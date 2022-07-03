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Касьерра забил дебютный гол за «Зенит» через 3 минуты после выхода на поле

03 июля 2022, 21:40

«Зенит» играет товарищеский матч против «Црвены Звезды» в Сочи.

На 74-й минуте дебютный гол в составе питерского клуба забил нападающий Матео Касьерра. Примечательно, что на 71-й минуте колумбиец вышел на замену, а уже через 3 минуты забил свой первый гол в футболке питерского клуба.

К 74-й минуте «Зенит» выигрывает у «Црвены Звезды» со счётом 2:0.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
04 июля в 03:47
Удачно он в команду влился.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
03 июля в 23:55
С дебютом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
03 июля в 23:29
А если коротко и по делу то Деньги есть, проблем не будет
pomor45
pomor45
03 июля в 22:23
У этого парня определённо есть чутьё голевой ситуации.
Василий 50
Василий 50
03 июля в 22:13
Это просто товарняк
stanichnik
stanichnik
03 июля в 22:08, ред.
Похоже болельщикам с Берегов Невы снова не придётся долго горевать по поводу ухода из команды забивного форварда. Казалось бы после переезда Азмуна впереди у чемпиона будут проблемы, но на его место в команде появился Юри Альберто и вроде бы неплохо вписался в коллектив, но не надолго.

И вот теперь очередной новичок, Кассьерра продолжил сходу демонстрировать свой класс, для которого потребовалось всего три минуты, чтобы прописаться в своей новой команде, отметившись победным голом в ворота Црвены Звезды.

Боюсь сглазить, но в предстоящем сезоне Матео наверняка будет претендентом номер один на звание бомбардира РПЛ, во всяком случае жду от него улучшения показателей этого года, 14 мячей в двадцати двух поединках, главное чтобы удача не покинула его и обошлось без травм и повреждений! Болейте за своих. а не против чужих!
виктор бочарников
виктор бочарников
03 июля в 22:05
В этом сезоне зенитовские латиносы не плохо себя покажут.
STVA 1
STVA 1
03 июля в 21:44
Добротный игрок
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