Думфрис может заменить Ван-Биссаку в МЮ

МЮ продолжает следить за защитником «Интера» Дензелом Думфрисом, пишет Gazzetta dello Sport.
Утверждается, что «красные дьяволы» могут сделать предложение миланцам по трансферу игрока, если продадут своего защитника Аарона Ван-Биссаку.
Ранее слухи связывали англичанина с «Кристал Пэлас».
Отличный защитник который может легко закрыть весь фланг, легко подключается к атаке и отлично играет на втором этаже, помогая на стандартах как у своих, так и у чужих ворот.
Интересно конечно же было бы посмотреть на него в АПЛ, думаю и там картину не испортит.
А Тен Хаг продолжает интересоваться только голландскими игроками, или игроками из Эредивизи....да, там полно талантов, но как они проявят себя в более сильной лиге?!
В АПЛ в разы меньше свободного времени на принятие верного решения чем в Эредивизии, плюс в разы выши скорости, много борьбы...как проявят себя в такой ситуации таланты из Нидерландов?! Да и давление на игроков выше, а тем более в таких больших клубах как МЮ.
Отличный защитник который может легко закрыть весь фланг, легко подключается к атаке и отлично играет на втором этаже, помогая на стандартах как у своих, так и у чужих ворот.
Интересно конечно же было бы посмотреть на него в АПЛ, думаю и там картину не испортит.
А Тен Хаг продолжает интересоваться только голландскими игроками, или игроками из Эредивизи....да, там полно талантов, но как они проявят себя в более сильной лиге?!
В АПЛ в разы меньше свободного времени на принятие верного решения чем в Эредивизии, плюс в разы выши скорости, много борьбы...как проявят себя в такой ситуации таланты из Нидерландов?! Да и давление на игроков выше, а тем более в таких больших клубах как МЮ.