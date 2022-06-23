«Будё-Глимт» — «Олесунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 июня 2022, 22:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Олесунн», который состоится 26 июня 2022 года.

«Будё-Глимт»

«Глимт» поднялся с восьмого места на шестое в чемпионате Норвегии. На данный момент команда заработала шестнадцать очков. «Будё-Глимт» за десять матчей забил двадцать голов, а пропустил четырнадцать. На выезде в игре девятого тура «жёлтые» проиграли «Мольде». В прошлом туре в гостях «Глимт», забив два гола и не пропустив ни одного, забрал три очка в поединке с командой «Кристиансунн».

В кубковой игре «Будё-Глимт» с разгромным счётом 5:0 выиграл у «Харстад»

«Олесунн»

«Тангорубашечники» опустились с шестой на седьмую строчку в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата Норвегии. «Олесунн» с начала сезона набрал шестнадцать очков, забил четырнадцать голов, а пропустил пятнадцать. В гостях в матче девятого тура «тангорубашечники» разошлись миром с «Хёугесунном». «Олесунн» в недавнем товарищеском матче уступил «Русенборгу». В десятом туре раскатал ничью с «Волеренгой».

В 1/32 Кубка Норвегии «тангорубашечники» уверенно со счётом 3:0 прошли «Хедд».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Будё-Глимт» – 1.43

Ничья – 4.90

Победит «Олесунн» – 6.40

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.09

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.46

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.59

Статистика

«Будё-Глимт» из десяти последних игр выиграл в четырёх.

За последнее время из десяти матчей «Олесунн» проиграл в трёх.

Четыре из пяти очных встреч завершились тоталом больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Статистика очных встреч указывает на тотальное превосходство «жёлтых» в этом поединке. В трёх последних поединках «Глимт» шестнадцать раз забил в ворота «Олесунна», а пропустил только один раз. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.09 на победу «Будё-Глимта» с форой -1.5. Для хозяев поединка забить на два гола больше не будет серьёзным испытанием.