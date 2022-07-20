Дибале в «Роме» предстоит найти общий язык с Моуриньо. Или переход станет серьёзным ударом по карьере

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20 июля 2022, 19:28

Получится ли у Паоло под руководством Моуриньо?

Нынешнее летнее трансферное окно пока получается богатым на громкие приобретения – Поль Погба ушел в «Ювентус», «Бавария» приобрела Матийса де Лигта, Эрлинг Холанд перебрался в «Манчестер Сити». Сегодня произошел еще один – Пауло Дибала распрощался с «Ювентусом» и подписал контракт с «Ромой». В новой команде его ждут другие задачи, новые роли и Жозе Моуриньо – главный тренер римлян.

Дибала – топ-футболист. Но талант раскрывается на определенных позициях

Если Моуриньо хочет получить максимум от этого трансфера, ему придется решить ребус в плане размещения Дибалы на поле – карьера футболиста в «Ювентусе» показывает, что полностью он раскрывает потенциал на определенных позициях.

После прихода в «старую синьору» аргентинец постепенно перешел от позиции центрального нападающего к амплуа «десятки» — такое решение принял главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Для Пауло оно оказалось едва ли не лучшим в карьере – в новой роли он раскрылся наиболее ярко, забил 22 гола и отдал 5 результативных передач в 33-х матчах итальянской Серии А сезона 2017/18. Позднее форварда пробовали поставить на правый фланг, но с этой позицией у Дибалы возникли проблемы.

В Риме место в центре нападения аргентинцу так просто не отдадут – там уже хорошо заиграл Тэмми Абрахам, для команды будет лучше оставить англичанина на прежнем месте. Логичным будет выглядеть переход к схеме 4-2-3-1 – так играл «Ювентус» в успешном для Пауло сезоне. Так же играли и римляне на старте минувшей кампании и в ее середине. С этой расстановкой под нападающим игровое время делили Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллигрини. Если учесть, что армянин ушел, то приобретение Дибалы вполне логично – он добавит вариативности в атаке.

Однако стоит учесть: «Ювентус» при Аллегри был более инициативным, чем «Рома» Моуриньо. Португалец построил свою карьеру на игре вторым номером, а теперь зачастую при отборе мяча располагается глубже. Пауло наверняка потребуется участвовать в оборонительных действиях, а значит, получив мяч во владение, он будет находиться дальше от чужой половины поля. Возможным решением проблемы может оказаться переход к паре нападающих Абрахам-Дибала.

Моуриньо всегда требовал характера – он может морально задавить Дибалу

Жозе знаменит своими огненными интервью – они явно описывают требования португальца к игрокам, которые попадают в обойму его команды.

В январе 2022 года он отмечал:

Мне дали три года, чтобы эта команда прибавила, но для этого мне нужна помощь клуба. В команде не проявляются лидерские качества, когда что-то происходит на поле. Нет человека с сильным характером. Мы должны выходить из зоны комфорта, где мы довольны шестым-седьмым местом. Я сказал парням, что для этого они должны тянуться ко мне, а не я должен двигаться в их направлении, если говорить о психологическом аспекте.

Аргентинский форвард, напротив, считается игроком, к которому нужно найти подход – подстроить под него игровую модель и найти оптимальную позицию. Об этом говорит и тот факт, что в «Ювентусе» продуктивность Пауло пошла на убыль после прихода Роналду – Аллегри сразу перестроил схему под португальского форварда, начал чаще ставить аргентинца на правом фланге. Игра там не задалась, и Дибала сник – полностью вернуть былые кондиции так и не получилось.

Жозе же может катком пройтись по команде во время пресс-конференции – это не лучшим образом скажется на микроклимате в команде. Ситуация отдаленно напоминает взаимоотношения наставника с Погба в «Манчестер Юнайтед» – француз тоже считается игроком настроения, хотя более эгоистичным и ленивым на поле, чем Дибала. Но параллели наводят на мысль, что Моуриньо может попросту «съесть» Пауло, тот поникнет и потеряет несколько лет футбольной жизни.

До зимы Жозе может не доработать – любую просадку в таблице могут принять за провал

В завершившемся розыгрыше Серии А «Рома» смотрелась блекло – без привычных ловушек португальца в прессинге, а с простым автобусом. В результате команда расположилась в хвосте еврокубковой семерки – на шестой строчке с 63-я очками в 38 встречах. Негативное впечатление сгладило победное выступление в Лиге конференций. Но факт остается фактом – при отсутствии прогресса итальянскому коллективу придется расстаться с Моуриньо.

В такую постановку вопроса укладывается и приобретение Дибалы. Руководству будет странно не видеть результата при качественном усилении – помимо аргентинца в команду пришли Неманя Матич, знакомый с Моуриньо по «Манчестер Юнайтед», и профильный правый защитник Зеки Челик. Мерилом успешности, вероятно, станет попадание в зону Лиги чемпионов – в прошлом году до него не хватило семи очков.

Жозе, говоря о целях на предстоящую кампанию, отметил:

Мы хотим попробовать попасть в Лигу чемпионов, но, когда вы смотрите на уровень трансферной активности «Интера», «Милана» и «Ювентуса», вы понимаете, что три из четырёх квалификационных мест уже заняты. Есть четвёртое место, в прошлом сезоне это была «Аталанта», в этом сезоне это «Наполи», мы можем добраться туда в следующем сезоне? Я думаю, что нам по силам это сделать. В следующем сезоне, после года работы и развития на каждом уровне, я думаю, у нас есть шанс, и это следующая цель.

Первый матч римлян в новом сезоне чемпионата Италии – 14 августа против «Салернитаны». Начальные попытки встроить Пауло в игровую модель мы можем увидеть уже там. Но пока это смотрится как не слишком продуманная авантюра – футболист обладает качественным видением поля, хорош в дальних ударах и при последнем пасе, но по менталитету явно не подходит Жозе. В худшем случае этот трансфер может оказаться серьезным ударом по карьере Дибалы – он и так тяжело перенес трансформацию «Ювентуса» при Криштиану. Судя по спокойствию в руководстве, увольнения Моуриньо ждать не стоит, поэтому единственным спасением будет быстрая адаптация Пауло в «Роме».