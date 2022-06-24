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Пять голов в одном матче и победный финал Копа Америка. Главные матчи Месси за Аргентину

24 июня 2022, 18:01
Лионель Месси
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День Лионеля.

Сегодня Лионель Месси отмечает свой 35-й день рождения. Большую часть своей жизни Лео играет в футбол, половину — на профессиональном уровне. Он успел выиграть семь «Золотых мячей», побил все мыслимые и немыслимые рекорды в «Барселоне», а теперь пытается подтвердить величие в «Пари Сен-Жермен». В Париже пока получается не очень, зато Месси остается лидером и талисманом своей сборной. У Лионеля 162 матча и 86 голов за сборную Аргентины, и в день рождения гения «Соккер.ру» предлагает вспомнить все самые значимые игры Месси в футболке «Альбиселесте».

11. Аргентина — Эстония — 5:0 (товарищеский матч, 5 июня 2022)

Стартуем со свежих воспоминаний. В начале этого месяца сборная Аргентины обыграла унылых итальянцев в Финалиссиме (Лео поучаствовал двумя ассистами), а через несколько дней чемпионы Южной Америки в товарищеском матче разнесли эстонцев со счетом 5:0. Может быть, сопротивление было не самым отчаянным, тем не менее Месси сделал все возможное, чтобы эта игра вошла в пантеон его лучших матчей за сборную Аргентины. Что же такого особенного он сделал? Да сущие пустяки — оформил пента-трик, забил все пять мячей!

10. Аргентина — США — 4:0 (полуфинал Кубка Америки, 21 июня 2016)

Ошибки нет, сборная Аргентины действительно играла против США в полуфинале Кубка Америки: на особенный Копа Америка, посвященный столетию КОНМЕБОЛ, пригласили сильные сборные из Северной Америки, а сам турнир проходил в США. В полуфинале «звездно-полосатым» хозяевам не посчастливилось наткнуться на кровожадных аргентинцев во главе с заведенным Месси. Лео забил возмутительно роскошным ударом со штрафного, а потом создал еще два гола для Лавесси и Игуаина.

9. Колумбия — Аргентина — 1:2 (квалификация ЧМ-2014, 15 ноября 2011)

Аргентина одержала только одну победу в трех стартовых матчах квалификации ЧМ-2014, и поездка в Колумбию не сулила ничего хорошего команде Алехандро Сабельи, особенно после гола Дорлана Пабона в концовке первого тайма. Перевернул игру, конечно же, Месси. Лео сравнял счет на исходе часа игры, а незадолго до финального свистка отпраздновал победный гол Серхио Агуэро. Той осенью Месси стал капитаном сборной Аргентины, а его партнерство с Агуэро и Игуаином выглядело впечатляюще.

8. Аргентина — Эквадор — 3:0 (четвертьфинал Кубка Америки, 5 июля 2021)

В четвертьфинале Кубка Америки аргентинцы встретились с Эквадором, и Месси, у которого на тот момент еще не было трофеев со сборной, сделал игру. Родриго Де Пауль и Лаутаро Мартинес забивали с передач капитана, а уже в добавленное ко второму тайму время Лионель нашел свой гол, красиво исполнив штрафной.

7. Мексика — Аргентина — 0:3 (полуфинал Кубка Америки, 11 июля 2007)

Международная карьера Месси могла сложиться иначе, если бы за этой победой последовала еще одна. У 20-летнего Лео образовалась замечательная «химия» с Карлосом Тевесом и Хуаном Романом Рикельме, а аргентинцы выдали серию из шести побед на Копа Америка 2007. В ворота мексиканцев Месси забил один из своих красивейших голов в карьере: по высокой траектории перебросил вышедшего из ворот голкипера ударом метров с восемнадцати.

6. Аргентина — Босния и Герцеговина — 2:1 (групповой этап ЧМ-2014, 15 июня 2014)

В стартовом для Аргентины матче ЧМ-2014 Месси забил победный мяч в ворота сборной Боснии и Герцеговины после виртуозного прохода четким ударом низом. После матча Лео рассказал о важности этого гола:

Мне удалось забить на ЧМ-2006 в ворота сербов, но свой второй гол на чемпионатах мира я ждал восемь лет. Мы хотим провести отличный турнир, рад, что удалось добиться победы над Боснией.

5. Аргентина — Сербия и Черногория — 6:0 (групповой этап ЧМ-2006, 18 июня 2006)

А вот и тот самый матч в Гельзенкирхене, где Месси забил свой первый гол в финальных турнирах чемпионатов мира. Хосе Пекерман выпустил 18-летнего вундеркинда на последние 20 минут встречи, и этого времени хватило Лео, чтобы отдать голевую передачу на Эрнана Креспо, а потом и поставить точку в игре. Это был всего лишь десятый матч Месси за сборную Аргентины и его второй гол.

4. Аргентина — Нигерия — 3:2 (групповой этап ЧМ-2014, 25 июня 2014)

Через пять дней после победы над Боснией и Герцеговиной Месси принес «Альбиселесте» позднюю победу над Ираном, забив на 90+1 минуте, а в заключительной встрече группового этапа в соперниках была Нигерия. Лео дважды выводил сборную Аргентины вперед, однако на каждый его гол отвечал Ахмед Муса из ЦСКА. В противовес «армейцу» на стороне Месси нашелся бывший спартаковец Маркос Рохо, который и принес аргентинцам третью победу в трех матчах группового этапа.

3. Аргентина — Бразилия — 4:3 (товарищеский матч, 9 июня 2012)

Отдаем приоритет матчам с турнирным значением перед товарняками, но эта игра стоит особняком. Южноамериканская классика в Нью-Йорке, где игра Аргентины и Бразилии собрала 82 тысячи зрителей на трибунах. Команды устроили настоящее шоу, в котором Месси сыграл главную роль. Аргентинцы дважды по ходу матча уступали в счете (0:1 и 2:3), а Лионель Месси дважды переворачивал ход встречи и выводил свою команду вперед. На счету неповторимой «десятки» хет-трик, а последний и победный гол Лео вонзил в ворота Рафаэля Кабрала на 85-й минуте.

2. Бразилия — Аргентина — 0:1 (финал Копа Америка, 10 июля 2021)

Определенно, не самый яркий матч персонально Месси в футболке национальной сборной, зато такая важная и долгожданная победа: гол Анхеля Ди Марии принес аргентинцам победу над Бразилией в финале Кубка Америки, а Месси, наконец-то, выиграл финал со сборной Аргентины после стольких болезненных поражений в решающих схватках.

1. Эквадор — Аргентина — 1:3 (отбор ЧМ-2018, 10 октября 2017)

Это мог быть черный день в истории всего аргентинского футбола, но Лионель Месси не дал ему случиться. Сборная Аргентины прибыла на матч заключительного тура южноамериканского отбора ЧМ-2018 после серии из четырех матчей без побед. Риск пропустить мундиаль в России был очень высок, аргентинцев устраивала только победа в высокогорном Кито. Задача донельзя усложнилась после того, как хозяева уже на первой минуте открыли счет. Я бы даже не сказал, что Аргентина вернулась в игру, здесь скорее Лео Месси сделал результат в одиночку: его хет-трик обеспечил волевую победу 3:1 и путевку на чемпионат мира.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
25 июня в 20:52
Яя, натюрлих!
Per4ick
Per4ick ответ Feofan253 (комментарий удален) (раскрыть)
25 июня в 18:52
аргумент что в Аргентине не смогли провести был ковид, но ведь и в Бразилии был ковид ничем не лучше. более того бразилы хотели сняться с турнира но им не дали чиновники. им просто нужно было содрать бабок хотя бы со спонсоров и трансляций, ведь с болелами на стадионах не получится т.к они все были пусты кроме финала. я не верю в совпадения и это даже не стечения обстоятельств, им было нужно что бы месси наконец победил пусть и искусственно, все равно этот турнир берут в основном только 3 главные сборные континента. а потом еще и вернули матч 30 давности с подачки комнебола, только тогда когда выиграла Аргентина (и Марадона наверно тут не причем) хотя фифа этот матч приравнял к товарещским
Gelious
Gelious ответ Gelious (раскрыть)
25 июня в 11:06
Да у этих знаменитых футболистов в принципе жизнь такая, что не отказался бы а ихх месте быть...
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
25 июня в 07:34
Раз ты здесь, значит не плевать. Зависть плохая штука
Per4ick
Per4ick ответ Feofan253 (комментарий удален) (раскрыть)
25 июня в 02:59
да саму эту копу за каким то хреном аж 4 раза разыграли за последнее врея, помнится месся еще в 2019 назвал бразилию коррупционной страной. итог ему ничего не было а потом его адепты подарили ему тряпичный мяч а потом еще и золотой (среди журналистов тоже полно адептов)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
24 июня в 22:23
Лучший игрок ХХI века! А до него были только Пеле и Гарринча!
Саян Акжолов
Саян Акжолов ответ Agamaga........ (раскрыть)
24 июня в 21:38
Дай Бог!
Gelious
Gelious ответ Feofan253 (комментарий удален) (раскрыть)
24 июня в 21:25
Он и с Эквадором играл, которому было уже плевать на результат матча из-за турнирного положения. И сам матч оказался важным для Аргентины, потому что Месси эпично промахнулся в матче до этого. Но срочно нужен пиар для нового золотого мяча. Хотя уже, походу, большинству стало вообще плевать на него после последнего эпичного вручения
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Kosmos58 (раскрыть)
24 июня в 21:10
Туре Яя!
Kosmos58
Kosmos58 ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
24 июня в 21:09
Роналду.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
24 июня в 20:29
Месси, Месси, Месси!
witynchik
witynchik
24 июня в 19:58
Все, срочно дать ЗМ за прошлые заслуги, немедленно!
Agamaga........
Agamaga........
24 июня в 18:48
В день его рождения пожелаем Лионелю победить на ЧМ в Катаре!!!
Elliada
Elliada
24 июня в 18:43
Удивительно, что Месси прорвало в сборной после смерти Марадоны. Когда он был жив, Месси проигрывал финалы. А после смерти Диего, Месси выиграл Кубок Америки, Финалиссиму , сделал пента-трик. И это за 1 год. Что будет дальше?

Похоже, Марадона на Месси порчу наводил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 июня в 18:11
Месси еще могёт!
David Young
David Young ответ gdxk5wp9w48r (раскрыть)
24 июня в 18:07
Здравствуйте. Явно перепутаны были коэффициенты. Откатили ставки и скрыли матч из линии.
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