«Осер» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 мая 2022, 12:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Лиги 1 «Осер» — «Сент-Этьен», который состоится 26 мая 2022 года.

«Осер»

«Осер» с двадцатью одной победой за сезон занял почётное третье место в Лиге 2 и право побороться за выход в Высший дивизион. «Бургундцы» поразили ворота соперников шестьдесят один раз в тридцати восьми играх. Только, занявшая первое место, «Тулуза» смогла забить больше. «Осер» не радовал своих болельщиков матчами в Лиге 1 уже десять лет. «Бургундцы» постараются не упустить предоставленную им возможность.

В полуфинальном матче «Осер» выиграл «Сошо» в серии послематчевых пенальти. В заключительном 38-ом туре чемпионата «бургундцы» забрали три очка у команды «Амьен», обыграв их с минимальным счётом 2:1.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» занял восемнадцатую строчку турнирной таблицы Лиги 1. «Зелёные» из тридцати восьми поединков выиграли в семи. Пропустил «Сент-Этьен» за сезон семьдесят семь голов. Слабее защита, чем у «зелёных», только у «Бордо», пропустивших девяносто один мяч.

«Сент-Этьен» в последнем матче сезона на выезде раскатал ничью с «Нантом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осер» — 2.53

Ничья – 3.24

Победит «Сент-Этьен» — 2.98

Тотал голов больше 2.5 — 2.21

Тотал голов меньше 2.5 – 1.74

Статистика:

«Осер» дома уступил соперникам только в двух матчах из десяти последних.

Уже семь поединков подряд с февраля длится безвыигрышная гостевая серия «Сент-Этьена».

Из пяти последних очных встреч четыре завершились ничейными результатами.

Восемь из десяти очных встреч за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Осер» истосковался за Лигой 1 и за достойными соперниками. «Сент-Этьен» отличается откровенно слабой игрой на выезде. На победу «бургундцев» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.53. Принимая во внимание статистику очных встреч и достойную игру на своём поле «Осера», можно уверенно говорить о победе «бургундцев», как минимум, в домашнем матче.