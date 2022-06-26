Бэйл и Кьеллини уехали к Чичарито и Дриусси. МЛС – дом престарелых футболистов

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26 июня 2022, 10:28

Месси и Роналду на очереди?

Бэйл выбрал Лос-Анджелес

Гарет всегда говорил, что ему нравится в Калифорнии, а теперь должно понравиться забивать с передач Карлоса Велы. Объяснял свое убеждение Бэйл просто: в Калифорнии классные поля для гольфа. Достойных соперников в Лос-Анджелесе точно найдет, ведь там есть частные гольф-клубы, где даже любители играют великолепно, поскольку делают это десятки лет. Валлиец, который вывел свою сборную на ЧМ -2022, тоже выбрал «Лос-Анджелес». Не путайте с их соперниками по дерби города – «Лос-Анджелес Гэлакси», за который раньше играл Ибрагимович.

Кьеллини – одноклубник Гарета

В этом году «Лос-Анджелес» пригласил на пост главного тренера легенду «Ганновера», бывшего защитника сборной США – Стива Черундоло. Не исключено, что у наставника есть итальянская родня, поэтому с Кьеллини найдут даже в Лос-Анджелесе приличный итальянский ресторан и поладят. А еще могут показать себя в сезоне, ведь команда лидирует в Западной конференции. Кьеллини понял, что не хватит сил стать основным в «Ювентусе» эпохи очередного возрождения, и поэтому не стал разрушать планы Аллегри на перестройку линии защиты. Как обычно, адекватное решение от одного из лучших защитников поколения.

Маурисио Перейра в Орландо

«Орландо Сити» — молодой клуб, как и «Лос-Анджелес». А это значит, что им нужны звезды и лидеры из Европы, чтобы быстренько добраться до плей-офф и не занимать низкие места в своей конференции. Орландо базируется во Флориде, значит, южноамериканских фанатов у клуба хватает, да и владелец там бразилец. Капитан Нани ушел в «Венецию», а заменил его уругвайский хавбек «Краснодара» — Маурисио Перейра. Техничный малыш в США с 2019 года, у него прекрасная статистика по голевым передачам, это лучший игрок команды вместе с Жоау Моутиньо. Только не перепутайте с известным тезкой из «Вулверхэмптона». Этот португалец заметно моложе, играл лишь в США и выступает слева в защите.

Дриусси – любимец Макконнахи

В свежей игре «Остина» Дриусси снова забил. В отличие от многих ветеранов из списка, Себастьян в 26 лет играет на уровне главных звезд МЛС , входит в списки лучших по оценкам. Давно хотел покинуть «Зенит», и хотя упустил шанс получить итальянский паспорт от Манчини и дебютировать за Скуадру, не перешел в один из клубов Серии А, когда имел протекцию – Рибалта знал этот рынок, доволен тем, что выбрал Остин. В этом городе штата Техас высокий уровень жизни, знаменитости из Калифорнии перебираются туда постоянно, а Дриусси сейчас работает на актера Макконахи. Обладатель «Оскара» — совладелец «Остина», который является одним из лидеров Западной конференции.

«Галактика» с Чичарито и Дугласом

Дуглас Коста – самая дорогая продажа в истории «Баварии», и Хавьер «Чичарито» Эрнандес не всегда удачно выступают за «Лос-Анджелес Гэлакси», зато на опыте помогают молодым коллегам из разных стран. Лучший снайпер в истории сборной Мексики часто радует голами фанатов « ЛА Гэлакси», а Дуглас Коста выступает за эту команду в аренде – его контракт до сих пор принадлежит «Ювентусу». Дела у бразильца пока идут хуже, чем у мексиканца, но посмотрим, как будут развиваться события. Понятно, что именно эта парочка – главные звезды команды.

Алешандре Пато сгинул во Флориде

Алешандре играет за «Орландо Сити», как и Маурисио Перейра, но намного хуже, чем хавбек, выступавший в РПЛ . Бразилец в Европе не раскрыл свой невероятный потенциал – не заиграл в «Милане», как Кака, не стал лучшим игроком мира, не сумел надолго задержаться в сборной Бразилии, хотя нападающий «селесао» в те времена был нужен. «Утка» не вышла сухой из болот Флориды, куда попала после выступления в Испании, Китае и на родине за «Сан-Паулу». Впрочем, Пато еще может вернуться – 9 раз вышел в основе, забил 2 мяча и 3 раза отдал ассист.

Игуаин и Матюиди в клубе Бекхэма

Бекхэму проще вести переговоры со звездами, поскольку в Майами есть безумные по классу апартаменты – такую «квартирку» себе уже прикупил Месси, есть пляжи, есть веселье. И нет пока реально сильной команды, поскольку «Интер» идет на восьмом месте, он точно не ровня «Нью-Йорк Сити», с молодыми южноамериканцами в лидерах. Зато в составе чемпион мира Матюиди и вице-чемпион Игуаин. Есть еще Гиббс из «Арсенала», и эта известная тройка прямо сейчас не в основе. Матюиди так вовсе вне состава, поскольку Бекхэм чуть смошенничал с правилами, пока Блез отстранен от игры в футбол.

Крошка Инсинье переехал в Канаду

В «Наполи» любят Лоренцо, но не переставали троллить его из-за роста аж до прощания. Де Лаурентис вручил чемпиону Европы кубок, который был почти его роста. Крошечный форвард – воспитанник клуба из Неаполя, и если забыть про серию аренд в юности, то десяток лет отдал «Наполи». Жаль, что не выиграл с клубом Серию А, но делал, что умеет – результативный футболист. В 31 год решил перебраться с семьей в Торонто – прекрасный город с очень слабым одноименным клубом. «Торонто» среди аутсайдеров, и хотя из МЛС невозможно вылететь по европейской традиции, вряд ли появление Инсинье существенно увеличит шансы «Торонто» на плей-офф. Они не сильнее того же «Интера» Бекхэма.

Месси и Роналду не изменят систему

Отличительная черта этого списка – присутствие на поле больших звезд из Европы не меняет конечный результат. В прошлом сезоне в финале «Нью-Йорк Сити» переиграл «Портленд», а там не строят составы прямо сейчас на привозных звездах. Такой метод используют скорее новые клубы или команды из теплых краев – привлекают фанатов. Бэйл, Инсинье, а в будущем Месси и Роналду – «наживка». Конечно, если Лионель и Криштиану окажутся в составе «Интера Майами» вместе, и если к тому времени у них не будет сложных проблем со здоровьем, то при грамотном выборе тренера именно этот дуэт может в одном из сезонов вытащить свой клуб в финал. Но это не факт, ведь Ибрагимович, хотя забивал в «Гэлакси» неприлично много мячей, даже в плей-офф вышел со второй попытки, но нарвался на Карлоса Велу и вылетел до финала.

Американцы и канадцы серьезнее в спорте, чем многие думают. И хотя соккер у них начал развитие позже, сейчас своих главных талантов сразу забрасывают в Европу, а дома строят приличную доходную лигу на классных легионерах вперемешку с молодыми американцами. Конечно, Игуаин, Пато или Бэйл им нужны для рекламы, но там есть четкий план развития, ветераны из европейских лиг лишь малая его часть. А вот выбор самих звезд понимаем, в Торонто или Остине невероятно высокий уровень жизни. Лос-Анджелес куда хуже по комфорту, но никто не мешает Бэйлу и Кьеллини жить за городом. Как никто не помешает Месси, в отличие от его друга, принять приглашение из Майами в будущем.