«Дефенса и Хустисия» – «Велес Сарфилд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 июня 2022, 18:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Дефенса и Хустисия» – «Велес Сарфилд», который состоится 25 июня 2022 года

«Дефенса и Хустисия»

Команда на старте нынешнего этапа чемпионата еще не побеждала, большинство матчей сыграв вничью. При таких результатах «Дефенса и Хустисия» довольствуется лишь 26 местом с набранными тремя баллами. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить кардинальные изменения в игру и в предстоящей встрече приложить максимальные усилия для того, чтобы набрать первые полноценные три пункта.

20 июня «Дефенса и Хустисия» уступила на выезде «Годой-Крус» (1:2), а 15 числа сыграла вничью с «Ураканом» (1:1).

«Велес Сарфилд»

Команда выиграла только один матч на старте нового этапа чемпионата Аргентины и такой результат не может быть удовлетворительным для руководства и болельщиков. Перед стартом очередного тура «Велес Сарфилд» занимает 19 место с четырьмя баллами. Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо стабильно набирать очки и улучшить реализацию (всего три забитых мяча).

21 июня «Велес Сарфилд» обыграл на своем поле «Росарио Сентраль» (2:0), а 17 числа на выезде с тем же счетом уступил «Расинг Клуб».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дефенса и Хустисия» – 2.05

Ничья – 3.4

Победит «Велес Сарфилд» – 3.7

Статистика

«Дефенса и Хустисия» не может выиграть уже на протяжении семи матчей подряд

«Велес Сарфилд» выиграл только две встречи в последних десяти выездных встречах

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Дефенса и Хустисия» выиграла только один матч из последних четырех на своем поле с «Велес Сарфилд»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. В большинстве личных встреч команды не радуют болельщиков забитыми мячами. Предполагаем, что и в этот раз голевой феерии не произойдет.