионате Италии. Предстоящий матч для коллектива ничего не решает, но он может повлиять на чемпионство, если отнимет очки у «Милана».

15 мая «Сассуоло» обыграл на выезде «Болонью», а восьмого числа разошелся миром с «Удинезе» (1:1).

«Милан»

«Красно-черные» проводят очень сильный сезон и находятся в шаге от долгожданного чемпионства. «Милан» лидирует в турнирной таблице с 83 набранным баллом и опережает «Интер» всего на два пункта. Чтобы не зависеть от соперника, коллективу достаточно обыграть своего оппонента и тогда, независимо от результата в параллельном матче чемпионство достанется «Милану».

15 мая «Милан» обыграл на своем поле «Аталанту» (2:0), а восьмого числа оказался сильнее «Вероны» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 7.5

Ничья – 5

Победит «Милан» – 1.4

Статистика

«Сассуоло» выиграл четыре поединка из десяти последних в чемпионате Италии

«Милан» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл пять последних выездных матчей у «Сассуоло»

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.4. У команды есть отличный шанс одержать победу в Серии А и для этого нужна только победа. Предполагаем, что в этом противостоянии гости окажутся сильнее.