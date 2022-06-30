Ему уже не верят. Лукаку снова исполнил мечту и вернулся в «Интер»

1656538208

30 июня 2022, 00:30

Ромелу Лукаку вернулся в «Интер», чтобы доказать свою любовь к Италии. «Соккер.ру» — о положении форварда.

Мечты сбываются. На сей раз исполнилась мечта Ромелу Лукаку, который очень хотел вернуться в «Интер» и вернулся. Правда, сопряжено это возвращение было со скандалами, а будущее бельгийского гиганта в Милане не такое уж однозначное.

Аренда на год

Когда большой клуб хочет купить какого-то игрока, он вынужден оглядываться на финансовый фэйр-плей. Во многом именно он не позволил «Интеру» рассчитывать на полноценное возвращение Лукаку. Всего лишь год назад бельгийца «нерадзурри» продали «Челси» за 98 миллионов фунтов стерлингов. И вернуть назад обратным выкупом уже не могли. К тому же у Ромелу контракт с лондонцами рассчитан еще на четыре года.

Но и в команде Томаса Тухеля Лукаку не особо рады. Игрок оказался в подвешенном состоянии, что выглядит дико для футболиста, за которого заплачены такие деньги. Выход нашелся в арендной сделке. «Интер» подписал Лукаку до конца следующего сезона за 6,9 миллиона фунтов, тем самым вроде бы найдя соломоново решение.

Разочарование после взлета

Футбольная судьба очень неоднозначна и непредсказуема. Кто мог представить, что Лукаку будет неприкаянным, хотя год назад он стал триумфатором в Италии. Ромелу играл за «Интер» с 2019-го по 2021 год. В позапрошлом сезоне он помог команде, ведомой Антонио Конте, выиграть чемпионат Италии, забив в нем 24 мяча. После этого дал понять, что хочет вернуться в «Челси», за который играл с 2011-го по 2014 год. Возвращение состоялось за очень хорошие деньги.

Однако в минувшем сезоне за лондонцев Лукаку забил всего восемь мячей в Премьер-Лиге. Хотя начало сезона получилось неплохим, Ромелу довольно быстро попал в немилость к Томасу Тухелю. Всплыла даже неприятная история, когда немецкий тренер при просмотре матча «Тоттенхэма», которым уже руководил Конте, показал Лукаку на Антонио и сказал: «Смотри, это твой папочка». Кто-то, может, похихикал бы над этой шуткой, но Лукаку она расстроила. Как и в целом положение в «Челси».

Срыв покровов в интервью

Еще прошлым летом Лукаку активно просился обратно в «Челси», а в декабре вышло скандальное интервью бельгийца итальянскому Sky Sport, в котором Ромелу уже говорил о том, что хотел бы вернуться в «Интер», где был по-настоящему счастлив. В «Челси», дескать, этого же ощущения у него нет. Некоторые фрагменты интервью взорвали болельщицкую среду и в Англии, и в Италии:

Я думаю, что произошедшее прошлым летом не должно было случиться вот так. Не должно быть такого общения с болельщиками «Интера», я не должен был так покидать эту команду. Это меня беспокоит, потому что это было не самое подходящее время. Сейчас же я готов поделиться своими чувствами. Я всегда говорил, что «Интер» у меня в сердце. Я знаю, что вернусь в «Интер», и очень на это надеюсь. Я влюблен в Италию. Сейчас подходящий момент, чтобы сказать людям, что произошло на самом деле. Я очень верю, что смогу вернуться в «Интер» не в конце карьеры, а на пике, чтобы мы могли выиграть многое вместе. Я хочу извиниться перед болельщиками «Интера». То, что вы для меня сделали, я запомню навсегда.

Сложно сказать, что имел в виду Лукаку, говоря, будто это лучшее время, чтобы все вот так выложить. Ведь шла середина сезона. И не было никаких предпосылок к тому, чтобы он незамедлительно вернулся в «Интер». Поэтому такая откровенность дорого стоила бельгийцу. И без того не идеальные отношения с Тухелем окончательно испортились, несмотря на принесенные впоследствии извинения. Шансов Лукаку почти не получал. Если план был в том, чтобы отвернуть от себя всех в «Челси», то ему это удалось. Но и повернуть обратно фанатов «Интера» не очень-то получилось.

Очередное возвращение

Беготня, которую устроил Лукаку, явно не впечатлила фанатов ни в Италии, ни в Англии. Своими поступками Ромелу обесценивал собственные слова. И его новые извинения только усугубляют положение дел. В чем смысл таких извинений, если через несколько месяцев он может сказать что угодно, чтобы потом снова извиняться? Возвращение Лукаку в Милан некоторые фанаты встречали ликованием, однако ультрас настроены решительно – не принимать Ромелу.

Известная группа ультрас Curva Nord опубликовала заявление, в котором описала свое отношение к поведению Лукаку, припомнив его предательский поступок прошлым летом:

Мы поддерживаем «Интер» и не будем возражать против нового игрока в команде. Но мы не хотим, чтобы Лукаку приветствовали шарфами и флагами наших болельщицких группировок. Все дальнейшее отношение он должен заслужить работой и потом. Его поддерживали и относились к нему как к королю, а теперь он один из многих. Мы никогда не будем персонально болеть за Лукаку, даже если он наденет снова форму «Интера». Нельзя притворяться, что ничего не произошло. Если мы так поступим, то только ускорим процесс принятия болельщиков как глупых безвольных потребителей. Мы не находимся во власти клубов и игроков. Мы заметили предательство Лукаку и были им расстроены. Простить это со временем можно, но этот поступок останется в истории.

Лукаку оказался в неожиданном щекотливом положении. За прошлый год он умудрился из одного из самых дорогих и результативных форвардов превратиться в изгоя среди болельщиков двух клубов, в которые стремился вернуться с интервалом в несколько месяцев. Его попытка усидеть на двух стульях казалась разрушительной для карьеры. Однако в Милане решили дать шанс 29-летнему бельгийцу. И наверняка это последний шанс. Чтобы на этот раз вернуть себе положительную репутацию, Лукаку придется попотеть сильнее – только за выдающуюся результативность его простят.