Они свободны. Дзюба, Бакаев, Черышев и другие россияне в поисках новых клубов

1654278938

вчера, 20:55

Где окажутся кандидаты в сборную России?

Футбольный сезон в России завершен, впереди месяцы трансферной лихорадки, которая обещает получиться масштабной. Сразу несколько футболистов с опытом выступлений за сборную России покинули свои клубы на правах свободных агентов. «Соккер.ру» рассказывает о российских футболистах, у которых впереди новые приключения.

Илья Кутепов (ушел из «Спартака»)

В сборной России: 13 матчей (последний выход на поле — 8 октября 2020 года)

Заслуженный мастер спорта и один из героев домашнего чемпионата мира покинул «Спартак» ровно через 10 лет после прихода в клуб. В прошедшем сезоне Кутепов принял участие только в пяти матчах «красно-белых», всю весну восстанавливался после очередной травмы, поэтому даже радость от победы в Кубке России с командой разделить не сумел, зато нашел добрые слова на прощание:

В этот момент мне одновременно очень радостно и грустно. Я ухожу из «Спартака» с прекрасными воспоминаниями. Я благодарен за возможность играть и расти в этой команде. Это невероятный опыт, и здесь я многому научился. Я благодарен всем талантливым людям, с которыми мы вместе брали чемпионство и Суперкубок, с которыми проходили через сложности. Это был фантастический путь. Мне будет вас всех не хватать. Эти 10 лет навсегда в моей карьере. «Спартак» навсегда в моей памяти.

Илье всего 28 лет — расцвет сил для центрального защитника, однако частые травмы отпугивают потенциальных работодателей. Впрочем, агент Кутепова утверждает, что футболист полностью здоров, к нему есть интерес со стороны российских и турецких клубов, идут переговоры.

Юрий Газинский (ушел из «Краснодара»)

В сборной России: 21 матч и 1 гол (последний выход на поле — 14 октября 2020 года)

Газинский играл за «Краснодар» 9 лет, покидает «быков» в качестве рекордсмена по количеству проведенных матчей (282) и настоящей легенды молодого клуба. Автор первого гола сборной России на ЧМ -2018 не смог договориться с «Краснодаром» о новом контракте, прощальным матчем Юрия стала игра последнего тура против «Ахмата», в которой он провел на поле около получаса. О планах 32-летнего хавбека на будущее нет даже слухов. Как думаете, где продолжит Газинский?

Магомед Оздоев (ушел из «Зенита»)

В сборной России: 35 матчей и 4 гола (последний выход на поле — 21 июня 2021 года)

Оздоева из стартового состава «Зенита» вытеснили бразильцы, полученная в конце прошлого лета травма связки колена тоже сыграла свою роль. Магомед пропустил несколько месяцев из-за травмы, а когда вернулся к играм, Сергей Семак рассматривал его исключительно в качестве запасного игрока. Не помог даже гол в ворота «Челси», спасший «Зенит» от поражений с действующими на тот момент победителями Лиги чемпионов — 3:3.

На фоне событий прошедшего сезона уход хавбека не стал неожиданностью. Сам Магомед поблагодарил всех партнеров и тренеров, с которыми работал бок о бок четыре с половиной года, а фанатам завещал любить «Зенит». Известно, что Оздоева хотел подписать «Ференцварош», в котором работает Станислав Черчесов, но футболист, похоже, намерен остаться в России. Известно, что им интересуются «Динамо», ЦСКА , «Локомотив» и «Сочи».

Зелимхан Бакаев (ушел из «Спартака»)

В сборной России: 12 матчей и 1 гола (последний выход на поле — 14 ноября 2021 года)

Бакаев объявил об уходе из «Спартака» после выигранного финала Кубка России, в котором не сыграл ни минуты. Было видно, что расстроен, хотя вел себя предельно достойно и вслух сожалел, что обстоятельства так сложились. По словам Бакаева, клуб не предложил ему новый контракт, у генерального директора Мележикова другая версия.

Допускаю, что Зелимхан не был полностью посвящен в процесс переговоров, надо допрашивать с пристрастием его представителей, которые наверняка хотели выбить щедрый контракт. Как бы то ни было, Бакаев стал свободным агентом, перед ним теперь открыты все двери. Ну, или почти все. Весной ходили слухи об интересе со стороны «Зенита». Будет забавно, если в составе «сине-бело-голубых» один воспитанник «Спартака» заменит другого.

Алан Дзагоев (ушел из ЦСКА )

В сборной России: 59 матчей и 9 голов (последний выход на поле — 7 июля 2018 года)

Дзагоев давно перестал быть футболистом, который вдохновлял своей игрой в первые годы карьеры. Непростой характер, а потом и многочисленные травмы сделали свое грязное дело, Алан ярко вспыхнул в юности, но не сумел построить действительно выдающуюся карьеру. Теперь покидает ЦСКА после 14 лет службы с комком в горле. Но обещает, что впереди новый путь. Будет красиво, если пойдет в «Аланию» и поможет клуб из родного региона подняться в Премьер-Лигу.

Денис Черышев (ушел из «Валенсии»)

В сборной России: 33 матча и 12 голов (последний выход на поле — 4 сентября 2021 года)

Не только клубы РПЛ провожали российских футболистов, без контракта остался и Денис Черышев, который последние три года провел в «Валенсии», с которой в сезоне 2019/20 завоевал Кубок Испании. Денис признался, что из российских клубов к нему не обращались, зато есть варианты в Испании, Турции и «экзотических странах». Что ж, желаем выбрать правильную команду. И без травм.

Артем Дзюба (ушел из «Зенита»)

Шоумен Дзюба оригинально попрощался с «Зенитом»: записал ролик, в котором предстал в образе Дедпула. На самом деле, лучше один раз увидеть.