«Будё-Глимт» — «Олесунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Олесунн», который состоится 26 июня 2022 года.
«Будё-Глимт»
«Глимт» поднялся с восьмого места на шестое в чемпионате Норвегии. На данный момент команда заработала шестнадцать очков. «Будё-Глимт» за десять матчей забил двадцать голов, а пропустил четырнадцать. На выезде в игре девятого тура «жёлтые» проиграли «Мольде». В прошлом туре в гостях «Глимт», забив два гола и не пропустив ни одного, забрал три очка в поединке с командой «Кристиансунн».
В кубковой игре «Будё-Глимт» с разгромным счётом 5:0 выиграл у «Харстад»
«Олесунн»
«Тангорубашечники» опустились с шестой на седьмую строчку в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата Норвегии. «Олесунн» с начала сезона набрал шестнадцать очков, забил четырнадцать голов, а пропустил пятнадцать. В гостях в матче девятого тура «тангорубашечники» разошлись миром с «Хёугесунном». «Олесунн» в недавнем товарищеском матче уступил «Русенборгу». В десятом туре раскатал ничью с «Волеренгой».
В 1/32 Кубка Норвегии «тангорубашечники» уверенно со счётом 3:0 прошли «Хедд».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Будё-Глимт» – 1.43
- Ничья – 4.90
- Победит «Олесунн» – 6.40
- Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.09
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.46
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.59
Статистика
- «Будё-Глимт» из десяти последних игр выиграл в четырёх.
- За последнее время из десяти матчей «Олесунн» проиграл в трёх.
- Четыре из пяти очных встреч завершились тоталом больше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Статистика очных встреч указывает на тотальное превосходство «жёлтых» в этом поединке. В трёх последних поединках «Глимт» шестнадцать раз забил в ворота «Олесунна», а пропустил только один раз. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.09 на победу «Будё-Глимта» с форой -1.5. Для хозяев поединка забить на два гола больше не будет серьёзным испытанием.