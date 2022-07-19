Гвардиола постигает дзен. У «Ман Сити» самая безумная атака и удобная защита в АПЛ

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19 июля 2022, 17:58

Осталось, чтобы Холанд не оказался новым Лукаку.

Без Стерлинга и Жезуса атака стала еще сильнее

Рахим — невероятно результативный вингер. Стерлинг зарабатывал пенальти, обладает голевым чутьем и не вписывался в МС лишь из-за изобилия атакующих игроков. Жезус не подошел идеально, появление прирожденного снайпера Холанда в «Манчестер Сити» давно напрашивалось, и вот наконец трансфер состоялся. Но Гвардиола не был бы собой, не подстрахуй выбор в пользу тяжелого, ярко выраженного нападающего подписанием более сложного для раскрытия футболиста между линиями.

Как Хулиан Альварес покажет себя в Европе? Понятия не имеем, ведь есть аргентинцы, созданные для отдельных лиг Старого Света, но даже у Ди Марии, Верона и Креспо были проблемы именно в АПЛ . С другой стороны, Альварес – невысокий форвард с высокой результативностью, а это отсылка к Агуэро, самому результативному легионеру в истории чемпионата Англии. Потеряв ветерана, который в последние годы не был первым номером на острие у Гвардиолы, Стерлинга и Жезуса, «Манчестер Сити» остался невероятно мощным впереди.

В центре атаки могут сыграть Холанд, Альварес, Фоден. Каждый раз это будет другой футбол. Слева подходят Фил, Хулиан или Грилиш. Джек отдохнул летом за всех футболистов АПЛ вместе взятых, и должен накануне ЧМ -2022 взяться за ум. А за привычные смещения в центр, обводки и красивые удары возьмется еще один любитель красивой жизни – Марез. Присутствие Рияда в основе объясняет, почему Бернарду Силва задумался об уходе.

Но португалец очень дорогой футболист – рынок оценивает его в 80 млн евро. Сумма трансфера будет проблемой при поисках новой команды. Стерлинг, Жезус и Зинченко нашли клубы в Лондоне. Бернарду, как и Ляпорту, будет сложнее. В составе «Манчестер Сити» 11 игроков, чья трансферная стоимость начинается с 45 млн евро, и не все из списка будут в основе.

С Кукурельей получат оборону мечты для Эдерсона

Даже в мелочах, вроде подписания свободного агента Штефана Ортеги из «Арминии», Гвардиола, Бегиристайн и скауты верны стилю. Немецкий голкипер с испанской фамилией отличается умением раздавать передачи. Эдерсон знаменит умением вводить мяч в игру ногами дальними выносами. Главную фишку в игре современных голкиперов, кроме работы на выходах – работу ногами, в тренерском штабе Гвардиолы учитывают не первый год.

Как отличить оборону «Манчестер Сити» от защиты «Ливерпуля» и «Челси»? Во-первых, у Алиссона есть один секрет. За последние пять сезонов в элитных лигах не было вратаря, который отражал бы удары успешнее. Даже Облак, Льорис и Де Хеа ему уступают. А Эдерсона в таких списках отродясь не было. Конкуренту Беккера в сборной Бразилии больше повезло с системой обороны, чем даже Менди в «Челси».

«Манчестер Сити» пропустил в АПЛ 26 мячей, как и «Ливерпуль», но по ожидаемым голам соперников «красные» значительно ниже, а команда Гвардиолы – лучшая в Европе. «Наполи» с Кулибали и «Атлетико» Симеоне позади, не говоря о «Челси», эталонной защиты у Тухеля пока не было. Возможно, в новом сезоне, если к Кулибали добавят крутого Кунде, сыграют стабильнее. А пока «Манчестер Сити» вне конкуренции, хотя не ставят на защиту как причину трофеев.

У Гвардиолы удобная для тренера и неудобная для соперников система обороны. Через владение, высокую линию прессинга. Диаш – защитник мирового класса, Стоунз и Ляпорт в порядке. Уокер намного лучше, чем о нем принято думать. Канселу на отрезках прошлого сезона был лучшим крайним защитником мира. А теперь Зинченко уходит в «Арсенал», а ему на смену зовут Кукурелью. Футболист из школы «Барселоны». Физически Марк в порядке, молодой, умеет разрушать и сбалансирует левый фланг, если Канселу сыграет справа.

А сорвется Кукурелья — есть Хосе Луис Гайя из «Валенсии». Этот испанец ждет предложение от серьезного клуба, набрался опыта в сборной Испании и в 27 лет заслужил шанс. Но именно Марк адаптирован в АПЛ и моложе, поэтому Кукурелья – главная цель. Учитывая, что Стоунз при необходимости закроет правый фланг, а Ляпорт левый, даже продажа Аке вряд ли выведет МС на еще одного латераля. Хватит Уокера, Канселу и Кукурельи.

Даже центр поля умудрились усилить новичком

Казалось бы, куда лучше, если Родри, Де Брюйне и Бернарду на поле? Гвардиола не изменял себе. Активно экспериментировал, ставил и Фодена в центр, и даже Грилиша разок опробовал. Но уход Фернандиньо заставил переживать о состоянии Родри. Испанец получит большие нагрузки. После первой части сезона отправится в Катар, поэтому «горожане» приняли решение подписать Филлипса. Калвин рискнет, «Лидс» получит 42 млн фунтов, не считая бонусов.

Странно, если Калвин верит, что опередит Гюндогана и Бернарду по пути в основу, играя рядом с Родри и Де Брюйне. Но не исключено, что англичанин знает больше, чем другие. Гвардиола подтверждал, что Силва не всем доволен. Такой себе Мане, озадачивший часть фанатов «Ливерпуля» нежеланием оставаться в команде, где есть все условия для борьбы за трофеи и роста. Вот и Бернарду подумывал о «Барселоне», пока каталонцы не потратили все деньги на Дембеле, Левандовского и Рафинью.

Но ставка на Филлипса объясняет, чего Гвардиоле не хватает. Мало агрессивных игроков. Поэтому Уокер хвалил Зинченко за выходы на замену с обостряющими передачами и работой на личном пределе. Де Брюйне, Бернарду и Гюндоган «убийцы спящих». Они сначала укачивают соперника передачами, как делали Бускетс, Хави и Иньеста. Но резкость действий, которая выручала «Реал» Модрича, Бензема и Винисиуса по пути к очередному Кубку чемпионов, не является коньком МС .

Альварес, Филлипс и Холанд нужны, чтобы «Манчестер Сити» стал злее. Гвардиола любит порядок, его священный игровой хаос отличается от хаоса Клоппа или Тухеля. Год за годом, кирпичик по кирпичику собирают состав, который удостоится большого победного финала ЛЧ . «Манчестер Сити», если Кукурелья надежно сыграет в защите, будет еще сильнее в обороне. Не стало меньше вариантов в центре, разве что Гюндоган решит уйти до конца лета. Но в атаке теперь Альварес и Холанд.

А это два главных молодых центральных форварда Южной Америки и Европы. Хирургическая точность с трансферами делает «Сити» одним из чемпионов трансферного лета. Подписывают с умом. Если Альварес окажется тем, на кого похож в «Ривер Плейт», так вообще выиграют в лотерею. Заполучат футболиста стоимостью в 80-100 млн евро всего за семнадцать. Холанда взяли за 60, не считая комиссии посредникам, а пришел форвард, которого дешевле 150 млн евро забрать у «Манчестер Сити» не получится.