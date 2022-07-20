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Левандовски представлен в качестве игрока «Барселоны»

20 июля 2022, 20:04

Сегодня состоялась официальная презентация новичка «Барселоны» Роберта Левандовского.

Каталонский клуб согласовал переход нападающего с «Баварией» ещё 16 июля.

Левандовски представлен в качестве игрока «Барселоны»

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
21 июля в 22:53
В Москве дороже...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
21 июля в 21:55
К примеру, жильё.
monah-10
monah-10
21 июля в 12:59
12 лямов уже принесли прямые и косвенные продажи атрибутики с Левой, плюс на горизонте маячит спонсортство с Катарской инвестиционой компанией, ждали сагу с переходом, говорится где-то об 50 лямов на этот сезон, и под стольник, в течении трех лет. Так что Барса даже в плюсе, и большом плюсе, ну и имидж никто не отменял.
Знатог
Знатог
21 июля в 09:04
Главное чтобы костюмчик сидел.
ОПС
ОПС
21 июля в 03:45
Остается только смотреть на игру.
амурец
амурец
21 июля в 02:51
Ну что же поглядим будет ли Левандовски столь же хорош как и в Баварии
salleeh
salleeh
21 июля в 02:35
Галстука не хватает, а так нормальный костюмчик…
Больше чем уверен, что Левандовски не станет
лидером в Барселоне. Его появление будет мотивировать
Обомеянга и Рафинью играть на приделе своих возможностей, соответственно на поляка играть команда
не будет. Скорости игоы разные, в Германии и в Испании,
да и потехничнее Испанский футбол. Защита и полузащита
тоже не очень у Барсы, так что нужно будет забивать больше. Ну не знаю, мне кажется Роберта ждет участь
Мессии в ПСЖ… 6 нападающих высококлассных в Барсе,
а Айнтрахт в ЛЕ в обоих матчах деклассировал Барсу.
Сериал Левандовски и К уже изрядно поднадоел конечно.
зигзаг
зигзаг
21 июля в 00:35
Теперь вроде в нападении все ок. Осталось в полузащите порядок навести.
shur
shur
20 июля в 23:47
...наверно правильное решение, то что он справится, нет сомнений!!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
20 июля в 23:46
Что именно?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Romeo 777 (раскрыть)
20 июля в 23:02
А ты знаешь, насколько всё дорого в этом городе?
95-shishani-95
95-shishani-95
20 июля в 23:00
Почему в последнее время почти все трансферы барсы происходят таким методом?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
20 июля в 22:41
Форма у барсы оставляет желать лучшего
Romeo 777
Romeo 777
20 июля в 22:09
Конечно доволен!) ЗП хорошая, прекрасный город, курорт круглогодичный одним словом
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Juventus CR7 (раскрыть)
20 июля в 22:08
Судя по количеству ассистов - создать момент это вообще не про Левандовски
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Dima salev (раскрыть)
20 июля в 22:07
Называть поляка лидером верх глупости. Голы не делают игрока лидером
AmIIIeR89
AmIIIeR89
20 июля в 22:05
Так и не понял, зачем он туда перешел...
Поляк не менее честолюбив, чем португалец. Но он должен понимать, что в нынешней Барселоне можно добиться гораздо меньшего, чем в Баварии
Juventus CR7
Juventus CR7
20 июля в 22:03
Левандовски заиграет в Барселоне. Во первых тренер для него подходит идеально. Философия игры Хави прекрасно ему известна ещё в составе Баварии контроль мяча и т д. Во вторых такие подносчик снарядов как подбираются в Каталонии для любого нападающего просто идеальны. Та и он сам в состоянии будет создать момент и решить его. Посмотрим как он о себе заявит в новом для себя вызове, в новом чемпионате, во главе с молодой легендой клуба в тренерском кресле.
NOVA
NOVA
20 июля в 21:43
ну посмотрим как оно будет у него в барсе!! ну все равно удачи!!
Dima salev
Dima salev
20 июля в 21:18
Барселоны нужен был такой лидер после ухода Месси.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 июля в 21:08
Очень сильно.
Ravshan878
Ravshan878
20 июля в 20:55
Форма плачет.ПАН доволен.
Вот не идёт.Сахар белый.
Баварский форма показался более солидный чем гранатовый,чёрный и синий.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 июля в 20:40
Хм... Большие пальцы он конечно рановато вверх поднял... Ну да ладно.
нечитайло
нечитайло
20 июля в 20:35
Эх пропадет парень
xccz7r7euudp
xccz7r7euudp
20 июля в 20:30
Спотифона))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 июля в 20:09
Видно, что доволен, ток вот форма у Барсы нынче но очень - зачем то убрали гранатовый и дурацкий вырез наверху в форме грустного смайлика( Найк могли бы получше постараться
3hkcq87f6sa9
3hkcq87f6sa9
20 июля в 20:06
Очень сильно милый
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