«Краснодар» – «Факел»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Факел», который состоится 17 июля 2022 года
«Краснодар»
«Быки» на высоком уровне завершили прошлый сезон, хотя по среди него клуб ждали большие изменения. Тем не менее, «Краснодар» показал, что у него есть хорошая академия, которая выпускает достойных футболистов, потому что часть из них доигрывала чемпионат. В новом году команда постарается хорошо стартовать и в предстоящей игре с «Факелом» выглядит большим фаворитом на бумаге.
10 июля «Краснодар» обыграл в товарищеском матче «Ростов» (2:1), а третьего числа оказался сильнее «Форте» (2:1).
«Факел»
Команда из Воронежа давно не участвовала в элитном дивизионе и наконец футболистам такой шанс предоставился. Главной задачей «Факела» на данный момент является сохранение места в РПЛ и достойные результаты в поединках, где у клуба будут шансы на набранные баллы. Выездной матч с «Краснодаром» точно не будет легким, ведь хозяева с первых минут окажут большое давление на новичков.
9 июля «Факел» обыграл «Торпедо» (2:1), а третьего числа уступил «Локомотиву» (2:4). Оба матча были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 1.65
- Ничья – 3.85
- Победит «Факел» – 5.4
Статистика
- «Краснодар» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют -нет»
- В единственном кубковом матче между клубами сильнее оказался «Факел» (2:1)
- «Краснодар» забивал в девяти из десяти последних домашних поединков за последнее время
Прогноз
Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. «Факел» вернулся в РПЛ спустя много лет и в дебютном выездном матче вряд ли сможет оказать должную конкуренцию более опытному клубу, который явно выше в классе.