«Сент-Патрикс Атлетик» — «Дроэда Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 июля 2022, 00:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» — «Дроэда Юнайтед», который состоится 1 июля 2022 года.

«Сент-Патрикс Атлетик»

После двадцати двух матчей «Сент-Патрикс Атлетик» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии. «Святоши» из Дублина с начала сезона набрали тридцать два очка, забили двадцать девять мячей, пропустили двадцать один. В матче восемнадцатого тура на выезде с минимальным счётом «Сент-Патрикс» уступил «Дандолку». Дома «святоши» в рамках двадцатого тура с разницей в один гол обыграли «ЮКД». Ведя по ходу игры в два мяча, «Сент-Патрикс» упустил победу в выездном матче с командой «Финн Хэрпс». Поединок завершился со счётом 2:2.

В прошлом туре на своём поле «Сент-Патрикс» проиграл «Шемрок Роверс», возглавляющему турнирную таблицу чемпионата (1:2).

«Дроэда Юнайтед»

«Дроэда» занимает восьмое место Премьер Дивизиона Ирландии. После двадцати игр команда набрала двадцать два очка. «Дроги» с начала сезона поразили ворота соперников двадцать два раза, пропустили тридцать два. В матче семнадцатого тура на своём поле «Дроэда» одержала победу над «Шемрок Роверс» с минимальным счётом. На выезде раскатала ничью с командой «Богемиан». В игре двадцатого тура «дроги» в гостях, пропустив первыми, сравняли счёт в матче с «Дерри Сити». Матч завершился со счётом 1:1.

Дома в следующем туре «Дроэда Юнайтед» разошлась миром со «Слайго Роверс» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 1.41

Ничья – 4.60

Победит «Дроэда Юнайтед» – 7.40

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 2.14

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

«Сент-Патрикс Атлетик» уступил в четырёх поединках из десяти последних.

В пяти матчах подряд «Дроэда Юнайтед» не проигрывает своим соперникам.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В игре четырнадцатого тура «Сент-Патрикс» в гостях с разгромным счётом 4:0 выиграл «Дроэду». Несмотря на то, что «дроги» сумели обыграть «Шемрок Роверс» на своём поле, в гостевых матчах «Дроэда» не выигрывает в пяти играх подряд. Компания Pinnacle на победу команды «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.14. «Святоши» дома сумеют поразить ворота своего соперника не менее двух раз.