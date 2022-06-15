Провал Англии и Франции, сенсационная Венгрия. Лига Наций удивляет

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15 июня 2022, 00:34

Основные битвы в Лиге Наций завершились. «Соккер.ру» — о результатах в Лиге А.

Лигу Наций можно хвалить или критиковать по разным причинам, но в нынешних реалиях, когда новый розыгрыш проводится достаточно компактно, она приобрела некие новые черты. По сути, это был отдельный турнир, разбитый на лиги и группы, уложившийся в первую половину июня. Своеобразное продолжение футбольного сезона. И получилось местами очень интересно. Давайте посмотрим, как четыре тура провели участники четырех групп в Лиге А, из которой каждый победитель выйдет в полуфинал и будет иметь шанс на триумф во всем розыгрыше. А каждый замыкающий группу вылетит в Лигу В. И везде есть свои неожиданности.

Группа 3. Через боль и унижения

А начать хочется не по порядку – сразу с третьей группы, матчи в которой завершали июньский слот Лиги Наций. И здесь в четвертом туре случилась настоящая жара. Достаточно сказать, что лидером на большой перерыв уходит сборная Венгрии. А под ней толпятся Германия, Италия и Англия. Сценарий, который нарочно не придумаешь. Но как венгры этого добились? Во многом за счет англичан.

У Венгрии с Англией отдельные счеты. В основном они связаны с противостоянием фанатов. Венгерские болельщики явно не почитают движение BLM, на которое огромное внимание обращают в Англии. Венграм нравится на этой почве дразнить англичан. В начале розыгрыша в матче между этими командами в Венгрии местные фанаты, среди которых в основном были дети (это наказание для Венгрии за предыдущие расистские выходки взрослых), загудели, когда англичане встали на колено. В Англии местные болельщики решили отомстить и осыпали проклятиями венгров во время исполнения гимна Венгрии.

Но все эти страстные перипетии отходят на второй план, когда смотришь на результаты. Если победу венгров над Англией в начале розыгрыша можно было списать на случайность, на удачу (все же 1:0 благодаря голу с пенальти), то на выезде Венгрия выдала концерт и разгромила Англию со счетом 4:0. И уже по делу. Венгры действовали на контратаках, в агрессивном и слаженном прессинге, наказывали идеальным завершением почти в каждой логично разыгранной атаке. Их было мало, но они смотрелись очень разумно и толково. В отличие от толкотни англичан, которые сопровождали свою несобранность обилием грубых ошибок в обороне.

В итоге Венгрия набрала шесть очков в двух матчах с Англией, обыграв ее суммарно со счетом 5:0. В параллельном матче Германия куражилась над Италией, доведя преимущество до счета 5:0, но потом пропустив дважды. Это не мешает воспринимать разгром как полноценное унижение итальянцев, где Манчини затеял перестройку и смену поколений, но выглядит это все пока как метания слепых котят. Хотя та же Италия Венгрию обыграла (2:1), а вот Германия сыграла с Венгрией вничью (1:1).

Таким образом, после четырех туров с семью очками лидирует Венгрия, шесть баллов у Германии, которая поделила очки в первых матчах с Италией, Англией и Венгрией, пять очков у Италии, которая к ничьим с Англией и Германией добавила победу над Венгрией, и два очка у Англии, которая добыла их в ничьих с Германией и Италией. И именно англичане сейчас стоят на вылет из Лиги А. А венгры претендуют на полуфинал Лиги Наций, откуда до победы рукой подать. Это пока главная сенсация турнира. Но впереди у той же Венгрии матчи с Германией и Италией, так что все может кардинально измениться в верхней части группы.

Группа 1. Победитель-аутсайдер

Очень хорошо англичан понимают французы, которые тоже с двумя очками замыкают свою группу. А ведь Франция – последний победитель Лиги Наций. Но кажется, как раз этот факт расслабил Дешама, который решил заняться в новом розыгрыше экспериментами и поиском вариантов в составе перед чемпионатом мира. Это привело к неприятным последствиям. Вроде в каждом из четырех туров французы могли рассчитывать на большее, но довольствовались минимумом: ничьими с Хорватией и Австрией, а также поражениями от той же Хорватии и Дании.

Датчане, к слову, полностью оправдали надежды и подтвердили статус растущей сборной, планомерно обновляемой. Дания лидирует в группе 1 с девятью очками благодаря двум победам над Австрией и одной над Францией. Еще, правда, было поражение от Хорватии. Сами хорваты идут вторыми, уступая два очка. У них в пассиве поражение от Австрии на старте со счетом 0:3, а потом они исправились ничьей и победой над Францией. Австрия, стартовав с победы над хорватами, сдулась. Взяла очко у Франции, но уступила дважды Дании. Хорваты и датчане разыграют путевку в полуфинал в сентябре, а Франция постарается выбить Австрию в Лигу B и не опозориться.

Группа 2. Классический расклад

От потрясений перейдем к более привычной картине. Тишь да гладь в группе 2, где Испания и Португалия разыграют путевку в полуфинал и подтверждают статус фаворитов. Конечно, не без небольших осечек. Для начала они сыграли вничью между собой, а потом их пути немного разошлись. Испанцы сыграли вничью с Чехией, прежде чем обыграть Швейцарию и ту же Чехию. А португальцы после побед над Швейцарией и Чехией умудрились уступить тем же швейцарцам через несколько дней после их разгрома со счетом 4:0. Поэтому лидирует Испания с восемью очками, но всего на балл меньше у Португалии.

А борьбу за выживание в Лиге А поведут Чехия и Швейцария. И тут фаворита определить сложно. Хотя пока выше находятся чехи, которые обыграли швейцарцев и взяли очко у Испании. Зато швейцарцы после трех поражений одолели Португалию.

Группа 4. Оранжевое доминирование

Нигде нет большей ясности, чем в этом квартете. Тут тебе и явный лидер есть, и явный аутсайдер. Но формат Лиги Наций таков, что ничего не решено до самого конца. А пока можно констатировать доминирование сборной Нидерландов, которая лучше всех в Лиге А себя чувствует.

Финалист первого розыгрыша Лиги Наций, между прочим, дважды обыграл Уэльс, неожиданно разгромил Бельгию и сыграл вничью с Польшей. Все это происходило в очень результативных и ярких битвах – одно удовольствие. «Оранжевые» на три очка опережают Бельгию, которая после унижения от Нидерландов отыгралась на Польше, побив ее со счетом 6:1. Потом была более скромная победа над поляками со счетом 1:0, а между ними – ничья с Уэльсом.

Бельгийцы в свою очередь на три очка опережают Польшу, которая порадовала фанатов только одной победой над Уэльсом и ничьей с Нидерландами, дважды проиграв при этом Бельгии. Замыкают же таблицу валлийцы, набравшие всего одно очко за счет ничьей с бельгийцами. Вот они – явные аутсайдеры. Но попадание на чемпионат мира, которое недавно отметил Уэльс, наверное, компенсирует любые невзгоды в Лиге Наций.