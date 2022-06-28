Неповторимый Бензема и бунтарь Левандовски. Лучшие игроки европейских топ-клубов в сезоне 2021/22

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28 июня 2022, 21:07

Круче всех играли в футбол.

«Реал» = Карим Бензема (Франция)

Очень легкий выбор. «Реал» — команда личностей, каждый футболист внес вклад в победы в Лиге чемпионов и Ла Лиге, а наиболее заметными персонами победоносного «Мадрида» были Модрич, Каземиро, Куртуа и Винисиус. Однако Карим Бензема выше всех, он вообще претендент №1 на «Золотой мяч», так что в своей команде однозначно является лучшим. Карим забил 44 гола, среди которых были важнейшие мячи в плей-офф Лиги чемпионов. Был хорош и статистически, и эстетически. Кажется, все без ума от Бензема, даже Лионель Месси уступает французу «Золотой мяч»:

Думаю, никаких сомнений на этот счет нет. Абсолютно очевидно, что Бензема провел впечатляющий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов, был ключевым игроком во всех матчах плей-офф. Я думаю, что в этом году нет никаких сомнений.

«Ливерпуль» = Мохамед Салах (Египет)

Салаха назвали лучшим игроком сезона в АПЛ и журналисты, и коллеги-футболисты. По званиям в масштабах чемпионата могут быть вопросы из-за финиша «Ливерпуля» на втором месте и блеклой игры Мохамеда после Кубка Африканских Наций, но в своем клубе он номер один без вопросов. 31 гол и 16 результативных передач служат египтянину порукой.

«Манчестер Сити» = Кевин Де Брюйне (Бельгия)

В командах Гвардиолы редко выделяется один герой, и успехи «Манчестер Сити» тоже являются следствием командной работы на высочайшем уровне. Тем почетнее для Де Брюйне оказаться самым полезным игроком такой по-хорошему безликой команды, где каждый винтик знает свое место в футбольном механизме. У Кевина был медленный старт сезона, но потом он раскочегарился и выдал несколько блестящих перформансов, да еще и стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в сезоне, передав привет нападающим. С Эрлингом Холандом такое вряд ли прокатит, зато повышаются шансы на установление нового рекорда по ассистам.

«Бавария» = Роберт Левандовски (Польша)

Болельщики «Баварии» выбрали Томаса Мюллера лучшим игроком прошедшего сезона, но понятно, что в пользу легенды мюнхенского клуба сыграла обида фанатов на Роберта Левандовского, который пошел на конфликт с «Баварией» и хочет уйти. Согласитесь, глупо назначать героем футболиста, который больше не желает играть за твою команду. Но мы таких предрассудков лишены, поэтому отдаем победу Роберту, который сможет присоединить это виртуальное признание к своему виртуальному «Золотому мячу». А если без шуток, поляк забил 48 голов за сезон. Как бы вы к нему ни относились, он самый ценный игрок «Баварии». Без вариантов.

«Челси» = Мэйсон Маунт (Англия)

А вот в данном случае согласимся с выбором фанатов. Мэйсон Маунт действительно был самым полезным футболистом «Челси» в сезоне, который оказался скомканным по причинам, не зависящим от команды. Маунт сделал «дабл-дабл» в Премьер-Лиге (11 голов + 10 ассистов), у него есть результативные действия в плей-офф Лиги чемпионов, да и по субъективному впечатлению Мэйсон тащил команду чаще остальных. Ближайший конкурент — другой молодой воспитанник клуба Рис Джеймс, но Маунт провел сезон стабильнее.

«Тоттенхэм» = Сон Хын-Мин (Южная Корея)

Обычно у «Тоттенхэма» в этом месте Харри Кейн, однако на этот раз его корейский товарищ по линии атаки сработал эффективнее. Кейн заметно пробуксовывал в начале сезона, когда не мог свыкнуться с мыслью, что его не отпустили в «Манчестер Сити», а полноценно ожил только с приходом Антонио Конте. До сих пор не укладывается в голове, как Сона не включили в Команду сезона АПЛ . На минутку, форвард «Тоттенхэма» догнал Салаха по забитым мячам (23) и поделил с Мохамедом «Золотую бутсу» Премьер-Лиги, причем забивал Сон исключительно с игры, никаких пенальти.

«Пари Сен-Жермен» = Килиан Мбаппе (Франция)

Формой своего отказа от перехода в «Реал» Мбаппе не добавил себе поклонников в мировых масштабах, но таков тяжелый крест патриота Франции, который Килиану помогли взвалить на плечи вместе с чемоданами денег убедительные катарские владельцы клуба. Мбаппе мощно провел прошедший сезон: 28+17 в чемпионате Франции, 6+4 в Лиге чемпионов. Месси и Неймар выглядели уныло на фоне француза. Но сможет ли Килиан развить свой успех, оставшись в Лиге 1? Есть предположение, что после ЧМ -2022 его ждет неминуемая мотивационная яма, когда в один прекрасный день Мбаппе обнаружит себя во все той же «лиге фермеров» среди все тех же сытых котов.

«Барселона» = Жорди Альба (Испания)

Сезон для каталонцев получился неоднозначным: прошли через уныние, возрождение надежд и испытали горечь досады на финише. При Хави снова начал играть в футбол Усман Дембеле, Обамеянг ярко ворвался в состав «Барсы», Педри был снова прекрасен, но слишком мало сыграл из-за травм. Справедливо будет выделить ветерана Альбу, который запомнился яркой игрой в атаке: сотворил парочку шедевров и отдал больше десятка результативных передач.

«Милан» = Рафаэл Леау (Португалия)

«Милан» занял последнее место в лигочемпионской группе, зато в конце сезона выиграл долгожданное Скудетто. Португальского форварда Рафаэла Леау признали лучшим игроком всей Серии A, а мы ставим его на высшую ступень пьедестала почета в клубном рейтинге. 11+8 в чемпионате, прорывной сезон в карьере, чемпионство и признание.

«Атлетико» = Янник Феррейра-Карраско (Бельгия)

Сложный сезон для «матрасников», серия поражений на экваторе и слухи об отставке Диего Симеоне. Выбрать лучшего затруднительно, ведь у игроков тоже «прыгала» форма и настроение. Пусть будет Феррейра-Карраско, у которого 6+6 в Ла Лиге и самый высокий рейтинг на WhoScored (7.08).

«Интер» = Лаутаро Мартинес (Аргентина)

Хакан Чалханоглу здорово влился в состав «Интера», но снова остался вторым в Серии A, как и до этого с «Миланом», откуда сбежал к соседям. Карма. А лучшим будет Лаутаро Мартинес, который в четвертом сезоне подряд увеличил количество забитых мячей в Серии A – 6, 14, 17 и 21.