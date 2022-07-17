«Краснодар» – «Факел»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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17 июля 2022, 12:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Факел», который состоится 17 июля 2022 года

«Краснодар»

«Быки» на высоком уровне завершили прошлый сезон, хотя по среди него клуб ждали большие изменения. Тем не менее, «Краснодар» показал, что у него есть хорошая академия, которая выпускает достойных футболистов, потому что часть из них доигрывала чемпионат. В новом году команда постарается хорошо стартовать и в предстоящей игре с «Факелом» выглядит большим фаворитом на бумаге.

10 июля «Краснодар» обыграл в товарищеском матче «Ростов» (2:1), а третьего числа оказался сильнее «Форте» (2:1).

«Факел»

Команда из Воронежа давно не участвовала в элитном дивизионе и наконец футболистам такой шанс предоставился. Главной задачей «Факела» на данный момент является сохранение места в РПЛ и достойные результаты в поединках, где у клуба будут шансы на набранные баллы. Выездной матч с «Краснодаром» точно не будет легким, ведь хозяева с первых минут окажут большое давление на новичков.

9 июля «Факел» обыграл «Торпедо» (2:1), а третьего числа уступил «Локомотиву» (2:4). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.65

Ничья – 3.85

Победит «Факел» – 5.4

Статистика

«Краснодар» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют -нет»

В единственном кубковом матче между клубами сильнее оказался «Факел» (2:1)

«Краснодар» забивал в девяти из десяти последних домашних поединков за последнее время

Прогноз