Касьерра забил дебютный гол за «Зенит» через 3 минуты после выхода на поле

«Зенит» играет товарищеский матч против «Црвены Звезды» в Сочи.
На 74-й минуте дебютный гол в составе питерского клуба забил нападающий Матео Касьерра. Примечательно, что на 71-й минуте колумбиец вышел на замену, а уже через 3 минуты забил свой первый гол в футболке питерского клуба.
К 74-й минуте «Зенит» выигрывает у «Црвены Звезды» со счётом 2:0.
И вот теперь очередной новичок, Кассьерра продолжил сходу демонстрировать свой класс, для которого потребовалось всего три минуты, чтобы прописаться в своей новой команде, отметившись победным голом в ворота Црвены Звезды.
Боюсь сглазить, но в предстоящем сезоне Матео наверняка будет претендентом номер один на звание бомбардира РПЛ, во всяком случае жду от него улучшения показателей этого года, 14 мячей в двадцати двух поединках, главное чтобы удача не покинула его и обошлось без травм и повреждений! Болейте за своих. а не против чужих!
И вот теперь очередной новичок, Кассьерра продолжил сходу демонстрировать свой класс, для которого потребовалось всего три минуты, чтобы прописаться в своей новой команде, отметившись победным голом в ворота Црвены Звезды.
Боюсь сглазить, но в предстоящем сезоне Матео наверняка будет претендентом номер один на звание бомбардира РПЛ, во всяком случае жду от него улучшения показателей этого года, 14 мячей в двадцати двух поединках, главное чтобы удача не покинула его и обошлось без травм и повреждений! Болейте за своих. а не против чужих!