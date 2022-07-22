«Кристиансунн» — «Одд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Кристиансунн» — «Одд», который состоится 24 июля 2022 года.

«Кристиансунн»

«Кристиансунн» занимает последнее место в Высшей лиге Норвегии. За двенадцать матчей команда порадовала своих болельщиков только одной ничьёй. «Синие» не выигрывали ещё ни разу с начала чемпионата. На данный момент «Кристиансунн» поразил ворота соперников только восемь раз, пропустив при этом двадцать семь. В 1/32 Кубка Норвегии «синие», пропустив первыми, прошли клуб «Стриндхейм». На один гол соперников команда сумела ответить тремя. На выезде в матче одиннадцатого тура «Кристиансунн» уступил «Русенборгу». В следующем туре дома «Кристиансунн», открыв счёт первым, проиграл «Лиллестрёму». «Волеренга» в позапрошлом туре в сухую переиграла «синих» на своём поле.

На прошлых выходных «Кристиансунн» не справился с «викингами». Поединок завершился со счётом 2:1 в пользу команды «Викинг».

«Одд»

Несмотря на проигрыш в прошлом туре, «чёрно-белые» удержались на девятой строчке турнирной таблицы. После пятнадцати игр «Одд» набрал девятнадцать очков. С начала сезона команда забила пятнадцать голов, а пропустила двадцать один. В 1/32 Кубка Норвегии «чёрно-белые» взяли верх над «Флекроем» из Дивизиона 2. В следующем туре в гостях «Одд» с минимальным счётом выиграл «Волеренгу». Неожиданно для всех «чёрно-белые» в домашней игре одержали победу над «Будё-Глимтом». В матче тринадцатого тура разошлись миром с клубом «Стрёмсгодсет» на их поле.

На второй добавленной минуте «чёрно-белые» упустили ничью в матче с «Лиллестрёмом». Со счётом 1:2 «Одд» проиграл своему сопернику.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристиансунн» – 2.44

Ничья – 3.60

Победит «Одд» – 2.70

Победит «Кристиансунн» с форой -1.5 – 4.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

С декабря прошлого года «Кристиансунн» не выигрывает в играх чемпионата.

В пяти матчах из десяти за последнее время «Одд» выиграл своих соперников.

Четыре поединка из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Почти два года «чёрно-белые» не выигрывают у «синих». Есть хорошая возможность, чтобы исправить эту ситуацию. В четырёх последних матчах «Одд» продемонстрировал неплохую игру и достойные результаты. Даже забитый гол в проигранном матче с «Лиллестрёмом» можно занести в свой актив. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.70 на победу «Одда». «Чёрно-белые» справлялись и с более серьёзными соперниками.