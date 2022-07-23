«Монако» не планирует продавать Головина

Полузащитник Александр Головин продолжит выступать за «Монако».
По данным источника, монегаски не планируют расставаться с россиянином этим летом.
Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев очень хорошо относится к Головину.
Полузащитник Александр Головин продолжит выступать за «Монако».
По данным источника, монегаски не планируют расставаться с россиянином этим летом.
Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев очень хорошо относится к Головину.
Он и на уровне сборной (в отборе) выделялся: приём мяча, его ведение, пас, мышление..., в общем он имеет всё то необходимое, чего нет у остальных наших.
Он и на уровне сборной (в отборе) выделялся: приём мяча, его ведение, пас, мышление..., в общем он имеет всё то необходимое, чего нет у остальных наших.
Обычная история.
Обычная история.
Здоровья Сане и без травм.
Здоровья Сане и без травм.