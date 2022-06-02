Форварды «Челси» и «Ливерпуля», талант из «Аякса» на десерт. Чемпион Германии готов к большим трансферам

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вчера, 20:57

Серьезные планы немецких чемпионов.

Мане хочет только в состав «Баварии»

Слабо верится, что ПСЖ хватило безумия для предложения контракта Мане после продления соглашения с Мбаппе. А вот «Реал» форварда Клоппа точно раньше звал к себе. Но теперь на левом фланге появился Винисиус, поэтому скорее Салах окажется в команде Переса, чем Садьо. Сенегалец – своеобразный человек, упрямый. Если хочет именно в «Баварию», то его на выбранном пути никто не остановит. Причем приходит в команду еще одного строптивого – Левандовски. Кан и Салихамиджич в бешенстве из-за поведения Роберта, а друзья и окружение форварда — из-за позиции «Баварии».

Поляк сделал заявление, что не будет играть в Мюнхене. Клуб напомнил о контракте на год, хотя мог все решить полюбовно. Теперь из-за сложной сделки с «Барселоной» публично ссорятся Тебас и Лапорта. А тренер сборной Польши предлагает тот же вариант, что допускали на днях. Если «Барселоне» запретят регистрацию поляка, то вместо бесполезной сделки Левандовски с ПСЖ ему лучше перейти в «Ливерпуль».

Снова посоревнуется по голам с Холандом, а Мане отправится в Мюнхен, раз того желает. Для Нагельсманна такой новичок будет хорошей помощью после потери голевой машины. Тем более, Юлиан давно является поклонником талантов Мане. С первого дня в клубе предлагал Кану подписать именно форварда «Ливерпуля». А поскольку у Садьо контракт с «красными» до лета 2023-го, то можно торговаться, как немцы любят. Из-за этого задержка, но стороны ведут активные переговоры.

Австрийцы по «чемпионскому налогу»

У Салихамиджича и Кана глаза дергаются при упоминании Захави. Сначала агент мутил воду в стакане, из которого собирались напоить Давида Алабу – увел австрийца в «Реал». А теперь сделал все, чтобы поссорить Левандовски и руководство «Баварии». Результат достигнут, решение оставить Роберта в команде еще на год будет убийственным для команды. А вот поиски форвардов – умная стратегия. Особенно в свете того, что Холанда уже своровали.

Обворовать «Боруссию» Д в этот раз не получится, зато есть «Штутгарт» и «Лейпциг». У первых могут забрать в резерв австрийца Сашу Каладжича. Прошлый сезон ему испортили травмы с коронавирусом, но для запаса это не худший форвард. Также Нагельсманн помнит о «чемпионском налоге» — «Бавария» может отобрать игрока почти у любого клуба Бундеслиги, и продолжает заглядывать в состав знакомого ему «Лейпцига». У Тедеско планируют отобрать другого австрийца, универсала Лаймера. У него есть опыт игры в ЛЧ , появлялся на разных позициях и будет еще одной опцией.

«Бавария» ведь понимает, что будут не только приобретения. Гнабри может уйти – его рекламировали через дружбу с Алабой, связывая с «Реалом». Также говорили о возвращении в «Арсенал», хотя такой вариант смотрится понижением для самого футболиста. Ведь речь о втором снайпере команды в Бундеслиге – 14 мячей. Но в составе могут быть Сане, Мане и Коман, Сержу станет тесно. А есть ведь еще бедняга Забитцер, который пошел за Нагельсманном, а доигрался до роли «первый, куда пошлют». Но и такие люди в команде подобного уровня нужны.

В Мюнхене ищут нового центрфорварда

Вариант с Мане в центре атаки равно идее передвинуть Мюллера на острие, выстроив у него за спиной тройку хавбеков. Как теоретический вариант для Бундеслиги – хорошо, как практический прием, чтобы зайти в новый финал Лиги чемпионов – слишком ненадежно. В Мюнхене тренировал Гвардиола, но даже испанец за голову хватался, когда выпускал Левандовски со скамейки. «Бавария» привыкла играть без «ложной девятки».

Хорошо совпало, что интерес Лукаку к аренде в новый клуб после самой дорогой сделки в истории спорта – продажи «Челси», соединяется с желанием «Баварии» найти нового сильного центрального нападающего. Бельгиец хочет в Милан, о чем заявлял публично еще по ходу неудачного для него сезона. В Лондоне мечтают вернуть хотя бы часть из 113 млн евро, потраченных при переходе.

В дело может включиться «Барселона», если трансфер Левандовски сорвется, а «Челси» согласен на аренду Лукаку с правом выкупа. Бельгиец – сильный нападающий, но у него меньше спортивного азарта, чем у Левандовски. Лукаку – умный парень, для которого футбол стал путевкой в богатую жизнь. Но он подумывал о завершении карьеры в сборной Бельгии, хотя не старый, терялся в МЮ и «Челси» (во втором случае дважды).

Такие тренеры, как Конте, могут его мотивировать, но у Тухеля не получилось. Посмотрим, что выдаст Нагельсманн, ведь его голос при выборе замены для Левандовски должен быть решающим. Со стороны Кана опрометчиво без тренера подписывать центрального нападающего для команды, где все передачи стекались к форварду. И хотя Лукаку точно не единственный кандидат, тянуть с решением нельзя. Выборы сложные, но неизбежные.

Нагельсманну давно нужен разрушитель

Когда на поле были Коман, Гнабри, Мюллер и Левандовски, то оставалось две позиции для хавбеков. Киммих не обсуждается – ключевой футболист. Но вместо Горецки видели Толиссо, который уходит из «Баварии», ведь запросил слишком много денег по новому контракту, если верить немецкой прессе. Или молодого Мусиалу. А Джамал не является центральным полузащитником оборонительного плана. Поэтому мысли о появлении опорника должны посещать буйный мозг Нагельсманна.

Двадцатилетний голландец Гравенберг провел два приличных сезона в составе «Аякса». Не хочет в Лигу Европы, отказался от перехода в МЮ вслед за Тен Хагом. В Амстердаме ему помогал Альварес – мексиканец агрессивнее в отборе, чем Райан, но Гравенбергом интересуется «Бавария», которой нужно закрыть тылы, а не выстроить всю защиту на одном человеке. Голландец умеет атаковать, как почти все выпускники школы «Аякса», но ценнее для Мюнхена будет без мяча.

Без Левановски «Баварии» нужно искать новую концепцию игры. Мане добавит вариативности и слева, и в центре нападения. Но также пригодится человек, способный четко отработать в обороне, как Гравенберг. Райан может сыграться с Киммихом, или же выйти на поле в роли третьего центрального хавбека с Йозуа и Горецкой, если изменится схема «Баварии». Без Роберта будет другая команда, и уже интересно, каких футболистов получится заманить.