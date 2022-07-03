Касьерра забил дебютный гол за «Зенит» через 3 минуты после выхода на поле

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03 июля 2022, 21:40

«Зенит» играет товарищеский матч против «Црвены Звезды» в Сочи.

На 74-й минуте дебютный гол в составе питерского клуба забил нападающий . Примечательно, что на 71-й минуте колумбиец вышел на замену, а уже через 3 минуты забил свой первый гол в футболке питерского клуба.

К 74-й минуте «Зенит» выигрывает у «Црвены Звезды» со счётом 2:0.