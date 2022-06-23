«Тальерес Кордоба» – «Сентраль Кордоба» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 июня 2022, 18:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Тальерес Кордоба» – «Сентраль Кордоба», который состоится 25 июня 2022 года

«Тальерес Кордоба»

Команда не может похвастаться хорошим стартом на новом этапе чемпионата Аргентины, ведь смогла победить лишь раз. Таким образом, «Тальерес Кордоба» занимает после четырех туров лишь 18 место с четырьмя баллами. В предстоящем поединке с принципиальным соперником у коллектива будет преимущество домашнего стадионе, и он постарается порадовать болельщиков и продвинуться вверх по турнирной таблице.

23 июня «Тальерес Кордоба» лишь в дополнительное время обыграл «Чако Фор Эвер» (1:0), а 19 числа сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди в чемпионате (1:1).

«Сентраль Кордоба»

«Сентраль Кордоба» показал абсолютно зеркальный результат своего нынешнего соперника и после четырех туров также имеет четыре пункта. В предстоящем матче клуб может в случае победы существенно улучшить свое турнирное положение в случае победы. Комаада располагается на 21 месте, так как имеет худшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем у прямых конкурентов (3:5).

22 июня «Сентраль Кордоба» на своем поле уступил «Сан-Лоренсо» (0:2), а 15 числа уступил на выезде «Банфилду» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тальерес Кордоба» – 2.35

Ничья – 3.2

Победит «Сентраль Кордоба» – 3.2

Статистика

Восемь последних матчей «Тальерес Кордоба» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сентраль Кордоба» выиграл только две встречи в последних десяти выездных встречах

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тальерес Кордоба» выиграла два последних матча у «Сентраль Кордоба» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Тальерес Кордоба», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Хозяева в последних встречах обыгрывали своего соперник на своем стадионе и предполагаем, что в этот раз они также окажутся сильнее.