Чехия – Швейцария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Чехия – Швейцария, который состоится 02 июня 2022 года

Чехия

Чешская сборная отлично провела прошлую Лигу Наций и заслуженно вышла в дивизион А, где у команды будут несколько матчей, чтобы проявить себя и сыграть с сильнейшими сборными Европы. Матч со Швейцарией на своем стадионе является хорошим шансом начать свой путь с победы и постараться с первых игр закрепиться в лидерах турнирной таблицы. Обе команды хорошо атакуют, поэтому зрителей ждет увлекательное противостояние.

29 марта Чехия сыграла вничью в товарищеском матче с «Уэльсом» (1:1), а 23 числа в дополнительное время уступила Швеции в квалификации на ЧМ 2022 (0:1).

Швейцария

Швейцария сумела сохранить место в Лиге А в прошлом сезоне, хотя по этому поводу было много разговоров, ведь команде засчитали техническую победу над Украиной. Сейчас сборная также готовится к выступлению на ЧМ 2022 и поединки Лиги Наций могут стать хорошей платформой, чтобы качественно подойти к мировому первенству. Коллектив мало пропускает и чешской сборной придется постараться, чтобы пробить оборону гостей.

29 марта Швейцария сыграла товарищеский матч с Косово (1:1), а 26 числа проиграла команде Англии (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Чехия – 3.2

Ничья – 3.25

Победит Швейцария – 2.3

Статистика

Чехия выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Швейцария проиграла всего один поединок в основное время из последних десяти

Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

В четырех встречах между Чехией и Швейцарией, каждая сборная одержала по две победы

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Предполагаем, что команды проведут примерно равный поединок, но в итоге поделят очки в не самом результативном матче.