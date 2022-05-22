«Гамбург» — «Герта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 мая 2022, 20:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Бундеслиги «Гамбург» — «Герта», который состоится 22 мая 2022 года

«Гамбург»

Представитель второй Бундеслиги смог в первом выездном матче отыграть собранно и дисциплинированно и даже добиться преимущества перед ответной встречей с «Гертой». Коллектив уже несколько лет пытается вернуться в элитный немецкий дивизион и сейчас ему осталось сделать один шаг. Команду на своем стадионе устроит даже ничья, поэтому тренерский штаб будет настраивать своих футболистов повторить игру в обороне первой встречи команд.

19 мая «Гамбург» обыграл в матчей плей-офф на выезде «Герту» (1:0), а 15 числа оказался сильнее «Ганзы» во второй Бундеслиге (3:2).

«Герта»

У клуба из Берлина продолжаются проблемы, но еще есть время все исправить и сохранить место в Бундеслиге. Команда отыграла равный матч с «Гамбургом» на своем поле, однако соперник оказался несколько удачливее столичных футболистов. Теперь коллективу придется открываться и рисковать, если не удастся забить быстрый мяч, а это значит что зрителей ждет зрелищный и напряженный матч, который вероятно будет хранить интригу до финального свистка.

19 мая «Герта» проиграла «Гамбургу» в стыковом матче за право остаться в Бундеслиге, а 14 числа на последних минутах уступила «Боруссии» Д

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гамбург» – 2.17

Ничья – 3.5

Победит «Герта» – 3.35

Статистика

«Гамбург» выиграл пять последних поединков в чемпионате Германии

Четыре из шести последних матчей берлинского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Гамбург» выиграл у «Герты» три из четырех поединков на своем стадионе за последнее время

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Гамбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Гостям необходимо отыгрываться и футболисты наверняка будут нервничать, что приведет к одной-двум ошибкам. Предполагаем, что хозяева воспользуются своим шансом и выйдут в Бундеслигу.