«Спартак» — «Динамо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 мая 2022, 08:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Бетсити Кубка России «Спартак» (Москва) – «Динамо»(Москва), который состоится 29 мая 2022 года.

«Спартак»

«Красно-белые» с тридцатью восьмью очками заняли десятое место по итогам чемпионата. Из тридцати игр в сезоне «Спартак» выиграл в десяти поединках. Матчи с «Динамо» называют старейшим московским дерби. История противостояния «Спартака» и «Динамо» берёт начало с 1923 года.

В заключительном туре чемпионата «красно-белые» в гостях проиграли «Химкам» со счётом 1:2. В полуфинальном матче Бетсити Кубка России «Спартак» выиграл команду «Енисей» (3:0).

«Динамо»

«Бело-голубые» заняли третье место в Премьер-лиге. В шестнадцати поединках из тридцати за сезон «Динамо» взяли верх над соперниками. Матчи со «Спартаком» всегда имеют принципиальное значение, тем более в финале.

В последней игре чемпионата «бело-голубые» с разгромным счётом 1:5 проиграли «Сочи» на своём поле. На пути к финалу «Динамо» обыграли со счётом 3:0 в полуфинальном матче «Аланию».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» — 2.99

Ничья — 3.58

Победит «Динамо» — 2.57

Тотал голов больше 2.5 – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 – 1.909

Статистика

«Спартак» проиграл в трёх поединках из десяти за последнее время.

Из десяти последних матчей «Динамо» уступил соперникам в четырёх играх.

Четыре матча из пяти в течение месяца с участием «красно-белых» завершились тоталом больше 2.5 голов за игру.

Семь из десяти последних очных встреч завершились тоталом меньше 2.5 голов за поединок.

Прогноз

«Динамо» не выигрывал у «Спартака» уже больше года. Статистика очных встреч указывает на преимущество «красно-белых». Компания Pinneco предлагает коэффициент 2.57 на победу «Динамо». Пришло время улучшать статистику очных встреч и реабилитироваться перед своими болельщиками за унизительное поражение от команды «Сочи».