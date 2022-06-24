Пять голов в одном матче и победный финал Копа Америка. Главные матчи Месси за Аргентину

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24 июня 2022, 18:01

День Лионеля.

Сегодня Лионель Месси отмечает свой 35-й день рождения. Большую часть своей жизни Лео играет в футбол, половину — на профессиональном уровне. Он успел выиграть семь «Золотых мячей», побил все мыслимые и немыслимые рекорды в «Барселоне», а теперь пытается подтвердить величие в «Пари Сен-Жермен». В Париже пока получается не очень, зато Месси остается лидером и талисманом своей сборной. У Лионеля 162 матча и 86 голов за сборную Аргентины, и в день рождения гения «Соккер.ру» предлагает вспомнить все самые значимые игры Месси в футболке «Альбиселесте».

11. Аргентина — Эстония — 5:0 (товарищеский матч, 5 июня 2022)

Стартуем со свежих воспоминаний. В начале этого месяца сборная Аргентины обыграла унылых итальянцев в Финалиссиме (Лео поучаствовал двумя ассистами), а через несколько дней чемпионы Южной Америки в товарищеском матче разнесли эстонцев со счетом 5:0. Может быть, сопротивление было не самым отчаянным, тем не менее Месси сделал все возможное, чтобы эта игра вошла в пантеон его лучших матчей за сборную Аргентины. Что же такого особенного он сделал? Да сущие пустяки — оформил пента-трик, забил все пять мячей!

10. Аргентина — США — 4:0 (полуфинал Кубка Америки, 21 июня 2016)

Ошибки нет, сборная Аргентины действительно играла против США в полуфинале Кубка Америки: на особенный Копа Америка, посвященный столетию КОНМЕБОЛ , пригласили сильные сборные из Северной Америки, а сам турнир проходил в США . В полуфинале «звездно-полосатым» хозяевам не посчастливилось наткнуться на кровожадных аргентинцев во главе с заведенным Месси. Лео забил возмутительно роскошным ударом со штрафного, а потом создал еще два гола для Лавесси и Игуаина.

9. Колумбия — Аргентина — 1:2 (квалификация ЧМ -2014, 15 ноября 2011)

Аргентина одержала только одну победу в трех стартовых матчах квалификации ЧМ -2014, и поездка в Колумбию не сулила ничего хорошего команде Алехандро Сабельи, особенно после гола Дорлана Пабона в концовке первого тайма. Перевернул игру, конечно же, Месси. Лео сравнял счет на исходе часа игры, а незадолго до финального свистка отпраздновал победный гол Серхио Агуэро. Той осенью Месси стал капитаном сборной Аргентины, а его партнерство с Агуэро и Игуаином выглядело впечатляюще.

8. Аргентина — Эквадор — 3:0 (четвертьфинал Кубка Америки, 5 июля 2021)

В четвертьфинале Кубка Америки аргентинцы встретились с Эквадором, и Месси, у которого на тот момент еще не было трофеев со сборной, сделал игру. Родриго Де Пауль и Лаутаро Мартинес забивали с передач капитана, а уже в добавленное ко второму тайму время Лионель нашел свой гол, красиво исполнив штрафной.

7. Мексика — Аргентина — 0:3 (полуфинал Кубка Америки, 11 июля 2007)

Международная карьера Месси могла сложиться иначе, если бы за этой победой последовала еще одна. У 20-летнего Лео образовалась замечательная «химия» с Карлосом Тевесом и Хуаном Романом Рикельме, а аргентинцы выдали серию из шести побед на Копа Америка 2007. В ворота мексиканцев Месси забил один из своих красивейших голов в карьере: по высокой траектории перебросил вышедшего из ворот голкипера ударом метров с восемнадцати.

6. Аргентина — Босния и Герцеговина — 2:1 (групповой этап ЧМ -2014, 15 июня 2014)

В стартовом для Аргентины матче ЧМ -2014 Месси забил победный мяч в ворота сборной Боснии и Герцеговины после виртуозного прохода четким ударом низом. После матча Лео рассказал о важности этого гола:

Мне удалось забить на ЧМ -2006 в ворота сербов, но свой второй гол на чемпионатах мира я ждал восемь лет. Мы хотим провести отличный турнир, рад, что удалось добиться победы над Боснией.

5. Аргентина — Сербия и Черногория — 6:0 (групповой этап ЧМ -2006, 18 июня 2006)

А вот и тот самый матч в Гельзенкирхене, где Месси забил свой первый гол в финальных турнирах чемпионатов мира. Хосе Пекерман выпустил 18-летнего вундеркинда на последние 20 минут встречи, и этого времени хватило Лео, чтобы отдать голевую передачу на Эрнана Креспо, а потом и поставить точку в игре. Это был всего лишь десятый матч Месси за сборную Аргентины и его второй гол.

4. Аргентина — Нигерия — 3:2 (групповой этап ЧМ -2014, 25 июня 2014)

Через пять дней после победы над Боснией и Герцеговиной Месси принес «Альбиселесте» позднюю победу над Ираном, забив на 90+1 минуте, а в заключительной встрече группового этапа в соперниках была Нигерия. Лео дважды выводил сборную Аргентины вперед, однако на каждый его гол отвечал Ахмед Муса из ЦСКА . В противовес «армейцу» на стороне Месси нашелся бывший спартаковец Маркос Рохо, который и принес аргентинцам третью победу в трех матчах группового этапа.

3. Аргентина — Бразилия — 4:3 (товарищеский матч, 9 июня 2012)

Отдаем приоритет матчам с турнирным значением перед товарняками, но эта игра стоит особняком. Южноамериканская классика в Нью-Йорке, где игра Аргентины и Бразилии собрала 82 тысячи зрителей на трибунах. Команды устроили настоящее шоу, в котором Месси сыграл главную роль. Аргентинцы дважды по ходу матча уступали в счете (0:1 и 2:3), а Лионель Месси дважды переворачивал ход встречи и выводил свою команду вперед. На счету неповторимой «десятки» хет-трик, а последний и победный гол Лео вонзил в ворота Рафаэля Кабрала на 85-й минуте.

2. Бразилия — Аргентина — 0:1 (финал Копа Америка, 10 июля 2021)

Определенно, не самый яркий матч персонально Месси в футболке национальной сборной, зато такая важная и долгожданная победа: гол Анхеля Ди Марии принес аргентинцам победу над Бразилией в финале Кубка Америки, а Месси, наконец-то, выиграл финал со сборной Аргентины после стольких болезненных поражений в решающих схватках.

1. Эквадор — Аргентина — 1:3 (отбор ЧМ -2018, 10 октября 2017)