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Думфрис может заменить Ван-Биссаку в МЮ

вчера, 12:21

МЮ продолжает следить за защитником «Интера» Дензелом Думфрисом, пишет Gazzetta dello Sport.

Утверждается, что «красные дьяволы» могут сделать предложение миланцам по трансферу игрока, если продадут своего защитника Аарона Ван-Биссаку.

Ранее слухи связывали англичанина с «Кристал Пэлас».

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:26
Ван-Биссака крутой защитник, ошибся с МЮ
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:18, ред.
Думфрис отличо играл и в ПСВ, теперь продолжает так же отлично выступать и в Миланском Интере.

Отличный защитник который может легко закрыть весь фланг, легко подключается к атаке и отлично играет на втором этаже, помогая на стандартах как у своих, так и у чужих ворот.

Интересно конечно же было бы посмотреть на него в АПЛ, думаю и там картину не испортит.

А Тен Хаг продолжает интересоваться только голландскими игроками, или игроками из Эредивизи....да, там полно талантов, но как они проявят себя в более сильной лиге?!

В АПЛ в разы меньше свободного времени на принятие верного решения чем в Эредивизии, плюс в разы выши скорости, много борьбы...как проявят себя в такой ситуации таланты из Нидерландов?! Да и давление на игроков выше, а тем более в таких больших клубах как МЮ.
ДСА
ДСА
вчера в 12:36
Замену можно найти каждому.
Гость
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