«Рома» — «Фейеноорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 мая 2022, 12:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Конференций «Рома» — «Фейеноорд», который состоится 25 мая 2022 года

«Рома»

Римский клуб давно мечтает о европейском трофее и Лигу Конференций не стоит недооценивать, особенно учитывая, что команда может стать первой, кто его получит. Чемпионат Италии закончился и по его итогам «Рома» смогла занять шестое место с 63 очками и сыграет в Лиге Европы независимо от того, сможет ли выиграть финал. Предстоящий матч обещает быть интересным, ведь оба клуба умеют атаковать, поэтому зрителям скучать не придется.

20 мая «Рома» обыграла на выезде «Торино» (3:0), а 14 числа не смогла вырвать победу у «Венеции» (1:1).

«Фейеноорд»

Для «Фейеноорда» выход в финал еврокубка определенно стал большим успехом и сейчас ходит очень много разговоров, сможет ли клуб из Роттердама одержать в нем победу. В чемпионате Нидерландов коллектив занял третье место и также примет участие в Лиге Европы, даже если уступит в финале Лиги Конференций. Клуб много забивает и стал третьим по этому показателю в своем внутреннем первенстве (76 мячей).

15 мая «Фейеноорд» на своем поле уступил «Твенте» (1:2), а 11 числа на выезде переиграл «Гоу Эхед Иглс» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 2.35

Ничья – 3.35

Победит «Фейеноорд» – 3.1

Статистика

Пять из шести последних матчей «Ромы» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фейеноорд» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

В двух последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

Семь из десяти последних матчей «Фейеноорда» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Фейеноорда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Нидерландский клуб имеет хорошую атаку и если сможет забить первым, это станет серьезной проблемой для «Ромы». Прогнозируем победу номинальных гостей в один-два мяча.