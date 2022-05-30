Легенда снова в элите. «Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ спустя 23 года

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вчера, 00:00

В финале стыковых матчей за право сыграть в АПЛ «Ноттингем» обыграл «Хаддерсфилд».

Формат плей-офф

Для пущего веселья в Чемпионшипе не принято повышать в Премьер-Лигу напрямую три первых клуба. Сезон здесь завершается небольшим турниром навылет, который определяет, кто займет место одной из трех вылетевших из АПЛ команд. Такая практика распространена во многих лигах. Но, например, есть опыт России или Франции, где так или иначе путевку разыгрывают в прямых встречах представители высшей лиги и второго дивизиона. В Англии все не так.

Там компанию «Норвичу» и «Уотфорду», которые заняли последнее и предпоследнее места соответственно, составил «Бернли», который не сумел в последнем туре спастись и позволил это сделать «Лидсу», чему многие, надо сказать, очень обрадовались: «Лидс» и глаз своей игрой больше радовал, и статус имеет более легендарный. Теперь одной легендой в АПЛ станет больше. Вот за это место вылетевшего «Бернли» боролись сразу четыре клуба из Чемпионшипа.

«Фулхэм» и «Борнмут» напрямую отправились на повышение. А вот «Хаддерсфилду», «Ноттингем Форест», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» пришлось провести дополнительный турнир. «Лутон», который в регулярном чемпионате финишировал аж шестым, неплохо потрепал нервы «Хаддерсфилду», который был третьим. В первом матче между ними была зафиксирована ничья – 1:1, а во втором «Хаддерсфилд» все же вырвал победу на своем поле благодаря голу на 82-й минуте – 1:0.

Выход «Ноттингема» в финал плей-офф был еще более тяжелым. «Форест» выиграл в гостях у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1, но дома уступил с таким же результатом. И судьбу путевки в финал решала серия пенальти, в которой удачливее оказались «лесники». Так они получили право сыграть в финале с «Хаддерсфилдом», которому в регулярном чемпионате уступили два очка.

Напряженный финал

Решающий матч, как водится, проходил на «Уэмбли». И там четвертая команда «регулярки» показала, что достойна больше прохода в АПЛ , чем третий клуб лиги. Многим «Хаддерсфилд» запомнился в Премьер-Лиге в основном очень закрытой и достаточно унылой игрой. В Чемпионшипе он смотрелся более ярко, но все равно забил на девять мячей меньше, чем «Ноттингем», а пропустил на семь больше.

Однако у «Хаддерсфилда» сформировался свой четкий стиль, который, например, позволил этой команде провести 17-матчевую серию без поражений с ноября по март. Это самая длинная такая серия в нынешнем сезоне Чемпионшипа. Прогресса «Хаддерсфилду» удалось добиться во многом благодаря тренеру Карлосу Корберану, который пришел в команду в 2020 году, а до этого два года работал в «Лидсе» с Марсело Бьелсой и «нахватался» от него, что называется.

Старт финального поединка остался за «Форест». «Ноттингем» был более активным, владел мячом две трети времени, нанес пять ударов против всего одного у «Хаддерсфилда», который оказался отнюдь не «Реалом» и в конце тайма все-таки пропустил. Причем из-за автогола, что только добавляет драматизма. Арендованный «лесниками» у «Манчестер Юнайтед» Джеймс Гарнер прострелил, а защитник «Хаддерсфилда» Леви Колвилл неудачно прервал передачу, переправив мяч в свои ворота. И это действие оказалось решающим.

После перерыва «Хаддерсфилд» ожидаемо активизировался, стал больше владеть мячом и чаще подбираться к чужой штрафной, хотя все равно по итогам матча главные статистические показатели остались за «Форест». Самым, пожалуй, спорным моментом стало падение Харри Тоффоло в штрафной «Ноттингема». Однако судья не назначил пенальти, хотя кто-то мог усмотреть контакт с Джеком Колбэком. Рефери наказал желтой карточкой за «нырок» самого Тоффоло. Кстати, судил этот матч легендарный Джон Мосс, для которого эта игра стала последней в карьере. Тоже своего рода исторический момент. «Ноттингем» выдержал мощный финальный натиск и отпраздновал выход в Премьер-Лигу, где команда давненько не гостила.

На грани провала

Но пока можем отмотать историю не так далеко назад – в начало сезона. А там «Ноттингем» рисковал провести не просто заурядный сезон в Чемпионшипе, а даже провальный. В первых семи турах чемпионата «Ноттингем» набрал всего одно очко. Это было худшее начало сезона для команды за 108 лет. В сентябре руководство оперативно избавилось от Криса Хьютона и назначило Стива Купера.

С тренером произошло идеальное попадание. И с самого дна планомерно «лесники» поднимались все выше, пока не попали в первую шестерку – это случилось 9 февраля. Были также впечатляющие победы над «Арсеналом» и «Лестером» в Кубке Англии, поражение от «Ливерпуля» в четвертьфинале, где «Форест» смотрелся прилично.

Более того, еще за пару туров до конца сезона «Ноттингем» сохранял все шансы попасть напрямую в АПЛ . Но в очной схватке с конкурентом «Борнмутом» проиграл со счетом 0:1 в предпоследнем туре, а потом поделил очки с «Халл Сити» (1:1) в заключительной игре регулярного сезона. Зато так драматичнее и зрелищнее даже получилось, пусть и с дополнительными нервами для фанатов.

Легенда вернулась

А клуб имеет немало поклонников, хотя в высшей лиге не светился довольно давно. 23 года «Ноттингем Форест» не было в Премьер-Лиге, откуда он вылетел в 1999 году. Более того, с тех пор он не только в Чемпионшипе побывал, но и в третью лигу опускался. А легендарен он своей славной историей. Клуб был образован еще в 1865 году и дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов – турнир-предшественник Лиги чемпионов.

Он входит в число самых старых и самых успешных клубов Англии. Более того, ему принадлежит забавное достижение. Этот клуб стал первым победителем Кубка европейских чемпионов, который опускался когда-либо в третий дивизион своего чемпионата. То есть «достижение» особое даже за пределами Англии.