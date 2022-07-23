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«Монако» не планирует продавать Головина

вчера, 12:33

Полузащитник Александр Головин продолжит выступать за «Монако».

По данным источника, монегаски не планируют расставаться с россиянином этим летом.

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев очень хорошо относится к Головину.

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Все комментарии
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:15
Наверное решающий сезон для Александра
протон
протон
сегодня в 03:15
Ну и продавать-то особо некому, чего греха таить. Ладно там, найдётся пара-тройка вариантов, но вот чтобы с выгодой или отбить затраты – таких клубов нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:07, ред.
Да, действительно: Головин на фоне нашего футбола - ложка мёда в бочке дёгтя.

Он и на уровне сборной (в отборе) выделялся: приём мяча, его ведение, пас, мышление..., в общем он имеет всё то необходимое, чего нет у остальных наших.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 15:40
останется в команде.
monah-10
monah-10 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:10
Сороки 45 за него зимой давали.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:32
Очень впечатлительно
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 14:00
Никому не нужен !
Обычная история.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 13:31
Просто потому. что Головин входит в топ-3 в Монако. А топов обычно не продают. Так что без фантазий, УВАЖАЕМЫЙ.
dok66
dok66
вчера в 13:21
И это радует .
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:17
На этой неделе состоялась презентация новой игровой формы Монако на предстоящий сезон, и Александр принимал участие в этом процессе. Обычно игроков от которых хотят продать не принимают участие в таких процедурах. Поэтому уже можно было понять, что Шура останется в команде.
Boricku
Boricku
вчера в 13:07
лучше бы в фиорентину на Сашу Кокорева обменяли
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:02
Саня единственный наш игрок , кто за бугром держит марку. Пусть продолжает в том же духе. На данный момент Монако - это его команда , можно сказать, что пока это наилучший вариант. Неизвестно, как бы сложилась его карьера , будь он в другой команде.
Здоровья Сане и без травм.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:37
Просто 30 млн за него никто не даст.
Гость
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