Левандовски представлен в качестве игрока «Барселоны»

Сегодня состоялась официальная презентация новичка «Барселоны» Роберта Левандовского.
Каталонский клуб согласовал переход нападающего с «Баварией» ещё 16 июля.
Сегодня состоялась официальная презентация новичка «Барселоны» Роберта Левандовского.
Каталонский клуб согласовал переход нападающего с «Баварией» ещё 16 июля.
Больше чем уверен, что Левандовски не станет
лидером в Барселоне. Его появление будет мотивировать
Обомеянга и Рафинью играть на приделе своих возможностей, соответственно на поляка играть команда
не будет. Скорости игоы разные, в Германии и в Испании,
да и потехничнее Испанский футбол. Защита и полузащита
тоже не очень у Барсы, так что нужно будет забивать больше. Ну не знаю, мне кажется Роберта ждет участь
Мессии в ПСЖ… 6 нападающих высококлассных в Барсе,
а Айнтрахт в ЛЕ в обоих матчах деклассировал Барсу.
Сериал Левандовски и К уже изрядно поднадоел конечно.
Больше чем уверен, что Левандовски не станет
лидером в Барселоне. Его появление будет мотивировать
Обомеянга и Рафинью играть на приделе своих возможностей, соответственно на поляка играть команда
не будет. Скорости игоы разные, в Германии и в Испании,
да и потехничнее Испанский футбол. Защита и полузащита
тоже не очень у Барсы, так что нужно будет забивать больше. Ну не знаю, мне кажется Роберта ждет участь
Мессии в ПСЖ… 6 нападающих высококлассных в Барсе,
а Айнтрахт в ЛЕ в обоих матчах деклассировал Барсу.
Сериал Левандовски и К уже изрядно поднадоел конечно.
Поляк не менее честолюбив, чем португалец. Но он должен понимать, что в нынешней Барселоне можно добиться гораздо меньшего, чем в Баварии
Поляк не менее честолюбив, чем португалец. Но он должен понимать, что в нынешней Барселоне можно добиться гораздо меньшего, чем в Баварии
Вот не идёт.Сахар белый.
Баварский форма показался более солидный чем гранатовый,чёрный и синий.)
Вот не идёт.Сахар белый.
Баварский форма показался более солидный чем гранатовый,чёрный и синий.)