«Либертад» – «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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05 июля 2022, 17:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Либертад» – «Атлетико Паранаэнсе», который состоится 6 июля 2022 года

«Либертад»

Команда уступила в первом матче сопернику из Бразилии, но разница в один мяч оставляет хорошие шансы побороться в ответном матче. «Либертад» редко проигрывает и это поражение прервало серию клуба без поражений из нескольких поединков. В чемпионате Парагавая команда уверенно лидирует, опережая ближайшего соперника на семь баллов. Предстоящий поединок очень важен для хозяев, и они могут полностью сконцентрироваться на результате.

3 июля «Либертад» крупно обыграл на выезде «Ресистенцию» в чемпионате (4:0), а 29 числа уступил на выезде «Атлетико Паранаэнсе» (1:2).

«Атлетико Паранаэнсе»

Бразильская команда добилась минимального преимущества в первом поединке, однако расслабляться еще очень рано, ведь выездной матч сулит «Атлетико Паранаэнсе» много неприятностей. В бразильской Серии А клуб занимает второе место в турнирной таблице с набранными 27 баллами и отстает от лидера всего на два очка. Оба турнира крайне важны для клуба, поэтому тренерскому штабу необходимо правильно распределить нагрузку.

03 июля «Атлетико Паранаэнсе» обыграл на выезде лидера чемпионата «Палмейрас» (2:0), а 29 числа в кубке Либертадорес оказался сильнее «Либертада» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Либертад» – 2.07

Ничья – 3.4

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 3.65

Статистика

«Атлетико Паранаэнсе» не проигрывает уже 13 матчей подряд во всех турнирах

«Либертад» выиграл восемь последних домашних поединков подряд

Три из пяти последних встреч между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Либертад» в четырех из пяти последних встреч

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Бразильский клуб несмотря на свою силу, будет втянут в тяжелый поединок, где от него потребуется полная концентрация. Тем не менее, предполагаем, что гости смогут сохранить свое преимущество и не проиграть.